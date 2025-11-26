Nominace Filipa Turka způsobila největší konflikt při vzniku nové vlády. Prezident Petr Pavel má stále vůči Turkovi výhrady, Babiš hledá ústupové řešení a politologové varují, že sporné jméno může jmenování nové vlády zdržet.
Nominace poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí místo ministerstva zahraničí je podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jasným signálem: Motoristé i Andrej Babiš couvají.
Z Babišových vyjádření po setkání s prezidentem Petrem Pavlem je podle Michala patrné, že šéf ANO nechce jít s hlavou státu do otevřeného konfliktu. Místo toho hledá kompromis s předsedou Motoristů Petrem Macinkou.
Macinka označil přesun Turka z diplomacie na životní prostředí za „vstřícné gesto“, které mělo odblokovat jednání o vládě. Prezident Pavel však po schůzce s Babišem zopakoval, že jeho výhrady k Turkovi trvají.
Podle Babiše stojí za postojem prezidenta právní argumenty. Motoristé ale tvrdí, že o žádných právních překážkách nevědí, a žádají osobní konzultaci s Pavlem.
Politolog: Turek může skončit úplně
Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze může být Turek na domácím resortu menším reputačním rizikem než na diplomatickém. „Prezident však stále působí velmi neústupně,“ dodává.
Podle Aleše Michala může mít ministerská rošáda ještě širší dopad. „Je to ústupek prezidentovi, ale i ústupová varianta pro Turka. Je možné, že nakonec padne i celá jeho nominace,“ říká.
Pokud Motoristé nebo prezident neustoupí, hrozí zdržení jmenování celé vlády. Školník připomíná, že prezident má problém pouze s jedním jménem, což může odpovídat i míře politické tolerance, kterou lze od hlavy státu očekávat.
Není to odbornost, ale moc
Podle politologa Petra Bláhy z filozofické fakulty ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nejde u nominací Motoristů o odbornost, ale o rozdělování vlivu. „Ani Turek, ani Macinka nemají zkušenosti, které by odpovídaly jejich resortům,“ říká Bláha.
Kontroverzní je i nominace Oty Klempíře na ministra kultury. Podle Bláhy bude veřejnost rozdělovat jeho radikální vystupování i odchod z kapely J.A.R., která se od něj distancovala.
Vojtěch a Plaga: návrat, který si odborníci přejí
Naopak pozitivně politolog Bláha vnímá návrat Adama Vojtěcha (zdravotnictví) a Roberta Plagy (školství). „To bude vítaná změna,“ říká.
Za pozornost podle Bláhy stojí i nominace Martina Šebestyána, kterého navrhuje SPD. Politolog tvrdí, že jde o člověka, kterého do funkcí dříve prosazovalo ANO. „Vidíme tu strategii, kdy si Babiš dosazuje své lidi skrz SPD,“ říká Bláha.
Agrární komora se Šebestyána zastává. Podle viceprezidenta Leoše Říhy jde o profesionála, kterého zemědělci dobře znají.
Bařtipánová: velká neznámá, ale s dobrou pověstí
Největším otazníkem je podle politologů Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), nominovaná na ministerstvo pro místní rozvoj. Podle Bláhy však prokázala schopnosti jako starostka Bíliny: „Není to teoretik, zná problémy regionů. Mohla by odvést dobrou práci.“
Ústava poněkud vágně praví, že „prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ Toť vše. O Turkovi se v ní nepíše nic.
Prezident Pavel nechtěl Turka jako ministra zahraničí. V tom mu Andrej Babiš a Motoristé nakonec vyhověli. Nechtěli ze jmenování dělat tyátr, chtěli ho prostě urychlit. Prezident neměl moc možností Turka nejmenovat. Ústava jako důvod nejmenování neuvádí nesympatie k názorům kandidáta. Neuvádí ani žádné jiné důvody nejmenování. Na druhé straně, ústava nemluví ani o termínech, Pavel mohl časově „prudit“.
Babiš zvolil nejméně konfliktní řešení
To sice může pořád, ale Babiš šel cestou nejmenšího odporu na obě strany. Jak vůči prezidentovi, Turek nebude na zamini, tak vůči Motoristům, Turek bude ve vládě.
Ve vztahu k ochraně životního prostředí je Macinka nebo Turek prašť jako uhoď. A zahraniční politiku si Babiš tak trochu ohlídá sám. Tance kolem Motoristů prostě neměly moc smyslu. Jednou se dostali do Sněmovny, poté do vládní koalice, co už s tím dělat.
Pavlovi teď zbývá jen Babišův střet zájmů. O tom Ústava sice také nemluví, ale Babiš s tím patrně „něco“ udělá. Právníci mu poradí, Agrofert jistě prodávat nebude.
Prezident po Babišovi žádá, aby před jmenováním sdělil, jak naloží se střetem zájmů. „Platí stále to, že to řeknu veřejně, ale nedomlouvali jsme se na nějakém konkrétním termínu,“ uvedl Babiš. Na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny, kterou ke střetu zájmů svolala budoucí opozice, chce vyprávět svůj příběh v politice, obstruovat se nechystá, uvedl.
Pavel může skřípat zuby, ale moc velký manévrovací prostor nemá. Bude tuhle vládu muset přetrpět, stejně jako řada občanů.
