Intel postaví v Polsku továrnu na čipy, investuje miliardy dolarů

Americká společnost Intel, která je největším světovým výrobcem počítačových čipů, postaví velkou továrnu na výrobu čipů v polské Vratislavi. Investuje do ní 4,6 miliardy dolarů, tedy zhruba sto miliard korun. Intel se v podniku na západě Polska chystá montovat a testovat mikroprocesory. Do roku 2027 by mělo v továrně vzniknout zhruba 2000 vysoce kvalifikovaných míst a podnik očekává, že další tisíce jich vzniknou díky možnému nabírání nových pracovníků u dodavatelů.

Reklama

Při výrobě čipů se rozlišuje mezi továrnami na destičky a montážními a testovacími zařízeními polovodičů. V továrnách na destičky se vyrábějí velké křemíkové plátky, takzvané wafery, na kterých jsou umístěny integrované obvody. Takováto zařízení Intel provozuje mimo jiné ve Spojených státech, Irsku a v Izraeli.

Výstavba továrny na výrobu waferů za 17 miliard eur, bezmála 405 miliard korun, je v plánu také v německém Magdeburgu. V montážním a testovacím závodě, jaký má vzniknout ve Vratislavi, se čipy z waferů vyřezávají, pak se balí do jakéhosi pouzdra s potřebnými rozhraními a nakonec se testují před instalací do počítačů, automobilů nebo do jiných zařízení, uvedla agentura DPA.

Velká investiční příležitost? Na burzu míří výrobce čipů Arm. Zájem má Intel i další Trhy Britská společnost Arm umí vyrábět kvalitní čipy, které jsou přímou konkurencí největších firem světa. Podle informací agentury Bloomberg nyní zamíří na americkou burzu Nasdaq, čímž namíchla britskou vládu. Arm chce vstupem na burzu získat až deset miliard dolarů, což by z jejího primárního úpisu činilo pravděpodobně největší IPO letošního roku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Stejně jako u téměř všech nových továren na výrobu čipů po celém světě bylo rozhodnutí umístit továrnu ve Vratislavi spojeno se státní dotací. Intel neuvedl, jak vysoký grant od polské vlády má slíbený. Plánovaná investice v Polsku spolu se stávajícím závodem na výrobu waferů v irském Leixlipu a s plánovanou továrnou na výrobu waferů v Magdeburgu pomůže vytvořit „jedinečný komplexní hodnotový řetězec pro výrobu polovodičů v Evropě,“ poznamenal Intel.

Rozhodnutí o umístění továren ve Vratislavi a v Magdeburgu souvisí se snahou Evropské unie stát se technologicky více nezávislou na Číně. EU proto dala zelenou miliardovým dotacím na umístění velkých závodů mezinárodních výrobců čipů v Evropě.