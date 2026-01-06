Prohlídky pro seniory, digitální řidičák a méně front. Co se skutečně mění pro řidiče od letošního roku
Papírové formuláře mizí, registry se propojují a některé povinnosti se posouvají o několik let. Rok 2026 nepřinese motoristům nové zákazy ani dramatické zásahy do každodenního ježdění. Přesto znamená citelný posun v tom, jak stát s řidiči komunikuje a jakým způsobem spravuje jejich oprávnění. Digitalizace, úleva od zbytečné administrativy a silnější propojení s evropskými pravidly jsou hlavní změny, které by měli čeští řidiči znát.
České silnice zůstanou v roce 2026 z pohledu pravidel provozu v zásadě stejné. Žádné nové rychlostní limity, žádné plošné zákazy. Přesto se pro řidiče leccos změní. Tentokrát ne na asfaltu, ale v registrech, úřadech a digitálních systémech, které mají motoristům ušetřit čas i nervy.
Řídit lze hned, bez čekání na plastovou kartičku
Jednou z nejpraktičtějších novinek je možnost řídit okamžitě po udělení řidičského oprávnění. Od 1. ledna 2026 už nebude nutné čekat na fyzické převzetí řidičského průkazu. Rozhodující bude zápis v registru řidičů.
„Policie si oprávnění ověřuje elektronicky, takže fyzický průkaz přestává být v tomto ohledu klíčový,“ vysvětluje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz. Změna se dotkne především absolventů autoškol a řidičů, kteří si rozšiřují oprávnění, tedy skupin, které dosud paradoxně splnily všechny podmínky, ale několik dní či týdnů ještě řídit nesměly.
Řidičský průkaz vyřídíte online – a vyzvednete třeba v boxu
Dalším viditelným krokem je přesun žádostí o řidičské průkazy do online prostředí. Prostřednictvím Portálu dopravy bude možné od roku 2026 vyřídit elektronicky nejen výměnu nebo ztrátu průkazu, ale i vydání zcela nového.
Mění se také způsob převzetí hotového dokladu. Kromě tradičních přepážek na úřadech přibudou výdejní boxy a další distribuční místa. Smyslem je omezit osobní návštěvy úřadů na minimum a přizpůsobit státní služby běžným digitálním návykům lidí.
Lékařské prohlídky až od 70 let
Významnou úlevu pocítí starší řidiči. Povinné lékařské prohlídky se nově posouvají z hranice 65 na 70 let. Stát tím reaguje na fakt, že lidé jsou dnes déle aktivní a v dobré kondici, a také na dlouhodobou kritiku, že plošná kontrola v 65 letech neodpovídá realitě. „Neznamená to zrušení kontroly zdravotního stavu, ale její rozumnější načasování,“ upozorňuje Martin Thienel. Povinnost prohlídek zůstává zachována, jen začíná později.
Konec papírových potvrzení o zdravotní způsobilosti
Na posun lékařských prohlídek navazuje další digitalizační krok. Výsledky zdravotních posudků se budou automaticky zapisovat do registru řidičů. Řidiči tak nebudou muset vozit papírové potvrzení a vysvětlovat při silniční kontrole, že dokument mají doma. Policie si platnost posudku ověří elektronicky. Odpadne tak riziko pokut za chybějící papír, přestože řidič svou povinnost fakticky splnil.
Přestupky v zahraničí už nezůstanou bez následků
Změny se netýkají jen Česka, ale i fungování v rámci Evropské unie. Od roku 2026 se zpřísňuje sdílení informací o závažných dopravních přestupcích a zákazech řízení mezi členskými státy. Sankce uložená v zahraničí tak bude mít větší váhu i doma. Spoléhat na to, že zákaz řízení nebo vážný postih zůstane „problémem jednoho státu“, bude stále méně možné. Pro řidiče to znamená větší odpovědnost při cestách za hranice.
Malé změny, velký posun
Rok 2026 nepřinese dopravní revoluci. Spíše ukazuje směr, kterým se česká legislativa vydává: méně papírů, více digitálních dat a lepší propojení s evropským systémem. „Pro běžné motoristy to nebude znamenat zásah do každodenního ježdění, ale spíš úlevu od zbytečné administrativy a větší důraz na osobní odpovědnost,“ shrnuje Thienel.