Ve Sněmovně se schyluje k rozpočtové bitvě. Babiš tvrdí, že rozpočet připravený Fialovou vládou „nelze opravit“. Podle ANO chybí v rozpočtu miliardy. Fiala obviňuje Babiše z politické hry. A poslanci se připravují na jednu z nejdelších debat roku.
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný nový premiér Andrej Babiš předpokládá, že rozpočet na příští rok bude zřejmě muset připravit až jeho vláda. Řekl to ve středu na tiskové konferenci před zahájením schůze, na které budou poslanci projednávat rozpočet v prvním čtení. Vývoj podle Babiše ukázal, že návrh připravený kabinetem Petra Fialy (ODS) nelze opravit. Stínová ministryně financí ANO Alena Schillerová zároveň potvrdila, že sněmovní většina ANO, SPD a Motoristů návrh vrátí vládě k přepracování.
Lukáš Kovanda: Není kam utéct. Fialova vláda musí opravit rozpočet, i když je v demisi
Předložení návrhu rozpočtu na další rok je klíčovou povinností každé české vlády. Daňoví poplatníci si ji za to platí. Za to, aby rozpočtovala užití jejich vybraných daní a odvodů. Momentálně, jako vždy, má Česko jen jednu vládu. Tu Fialovu. Žádné dvojvládí neexistovalo, neexistuje a existovat nebude. I když je Fialova vláda v demisi, stále vládne. A stále tak má povinnost předložit návrh rozpočtu na rok 2026.
Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Postoje dosluhující vlády podle Babiše naznačují, že požadavkům nevyhoví. Dosluhující vláda výtky k rozpočtu odmítá. Předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa dříve uvedl, že výdaje navrženého rozpočtu mohou být podceněny nejvýš o nízké desítky miliard korun. Hlavní mandatorní výdaje státního rozpočtu podle Skořepy zkontrolovala Národní rozpočtová rada a nenašla u nich chyby.
Rozpočtová bitva vrcholí. Fialově vládě se vrací návrh k přepracování
Sněmovna má vrátit návrh státního rozpočtu končící vládě Petra Fialy (ODS) v demisi k přepracování. Vláda by v něm měla mimo jiné přepracovat příjmy rozpočtu podle listopadové makroekonomické predikce. Měla by také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou upravit některé povinné sociální výdaje v kapitole ministerstva práce. Do rozpočtu ministerstva dopravy by měla doplnit chybějících 37,2 miliardy korun na dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Hlasy nastupující vládní koalice ANO, Motoristů a SPD to schválil sněmovní rozpočtový výbor.
Poslankyně Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní) má za to, že návrh předložený končící vládou porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, protože čísla v něm jsou nepravdivá. „Nevyjde a na konci roku bude schodek vyšší,“ uvedla na tiskové konferenci. Formující se vládní koalice podle ní chce tento stav demaskovat, schodek už nyní podle Šichtařové vychází na 300 miliard korun. Hájila současně záměr vrátit návrh kabinetu v demisi. „Pokud bychom ho nedali k přepracování, rozpočtové provizorium by bylo kratší, než kdyby práce začaly od nuly,“ uvedla.
Sněmovna schvaluje základní parametry. Výbor doporučil návrh vrátit
V prvním čtení má Sněmovna schvalovat základní údaje rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Rozpočtový výbor, v němž má ale většinu nastupující koalice, v pondělí doporučil rozpočet vládě vrátit. Podle Schillerové by měla vláda v demisi jednotlivé položky upravit tak, aby byly reálné. Na přepracování rozpočtu má vláda ze zákona minimálně 20, maximálně 30 dnů.
Fiala: ANO odvádí pozornost od Babišových dotačních problémů
Podle Fialy je postup ANO snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Kabinet se podle něj poradí, jak bude postupovat; řešení je víc. Navrhovaný rozpočtový schodek nyní představuje 286 miliard korun. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená postup nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.
Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy
Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně. Kabinet se poradí, jak bude postupovat, řešení je víc, dodal později Fiala. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.
„Je jasné, že rozpočet musí udělat nová vláda, ale bez úředníků to nezvládneme. Budeme spěchat, nechceme prodlužovat rozpočtové provizorium,“ uvedl Babiš. Délku období, ve kterém bude platit provizorní režim, nechtěl odhadovat.
Babiš uvedl, že před měsícem jeho koalice věděla pouze o chybějících 35 miliardách na dopravní infrastrukturu. Myslela proto, že stačí přesunout několik položek. Postupně ale podle něj začaly přicházet další informace o chybějících financích. „Dospěli jsme k názoru, že se to opravit nedá,“ konstatoval. K vypracování nového vlastního rozpočtu potřebuje podle bývalého ministra hospodářství Karla Havlíčka ANO detailní informace o hospodaření na všech ministerstvech.
Očekává se dlouhá rozprava
Do rozpravy je před zahájením schůze přihlášeno 11 poslanců. Schillerová předpokládá dlouhou a podrobnou diskusi. Chce ukázat na rozpočtové machinace dosluhujícího kabinetu, řekla. Vedle poslanců současné sněmovní většiny se rozpravy chtějí účastnit i zákonodárci stran, které se po říjnových volbách dostaly do opozice.
