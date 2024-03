Oblečení na ryby nebo na stavbu? I za tisíce eur. Outdoor dobývá luxusní módu

Češi se konečně dočkali. To, co je v tuzemsku po léta běžné, proniklo do módního světa. Outdoorové a užitkové oblečení pro denní nošení ve stále větší míře konkuruje streetwearu, který dlouho vládl. Výjimkou dnes nejsou outdoorové a pracovní bundy, overaly, kalhoty i turistické boty v kolekcích luxusních módních domů. S cenovkou převyšující i tisícovku eur.

Reklama

Užitková bunda, neboli utility jacket, je ukázkovým příkladem trendu, jehož přednostmi jsou praktické vlastnosti včetně mnoha kapes, lehké materiály, které umožňují vrstvení, a dobře kombinovatelné neutrální barvy od khaki, béžové a šedé, až po tmavě modrou a černou.

Styl užitkové módy do města má kořeny ve vojenském a zejména outdoorovém oblečení a obuvi. V obou případech jsou oděvy navržené a vyrobené díky materiálům jako Gore-Tex tak, aby měly delší životnost než běžná rychlá móda. Navíc jsou to často unisexové kousky, díky čemuž opět oslovují široké spektrum zákazníků.

Turistickou bundu lze snadno spárovat s džíny nebo kalhotami volného střihu a zakončit nejen trekovými botami, ale také stále oblíbenými teniskami nebo pro elegantnější vzhled kozačkami.

Ikonická návrhářka i „geriatrická celebrita“. Módní svět oplakává 102letou Iris Apfelovou Enjoy Kdeže nekompromisní šéfredaktorka americké Vogue Anna Wintourová, kterou ztvárnila ve filmu Ďábel nosí Pradu herečka Meryl Streepová, to návrhářka, obchodnice, celebrita a kdysi také redaktorka Iris Apfelová byla nejstarší módní ikonou. Denisa Holajová Přečíst článek

Jak radí web Fashion United, nakupující mohou experimentovat s oděvy pro horní polovinu, vrstvit ji s košilemi s knoflíky, želvími výstřihy nebo pruhovanými tričky. Některé značky posouvají vzhled ještě o krok dál a rozhodly se uvést na trh také odpovídající kalhoty pro kompletní outfit, který jednotlivé kusy spojuje dohromady a dělá z něj ještě jednodušší doplněk šatníku.

Jedou v tom Gucci, Balenciaga, Dior i Prada

Módní trend vycházející z outdoorového oblečení už má svůj termín – gorpcore. Propadly mu i takové módní celebrity jako Kendall Jenner a Bella Hadid, které kombinují klasické luxusní kousky s outdoorovými.

To jde samozřejmě ruku v ruce se spoluprací návrhářů a samotných značek. Jedním z prvních spojení mezi luxusem a outdoorem byla před třemi lety spolupráce Gucci a North Face. Netrvalo dlouho a do podobných dobrodružství se pustily také Jil Sander a značka pro horaly Arc'teryx, Baleciaga a výrobce barefoot obuvi Vibram, Moncler a Adidas… Mezitím se také luxusní hráči od Diora přes Pradu až po Burberry posunují od jednorázových outdoorových kapsulí do stálých kolekcí.

Válka módních gigantů. Majitel Zary nasazuje proti Sheinu levný řetězec Lefties Zprávy z firem Největší prodejce rychlé módy na světě, španělská skupina Inditex, bojuje o udržení pozice. Aby ustála drtivou ofenzívu levné čínské konkurence v podobě Sheinu a Temu, rozšiřuje svoji diskontní značku Lefties. Ačkoli ta dosud nefiguruje ani mezi značkami Inditexu na jeho oficiálních webových stránkách, existuje Lefties už tři dekády. Zpočátku však fungovala jako obchod s outletovým zbožím své velké sestry Zary. Postupně se však z Lefties stala zbraň proti rychle expandujícímu Primarku a nyní i Sheinu. Denisa Holajová Přečíst článek

Outdoor pro všechny

Praktičnost, pohodlnost a odolnost jsou základními atributy, díky nimž teď módní byznys předpovídá gorpcoru dlouhou životnost. Svoji roli v tom hraje i to, že tento módní styl není výrazně náročný na peněženku spotřebitelů. I když, jak ukazují výše zmíněné spolupráce, nemusí to vždy platit.

„Značky napříč všemi cenovými segmenty by se proto měly připravit na přijetí outdooru v jeho nové, smíšené podobě a najít si místo v měnícím se konkurenčním prostředí,“ píše v jedné ze svých prognóz pro rok 2024 magazín Business of Fashion.

Po ďábelských lodičkách přijdou brýle. Christian Louboutin míří do nových vod Enjoy Nemáte-li na ikonické lodičky s červenou podrážkou, kupte si aspoň sluneční brýle. Tato rada však bude vyznavačům legendární francouzské značky co platná až v létě 2025. V té době totiž Christian Louboutin uvede na trh svoji vůbec první kolekci brýlí. Pokračuje tak ve svém plánu z roku 2022 rozšiřovat prodej obuvi o nejrůznější kategorie luxusních doplňků. Denisa Holajová Přečíst článek