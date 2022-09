Porsche míří na burzu. Volkswagen si přijde na stamiliardy

Volkswagen chystá ambiciózní vstup Porsche na burzu. Cílem je získat prostředky na elektrifikaci modelových řad Porsche.

Dozorčí rada Volkswagenu schválila plán na uvedení akcií výrobce sportovních vozů Porsche na burzu. Schválení primární nabídky akcií přichází ve složité době pro investory, kdy napětí mezi Ruskem a Evropou vyvolalo energetickou krizi a velké turbulence na trhu. Poté, co dozorčí rada dala nabídce zelenou, automobilka zveřejnila záměr vstupu na burzu koncem září nebo začátkem října.

V případě, že investoři neprojeví dostatečný zájem, mohla by ale automobilka podle zdrojů nakonec i své plány na vstup na burzu stáhnout.

Očekává se, že záměr uvést akcie na burzu bude zahrnovat nabídku drobným investorům v evropských zemích, včetně Francie, Španělska a Itálie. Podle zdrojů je to pokus využít věrnou základnu fanoušků Porsche.

Blokační minorita pro rodiny Porscheů a Piëchů

Volkswagen také rozhoduje, zda schválí prodej 25 procent plus jedné kmenové akcie společnosti Porsche AG firmě Porsche SE. Tím by rodiny Porscheů a Piëchů, které kontrolují Porsche SE, získaly blokační menšinu.

Podle rámcové dohody z února má být prodáno na trhu 25 procent prioritních akcií, což odpovídá 12,5 procentu celkového kapitálu Porsche. Podle agentury Reuters by prodej mohl vynést až 10,6 miliardy eur (261 miliard korun). Kmenové akcie nemají být veřejně obchodovány, budou ve vlastnictví Volkswagenu a Porsche SE.

Investoři očekávají, že automobilka by mohla být oceněna na 60 miliard až 85 miliard eur. Optimističtější upozorňují na silnou značku Porsche, jiní ale zase na pokles hodnoty dalších luxusních automobilek jako Aston Martin a Ferrari. Na horní hranici odhadu by primární nabídka mohla být podle údajů společnosti Refintiv doposud největší v Německu a největší v Evropě od roku 1999.

Peníze na elektromobilitu

Investoři ale také upozorňují, že v situaci, kdy evropské akcie klesají, inflace je rekordně vysoká a Rusko zastavilo dodávky plynu, je vstup na burzu nebezpečný.

Volkswagen již několikrát uvedl, že vstup Porsche na burzu je důležitý pro financování jeho přechodu na elektrifikaci, který má stát 52 miliard eur.

