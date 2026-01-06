Nový magazín právě vychází!

Prohlídky pro seniory, digitální řidičák a méně front. Co se skutečně mění pro řidiče od letošního roku

Prohlídky pro seniory, digitální řidičák a méně front. Co se skutečně mění pro řidiče od letošního roku

Dopravní zácpa v Praze
ČTK
Michal Nosek
nos

Papírové formuláře mizí, registry se propojují a některé povinnosti se posouvají o několik let. Rok 2026 nepřinese motoristům nové zákazy ani dramatické zásahy do každodenního ježdění. Přesto znamená citelný posun v tom, jak stát s řidiči komunikuje a jakým způsobem spravuje jejich oprávnění. Digitalizace, úleva od zbytečné administrativy a silnější propojení s evropskými pravidly jsou hlavní změny, které by měli čeští řidiči znát.

České silnice zůstanou v roce 2026 z pohledu pravidel provozu v zásadě stejné. Žádné nové rychlostní limity, žádné plošné zákazy. Přesto se pro řidiče leccos změní. Tentokrát ne na asfaltu, ale v registrech, úřadech a digitálních systémech, které mají motoristům ušetřit čas i nervy.

Řídit lze hned, bez čekání na plastovou kartičku

Jednou z nejpraktičtějších novinek je možnost řídit okamžitě po udělení řidičského oprávnění. Od 1. ledna 2026 už nebude nutné čekat na fyzické převzetí řidičského průkazu. Rozhodující bude zápis v registru řidičů.

Policie si oprávnění ověřuje elektronicky, takže fyzický průkaz přestává být v tomto ohledu klíčový,“ vysvětluje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz. Změna se dotkne především absolventů autoškol a řidičů, kteří si rozšiřují oprávnění, tedy skupin, které dosud paradoxně splnily všechny podmínky, ale několik dní či týdnů ještě řídit nesměly.

Řidičský průkaz vyřídíte online – a vyzvednete třeba v boxu

Dalším viditelným krokem je přesun žádostí o řidičské průkazy do online prostředí. Prostřednictvím Portálu dopravy bude možné od roku 2026 vyřídit elektronicky nejen výměnu nebo ztrátu průkazu, ale i vydání zcela nového.

Mění se také způsob převzetí hotového dokladu. Kromě tradičních přepážek na úřadech přibudou výdejní boxy a další distribuční místa. Smyslem je omezit osobní návštěvy úřadů na minimum a přizpůsobit státní služby běžným digitálním návykům lidí.

Lékařské prohlídky až od 70 let

Významnou úlevu pocítí starší řidiči. Povinné lékařské prohlídky se nově posouvají z hranice 65 na 70 let. Stát tím reaguje na fakt, že lidé jsou dnes déle aktivní a v dobré kondici, a také na dlouhodobou kritiku, že plošná kontrola v 65 letech neodpovídá realitě. „Neznamená to zrušení kontroly zdravotního stavu, ale její rozumnější načasování,“ upozorňuje Martin Thienel. Povinnost prohlídek zůstává zachována, jen začíná později.

Konec papírových potvrzení o zdravotní způsobilosti

Na posun lékařských prohlídek navazuje další digitalizační krok. Výsledky zdravotních posudků se budou automaticky zapisovat do registru řidičů. Řidiči tak nebudou muset vozit papírové potvrzení a vysvětlovat při silniční kontrole, že dokument mají doma. Policie si platnost posudku ověří elektronicky. Odpadne tak riziko pokut za chybějící papír, přestože řidič svou povinnost fakticky splnil.

Přestupky v zahraničí už nezůstanou bez následků

Změny se netýkají jen Česka, ale i fungování v rámci Evropské unie. Od roku 2026 se zpřísňuje sdílení informací o závažných dopravních přestupcích a zákazech řízení mezi členskými státy. Sankce uložená v zahraničí tak bude mít větší váhu i doma. Spoléhat na to, že zákaz řízení nebo vážný postih zůstane „problémem jednoho státu“, bude stále méně možné. Pro řidiče to znamená větší odpovědnost při cestách za hranice.

Malé změny, velký posun

Rok 2026 nepřinese dopravní revoluci. Spíše ukazuje směr, kterým se česká legislativa vydává: méně papírů, více digitálních dat a lepší propojení s evropským systémem. „Pro běžné motoristy to nebude znamenat zásah do každodenního ježdění, ale spíš úlevu od zbytečné administrativy a větší důraz na osobní odpovědnost,“ shrnuje Thienel. 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Řízení vozidla bude možné od 17 let pod dohledem mentora

Řízení vozidla od 17 let, vyšší rychlost na dálnicích i zvýšení některých pokut. Pavel podepsal novelu zákona

Politika

ČTK

Přečíst článek

Když staré ustupuje novému. Kde všude se letos bude bourat?

