Překvapení na trhu. Intel se i přes čipovou krizi přehoupl ze ztrát do výrazného zisku

Americký výrobce čipů Intel nečekaně vykázal ve druhém čtvrtletí čistý zisk 1,48 miliardy dolarů (32 miliard korun) po ztrátě 454 milionů dolarů ve stejném období loni. Lépe se dařilo obchodu s počítači. Tržby se meziročně snížily o 15 procent na 12,95 miliardy dolarů. Firma to uvedla ve čtvrtek po skončení obchodování na burze ve Spojených státech. Její akcie přechodně zpevnily asi o šest procent.

Na rozdíl od předchozích dvou čtvrtletí vysokých ztrát a propadu tržeb se zpomalil pokles obchodu s počítačovými procesory. Tržby divize klesly meziročně o 12 procent na 6,8 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí se prodej snížil o 38 procent spolu s všeobecným poklesem prodeje osobních počítačů. Intel předpokládá oživení ve druhé polovině roku.

Pomohl silný prodej počítačů

„Intel překonal odhady téměř výhradně díky síle prodeje stolních počítačů, které se odrazily od téměř rekordního minima v minulém čtvrtletí," řekl analytik společnosti Charter Equity Research Edward Snyder.

Trh s osobními počítači za poslední rok výrazně klesl. Firmám se hromadí zásoby, protože pokud lidé potřebovali nový počítač, většinou si jej pořídili za pandemie COVID-19. Nyní se ale přebytek zásob zmírňuje, odbyt osobních počítačů klesl ve druhém čtvrtletí pouze o 11,5 procenta ve srovnání s třicetiprocentním propadem v předchozích dvou čtvrtletích, ukázala data společnosti Canalys.

Růst akcií Intelu posílil tržní hodnotu společnosti téměř o devět miliard dolarů, uvedla agentura Reuters. Akcie Intelu se v posledních letech propadly hluboko pod hodnotu konkurentů včetně Nvidie, Advanced Micro Devices (AMD) a Broadcomu.

