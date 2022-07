O nová auta v Číně klesá zájem. Stát i samospráva chystají podporu prodejů

Prodej aut v Číně letos vzroste o tři procenta na 27 milionů vozů. Osobních aut by se mohlo prodat meziročně o sedm procent více, tedy 23 milionů. Vyplývá to z výhledu, který podle agentury Reuters zveřejnil čínský svaz výrobců aut CAAM na základě informací od největších automobilových společností v zemi. Svaz tak snížil svůj odhad z prosince, kdy ještě očekával růst celkového prodeje o 5,4 procenta na 27,5 milionu vozů.

CAAM to vysvětlila především slabou poptávkou po užitkových vozidlech. Loni přidal čínský trh s automobily 4,4 procenta a v roce 2020 o 1,9 procenta klesl.

Odhad prodeje aut na alternativní pohon, v Číně označovaných jako NEV (New Energy Vehicles), ale CAAM naopak zvýšil. Podle jeho výpočtů se jich letos prodá 5,5 milionu kusů – to je o 56 procent více než v loňském roce, kdy se jejich prodej meziročně zvýšil o 47 procent.

Státní podpora: daňové úlevy či dotace

Čínská vláda minulý měsíc snížila daň z nákupu automobilů o polovinu na pět procent pro vozy s cenou do 300 tisíc jüanů (1,1 milionu korun) s dvoulitrovými nebo menšími motory. Daňová úleva se podle deníku komunistické strany People's Daily dotkla kupujících téměř 1,1 milionu vozidel, což vládě přineslo daňovou ztrátu ve výši 7,1 miliardy jüanů (24,3 miliardy korun).

V květnu a červnu začaly některé místní samosprávy nabízet dotace spotřebitelům, kteří chtějí vyměnit vozidla s benzínovým motorem za elektromobily. Některá města také rozšířila kvóty na vlastnictví aut. Tento měsíc vláda podle agentury Reuters uvedla, že zváží prodloužení daňové úlevy pro elektrická vozidla, a nastínila plány na vybudování více nabíjecích stanic a na podporu nižších poplatků za nabíjení.

Čínský trh s automobily je největší na světě. V červnu se prodej podle zveřejněných údajů CAAM meziročně zvedl o 23,8 procenta. Byl to první nárůst po čtyřech měsících. Prodej elektrovozů, plug-in hybridů a vozů s vodíkovými palivovými články se zvýšil o 129,2 procenta. Za prvních šest měsíců roku byl ale celkový prodej vozů ve srovnání se stejným obdobím loni vinou přísných uzávěr v Šanghaji a dalších čínských městech o sedm procent nižší.