Bourání na Libeňském mostě
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Od Prahy přes Ostravu až po regiony se nenápadně bourá. Nejde o náhodu ani o módu, ale o přirozený důsledek třicetiletého vývoje měst a infrastruktury.

Stavby vzniklé krátce po roce 1989 dnes vstupují do fáze, kdy se jejich další osud znovu otevírá. U části z nich končí technická životnost, jiné přestávají vyhovovat provozně. Nejčastěji ale neodpovídají hodnotě a intenzitě využití území, v němž stojí.

Typickým příkladem je provozní budova Českých drah z let 1993–1994, navržená architektkami Alenou Šrámkovou a Hanou Kačírkovou, která po třech dekádách ustupuje nové etapě rozvoje okolí Hlavního nádraží. Konkrétní podoba nové stavby zatím veřejně představena nebyla, ale je poměrně jasné, jaký typ developmentu má na místě vzniknout.

Provozní budova Českých drah ŠJů, zdroj: Wikimedia Commons

Provozní budovu Českých drah má totiž nahradit městská zástavba, která naváže na administrativní komplexy Churchill I a Churchill II v okolí Florence. Území rozvíjí developerská skupina CR-City (společný projekt Českých drah, Sudop Group a Penta Real Estate), která zde dlouhodobě připravuje smíšený projekt, který má urbanisticky zacelit území mezi Florencí a Karlínem.

Podobný osud se dotkl i dalšího železničního brownfieldu v lukrativní části metropole. Na Smíchově dnes postupně ustupuje především stará železniční a technická infrastruktura bývalého nákladového nádraží, ať už nevyužívané koleje, skladové haly, provozní budovy i drobné servisní stavby, které desítky let sloužily logistice a zázemí železnice. Na jejich místě vzniká bloková zástavba s bydlením, kancelářemi a službami v parteru, doplněná o parky, veřejná prostranství a nový městský bulvár.

Smíchov: demolice železniční infrastruktury a vznik nové čtvrti

Současně se „bourá“ i na samotném nádraží Praha–Smíchov, kde zastaralé přístřešky, lávky a technická zařízení nahrazuje přehledný multimodální terminál propojující vlaky, metro, tramvaje, autobusy i pěší a cyklistickou dopravu. Území, které bylo po desetiletí vnímáno spíše jako zadní trakt města a dopravní bariéra, se tak postupně mění v plnohodnotnou městskou adresu.

Podobný vývoj však není omezen jen na jednotlivé administrativní či provozní objekty. Dotýká se také porevolučního retailu, dopravní infrastruktury i rozsáhlých brownfieldů, které dnes města postupně přehodnocují.

Podobně rychle jako provozní architektura zestárla také část porevolučního retailu. Velkoplošné obchodní domy a hobbymarkety, které v 90. letech symbolizovaly otevření trhu a nové spotřební návyky, dnes často narážejí na změněnou strukturu měst. Příkladem je bývalý Bauhaus v centru Ostravy, dokončený v roce 1994, který v posledních letech dočasně ožil jako kulturní prostor, než ustoupil výstavbě justičního areálu. Nejde přitom o výjimečný případ, ale o širší posun: retail se stěhuje na okraje měst a do logistických uzlů, zatímco centra znovu hledají institucionální a veřejné funkce.

Bauhaus v Ostravě, zdroj: Profimedia.cz

Ještě zřetelněji se tento proces projevuje u dopravní infrastruktury, zejména mostů. U staveb, které byly navrhovány pro jiné zatížení, jinou intenzitu provozu a jiné bezpečnostní normy, dnes města i stát čelí otázce, zda je zachovat, přestavět, nebo nahradit. Případy Libeňského mostu a železničního mostu na Výtoni ukazují, že rozhodování se posouvá od jednoduchého schématu „zbourat, nebo zachovat“ k alternativbím řešením, která kombinují původní konstrukce s novými prvky.

Brno roste. A Praha hledá směr

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Premiér ČR po jednání vlády
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Máme za sebou první zasedání nové vlády v roce 2026 a ta nabídla jednu podstatnou informaci: ekonomika bude v centru pozornosti této vlády. Pro řadu věcí to je skvělá zpráva, a to i z pohledu lidí, kteří jinak mají s kabinetem Andreje Babiše problém.

