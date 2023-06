Dalibor Martínek: Česko má zvláštní talent řešit nesmysly a podstatné věci nechat ležet

Posledním „nesmyslem“, kterým se zabývá celá vážená česká Poslanecká sněmovna, je zrychlení jízdy na některých úsecích dálnic na sto padesát kilometrů. Ano, není důležitější otázka rozvoje Česka než rychlost jízdy po dálnicích. Druhou klíčovou normou, kterou poslanci schválili, je možnost sedmnáctiletých učit se řídit pod dohledem. Skoro to vypadá, že naše země skutečně nemá jiné téma, než je řízení aut.

Ve skutečnosti má jiná klíčová témata. Například rušení rodného čísla. Na základě kterého je, světe div se, možné určit pohlaví jeho nositele. Jako by naše pohlaví nebylo možné určit jinak, například na první pohled. A jako by pohlaví každého z nás bylo nějakou tajnou informací.

Ministr Ivan Bartoš se z tohoto návrhu už vymluvil, hodil ho zatím pod stůl. Prý nebyl jeho. Nicméně s ním přišel. Ze zpackání stavebního zákona, který měl urychlit a zjednodušit výstavbu v Česku, se už těžko vymluví. Pod jeho dozorem ze zákona, který pod něj tak nějak spadl, vznikl paskvil, který nic nezjednoduší, ani nic neurychlí. Česko bude nadále lúzrem Evropy z hlediska povolovacích procesů při výstavbě. Termíny se nedodržují, vymahatelnost práva je bídná.

Co na vymahatelnost práva říká ministr spravedlnosti Pavel Blažek? Nic. Má asi jiné problémy, řeší bytovou kauzu v Brně, ve které se možná namočili lidé, kteří na něj mají mobil.

Podstatné problémy se neřeší

A za další. Klíčem ekonomické prosperity národa je vzdělání, to každý ví. V letošním roce se na střední školy hlásilo rekordní množství dětí. Logicky, pocházejí z generačně nejsilnějšího ročníku za posledních třicet let. V roce 2008 se sice nenarodilo sto osmdesát tisíc dětí, jak tomu bylo v první polovině sedmdesátých let. To bylo ještě Husákovo Československo.

Ale i oněch sto devatenáct tisíc narozených mohlo pomazané hlavy navést na myšlenku, že by bylo dobré se ve školství připravit na přicházející vlnu zájmu o střední vzdělání. Co se však stalo? Tisíce dětí, zejména z Prahy, se na střední školu, přes dobré znalosti, nedostalo. Jak může stát takto mrhat se svým potenciálem? Kdo byl za nepřipravenost školství odpovědný? Podle výstupů z vlády asi nikdo, prostě se to tak nějak stalo. Nový ministr školství Bek místo sypání si popela na hlavu rozvíjí jakési myšlenky o zrušení devátých tříd. Úředníci na ministerstvu dál dělají svoji dobrou práci, zatímco rodiče hledají, kde svého potomka vzdělat. Gratulace.

I doprava je docela důležité téma, podle některých. Ne tedy, jakou rychlostí můžeme jezdit po neustále rozvrtaných dálnicích nebo jestli má mít řidičák mladík o rok dřív, což řeší ministr dopravy. Klíčové je napojení dálniční sítě na svět. Dálnice do Polska u Náchoda stále není. Česko dosud nemá dálniční spojení s Rakouskem! To je přece hanba a klíčový problém. Ani na Vídeň, ani na Linec. Kamióny se nám plouží po dvouproudových silnicích, brzdí dopravu a vyvolávají životu nebezpečné situace. To má stát řešit. Ne rodná čísla nebo řidičáky pro mladé.

Vláda má spoustu zástupných a nesmyslných problémů, které řeší. O těch klíčových není slyšet.