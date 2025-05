Kdo chce do vesmíru, ať si pospíší. Branson chce zdražit letenky

Let do vesmíru s Virgin Galactic britského podnikatele Richarda Bransona stojí 600 tisíc dolarů. Brzy zdraží.

Inflace se evidetně dostává všude. Vesmírná společnost britského podnikatele, leteckého a vesmírného nadšence Richarda Bransona se chystá zdražit „letenky“ na své pravidelné komerční lety do vesmíru. Nyní stojí 600 tisíc dolarů na osobu a let. A budou stát víc. Firma zatím neprozradila cenu, úmysl zdražit uvedla při oznamování hospodářských výsledků.

Od roku 2023, kdy Virgin spustila lety do vesmíru, přitom půjde už o druhé zdražení. Začínala s cenou 450 tisíc dolarů.

Vesmírný projekt Richarda Bransona je mezi dosud existujícími jediný, který provozuje pravidelné lety. O vesmírnou turistiku se vede závod mezi miliardáři, konkurenční lety pořádá Jeff Bezos a jeho Blue Origin, dále do vesmíru pořádá cesty i SpaceX Elona Muska - jež se netají tím, že chce tento závod vyhrát. Oba Američané jsou přitom řádově bohatší než je Brit Branson, proto jeho firmy nemají zdaleka takové budgety. Bransonova firma utržila v prvním kvartále podle Bloombergu 460 tisíc dolarů, jenže se dlouhodobě potýká s negativním cash flow přes sto milionů dolarů.

Kolik stojí vesmírné cesty

Branson komerční lety loni zastavil kvůli práci na nové vesmírné lodi Delta. Nové lety budou za rok, a pravděpodobně už s novou cenou.

Největším konkurentem Bransona je Bezos s lodí Blue Shepard. Ten pořádá také celebritní lety, letos vypravil do vesmíru ženský let, s kterým vycestovala i jeho snoubenka Lauren Sánchezová a nebo třeba zpěvačka Katy Perry. Bezos i Branson vozí turisty nad tazkvanou Kármánovu hranici vesmíru, která je kolem sto kilometrů nad povrchem země. Posádky zažijí několik minut stavu beztíže. Blue Origin ceny vesmírných letenek nezveřejňuje, někdy je prodává v aukci a známé je, že jeden z účastníků let vydražil za 28 milionů dolarů. Náklady na jedno místo se odhadují kolem půl milionu dolarů a spekuluje se, že místa šlo pořídit už za 200 tisíc dolarů.

Zatímco dva jmenovaní miliardáři vozí vesmírné turisty na suborbitální lety, Musk a jeho SpaceX jezdí dále do vesmíru na výzkumné lety. Také to je za jiné peníze. Cena za místo v raketě mířící na Mezinárodní vesmírnou stanici s Axiom Space před třemi lety se prodávala 55 milionů dolarů.

Virgin Galactic poprvé dopravila platící turisty na okraj vesmíru Enjoy Společnost Virgin Galactic má po letech příprav na kontě první turistický let do vesmíru. Do výšky přes 80 kilometrů dnes její stroj dopravil mimo jiné bývalého sportovce, který si zakoupil lístek už v roce 2005. Firma Brita Richarda Bransona chce lety do vesmíru podnikat každý měsíc a přidat se tak ke společnostem Blue Origin a SpaceX miliardářů Jeffa Bezose a Elona Muska v odvětví vesmírného turismu. ČTK Přečíst článek