Osobnost Karla Havlíčka v roli ministra průmyslu a obchodu navíc povýšená do úrovně vicepremiéra pro ekonomiku tomu již napovídala. Aktuálně schválené programové prohlášení vlády, se kterým Babiš a spol. předstoupí před Poslaneckou sněmovnu (a zcela nepochybně získá důvěru), pak ekonomické směřování definitivně stvrzuje.

Po vládě, v níž nezasedal ani jeden profesionální ekonom (jak rád opakoval exprezident Miloš Zeman) Babiš prostě míří dobře a při detailním pohledu je vidět, že zejména nad některými ekonomickými problémy uvažovali lidé, kteří znají svět (například snaha zvýšit limit pro povinný vstup do režimu DPH nebo sjednocení DPH v gastru).

Co Fiala slíbil… a porušil

To však neznamená, že některé detaily nebudí rozpaky. Tím hlavním je věčný rozpor mezi výběrem daní a výdaji státu. Tato nerovnice, z níž se desítky let někdo snaží vytvořit rovnici, nevyšla už minulé vládě, která se ji snažila zmírnit pro budoucí generace a kvůli tomu prohrála volby.

Pokus kabinetu Petra Fialy byl jednoduchý: pojďme trochu přibrzdit růst penzí stávajícím seniorům, aby budoucí plátci sociálního pojištění nemuseli platit na důchody generaci Husákových dětí příliš peněz a systém se nezhroutil.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Názory

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co slibuje Babiš a spol.

Vláda Andreje Babiše si na sebe v programovém prohlášení upletla mnohem větší bič. Nejen že slíbila nezvýšit daně, ale ještě chce opětovně snížit hranici pro starobní penzi. To je přitom nesmysl nejen ekonomický, ale i sociální a demografický, protože dnešních 65 rozhodně neodpovídá stejnému věku lidí o generaci starších.

Babiš tak klidně mohl hrát mrtvého brouka a nechat stávající věk, který schválila předchozí vláda s tím, že priority jsou zatím jinde. A po roce dvou by se už nikdo ani neozval, protože by si všichni prostě zvykli. Jenomže to se nestalo. Slíbená platí a dříve nebo později to Babiš. a spol. nejspíš schválí. A zhroucení penzijního systému se opět přiblíží.

Čekání na zázrak

A tak je potřeba přiznat, že ačkoli dílčí jednotlivosti jsou v programovém prohlášení podnětné a možná mohou být prospěšné, ty nejdůležitější věci působí nejistě, případně mohou fungovat pouze, pokud se do ekonomiky vloudí i nějaký ten pozitivní zázrak.

Babišova vláda samozřejmě bude moci dál prohlubovat deficit státního rozpočtu (poměrný dluh vůči HDP patří k nejnižším v Evropě), jenomže to Babišovi stačit nebude. On bude chtít fiskální cestou vytlačit hospodářský růst, který mu pak pomůže při výběru daní. Jenomže právě tato část (ne)rovnice téměř nikdy nikomu nevyšla, ačkoli teoreticky o ní neustále hovoří ekonomové.

Realita bývá ale pestřejší. A i kdyby se nakrásně povedlo nahodit ekonomiku do téměř zázračných výtlaků, vývoj posledních let ukazuje, že téměř jistě přijde další černá labuť, která vše dokonale zhatí. A pak bude muset i premiér Babišova formátu přiznat, že bez vyšších daní to zkrátka nepůjde.

video

Hlášení státu budou muset posílat i bytová družstva, říkají experti z Deloitte

Newstream TV

V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.

tzv

Přečíst článek

Zázraky se mohou dít

Jestli se tak nestane, jedině dobře. Ostatně je dobré připomenout, že to bylo jen za Andreje Babiše (a pak jeho následovníka Ivana Pilného), kdy se český rozpočet ve stávajícím století ocitl v přebytku. Předtím to naposledy dokázal Ivan Kočárník v roce 1995.

Pomiňme, že v letech 2016 a 2018, kdy státní kasa skončila v plusu, navazovali tehdejší ministři financí na výrazně nižší schodky, než jaké panují dnes.

Pokud někdo má dovednosti, aby se schodky výrazněji zacloumal, nejspíš to je právě Babiš. A jestli mu k tomu má dopomoci zázrak, pro českou ekonomiku, a tedy pro nás všechny, to bude vlastně dobře.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

RECENZE: Tady s Multisportkou nepochodíte. Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

Enjoy

Fitness a wellness v Mandarin Oriental, Prague nejsou o výkonu ani o viditelnosti. Spíše o klidu, soukromí a kontinuitě služeb v historickém prostředí Malé Strany. Členství je otevřené i veřejnosti a v praxi funguje spíše jako diskrétní klub než klasické městské fitness centrum.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

