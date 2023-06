Intel sází jednu obří investici vedle druhé. V Izraeli postaví továrnu za desítky miliard dolarů

Americká společnost Intel, která je největším světovým výrobcem počítačových čipů, investuje 25 miliard dolarů, v přepočtu 542 miliard korun, do výstavby továrny v Izraeli. Podle premiéra Benjamina Netanjahua jde podle o největší zahraniční investici v Izraeli.

Reklama

Továrna ve městě Kirjat Gat v Jižní oblasti by se podle izraelského ministerstva financí měla otevřít v roce 2027 a zaměstná tisíce lidí. Ministerstvo zároveň doplnilo, že podle dohody bude mít Intel daňovou sazbu 7,5 procenta oproti současným pěti procentům.

Netanjahu dohodu oznámil svému kabinetu před kamerami. Označil ji za "obrovský úspěch pro izraelskou ekonomiku" a dodal, že jde "o největší investici, jakou kdy mezinárodní společnost v Izraeli uskutečnila".

V roce 2017 Intel koupil za 15 miliard dolarů izraelskou společnost Mobileye, která se zaměřuje na systémy samořízených aut, a loni ji uvedl na burzu.

Trh ožil. Akcie velkých firem jdou na odbyt nejrychleji za poslední roky Trhy Firmy a velké investiční společnosti prodávají akcie nejrychlejším tempem za poslední roky, snaží se tak využít oživení na trhu. Podle společnosti Dealogic, která sleduje aktivitu v tomto odvětví, firmy a podniky soukromého kapitálu jen od konce dubna investorům takto nabídly akcie za více než 24 miliard dolarů, v přepočtu 528 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Miliardy putují do Vratislavi

Nyní Intel uvedl, že jeho působení v Izraeli "sehrálo klíčovou roli" v jeho celosvětovém úspěchu. „Záměr rozšířit výrobní kapacity v Izraeli je veden naším závazkem uspokojit budoucí výrobní potřeby,” oznámil podnik.

V pátek Intel zveřejnil, že postaví velkou továrnu na výrobu čipů v polské Vratislavi. Investuje do ní 4,6 miliardy dolarů, tedy sto miliard korun. Do roku 2027 by mělo v továrně vzniknout zhruba 2000 vysoce kvalifikovaných míst a podnik očekává, že další tisíce jich vzniknou díky možnému nabírání nových pracovníků u dodavatelů.

Výrobce čipů onsemi zvažuje investici dvou miliard dolarů. Česko je ve hře Zprávy z firem Americký producent polovodičů ON Semiconductor Corporation (onsemi) zvažuje investici dvě miliardy dolarů (zhruba 44 miliard korun) do rozšíření výroby čipů z karbidu křemíku. Tyto polovodiče se využívají pro prodloužení dojezdu elektromobilů. Firma se podle agentury Reuters rozhoduje mezi Spojenými státy, Českem a Koreou. ČTK Přečíst článek

Investice v Evropské unii

Loni na jaře Intel avizoval, že v příštích deseti letech investuje v Evropské unii až 80 miliard eur do polovodičů, zejména v Německu. Peníze vloží také do posílení výroby v Irsku, zbudování závodu v Itálii a zřízení evropského výzkumného centra ve Francii či právě do továrny na výrobu čipů v Polsku.

Evropská unie mezitím vyčlenila 43 miliard eur, tedy zhruba jeden bilion korun, pro evropský polovodičový průmysl. Cílem je do roku 2030 vyrábět v unii 20 procent světové produkce polovodičů.

Brusel posvětil stavbu další továrny na polovodiče v EU za téměř dvě stě miliard Money Evropská komise (EK) schválila plán americké firmy GlobalFoundries a nizozemské společnosti STMicroelectronics postavit ve Francii s finanční podporou státu závod na výrobu polovodičů. Celková hodnota projektu činí 7,4 miliardy eur (173,8 miliardy korun), oznámila komise. ČTK Přečíst článek