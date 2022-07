FOTOGALERIE: Nastává ideální doba pro kabriolety. Tady je sedm nejkrásnějších

Vůně je dojem, kterého se při řízení auta většina řidičů zříká, ať už posečené trávy a kvítí vedle silnice, čerstvého chleba v některé z pekáren ve městě, či svěžího vzduchu při jízdě lesem či horami. Kabriolety jsou ale úplně jiná záležitost a přidávají k řízení další smyslový zážitek. Jsou i designově krásné, ale pravda, ne nejlevnější. Zde je sedm tipů agentury Bloomberg na ty aktuálně nejpozoruhodnější. Doporučuje se klobouk, opalovací krém a sluneční brýle.

Chevrolet Corvette Stingray (71 tisíc dolarů, asi 1,69 milionu korun)

zdroj: Chevrolet, se svolením

Nenechte se touto cenou zmást – to, že je kabriolet Stingray o desítky tisíc dolarů levnější než další auta na tomto seznamu, neznamená, že není tak zábavný. Naopak, 6,2litrový osmiválec nabízí řadu vzrušení vytříbených během 70 let existence modelu. Na silnicích předvádí odvážnou jízdní osobitost, kterou mu nadšenci evropských modelů dlouho závidí, uvedl Bloomberg.

Corvette má zatahovací pevnou střechu, která se hladce přizpůsobí záhybům karoserie a rozvine se při rychlosti až 48 kilometrů v hodině. Velké rozevřené přední větrací otvory, černé koncovky výfuku a 20palcová kola vzadu mu dodávají agresivní vzhled.

I když je Corvette nejdostupnějším vozem na seznamu, v kabině nepůsobí vůbec levně. Základní model nabízí zadní kamery, elektricky ovládaná sedadla v osmi směrech a prémiový prostorový zvuk. Ve vyšších stupních výbavy můžete získat kůží obšité přístrojové desky, vyhřívaná a ventilovaná sedadla a jednu z osmi barevných variant interiéru.

Jedna poznámka na závěr – některé kabriolety jako třeba Porsche 911 mají malinké zadní sedadlo, Chevrolet Corvette Stingray nenabízí ani to. Prostor ve voze je přísně omezen na dvě místa.

Porsche 911 Turbo Cabriolet (195 700 dolarů, asi 4,66 milionu korun)

zdroj: Porsche, se svolením

Odznak Turbo představuje vrchol řady sportovních vozů Porsche 911 a slibuje větší výkon než jeho menší sourozenci Carrera. A vzhledem k tomu, že Porsche dnes dominuje na trhu sportovních vozů, není náhoda, že německá automobilka se sídlem ve Stuttgartu je nejziskovější značkou koncernu Volkswagen.

Kabina 911 Turbo dobře spadá do těchto vítězných kritérií. Pokud chcete švýcarský armádní nůž kabrioletů, je to ono: Je rychlý, praktický a sexy. Má zadní sedadlo, i když pro čtyři osoby se zvednutou střechou opravdu není funkční – ve srovnání s Bentley Continental kabrioletem. Ale stojí o něco méně než Bentley a je také rychlejší, s časem sprintu z nuly na 100 kilometrů v hodině za 2,8 sekundy. Maximální výkon dosahuje hodnoty 572 koní.

Jedinou obtížnou věcí na tomto extrémně oblíbeném voze je trpělivost, kterou budete potřebovat, jakmile si nějaké objednáte. Čekací doby u mnoha obchodních zastoupení v Kalifornii a New Yorku se prodlužují až do podzimu.

Bentley Continental GTC (210 tisíc dolarů, asi pět milionů korun)

zdroj: Bentley, se svolením

Bentley kabriolet je na vrcholu žebříčku best-of již téměř deset let, a to z dobrého důvodu. Pohledný kabriolet kombinuje klasické britské řemeslo a eleganci Bentley s vyloženě průměrným dvanáctiválcovým a volitelným osmiválcovým motorem.

Bentley nabízí Continental kabriolet v několika variantách, včetně GTC Speed, GTC S a edice GTC Mulliner, která může dosáhnout výkonu 650 koní a má zrychlení z nuly na 100 kilometrů v hodině za 3,6 sekundy. Nejvyšší rychlost je 335 kilometrů v hodině a je rychlejší než Ferrari na tomto seznamu.

V čem ale Bentley skutečně vyniká, je prostor: Má dostatek místa ve své luxusní kabině, aby se tam pohodlně vešli čtyři dospělí, a může se pochlubit kufrem, který pojme zavazadla na víkend – což je působivější, než by se mohlo zdát, protože některé kabriolety jako například u Jaguaru F-Type chybí.

Mercedes-AMG SL Roadster (cena nového modelu zatím nestanovena)

zdroj: Mercedes-Benz, se svolením

Toto je moderní verze ikonického tvaru, který je posetý hipperskými městskými čtvrtěmi od doby, kdy byl představen v 50. letech minulého století. Vintage SL jsou velmi oblíbené pro své hranaté tělo a spolehlivé a snadno ovladatelné vlastnosti. Zdá se, že nová verze užívá proteinový prášek a steroidy již několik desetiletí. Se starým SL nesdílí žádné komponenty; jediné, co mají oba společné, je název.

S výkonem až 577 koní a zrychlením z nuly na 100 kilometrů v hodině za 3,5 sekundy má nový SL maximální rychlost téměř 306 kilometrů za hodinu. Aktivní zadní spoiler se šesti nastaveními, více jízdních režimů a lehká měkká střecha, která ubrala 21 kilogramů oproti předchozí verzi, to vše mu propůjčuje ten druh agresivního, svižného a precizního výkonu, díky kterému je řízení zábavou, nikoli fuškou.

Uvnitř tohoto slavného Mercedesu včetně vůní, infotainmentu a luxusních čalounění budete chtít zůstat v autě i poté, co dorazíte do cíle.

Ferrari 296 GTB (318 tisíc dolarů, asi 7,57 milionu korun)

zdroj: Ferrari, se svolením

S prvním motorem V6 od Ferrari po téměř 50 letech spojuje sexy 296 GTB výkon zadních kol, který bude dominovat na silnici, s užitečnými praktickými funkcemi. K nim patří přední splitter, který je dostatečně vysoký, aby odstranil zpomalovací nerovnosti a drny, a hybridní systém, který umožňuje úsporu benzínu a přes 20 kilometrů jízdy pouze na elektřinu.

Řídit to je docela vzrušující. S hmotností pouhých 1,47 tuny a 819 koňmi dokáže zrychlit na 100 kilometrů za hodinu za 2,9 sekundy a dosáhnout maximální rychlosti více než 330 kilometrů za hodinu. Jeho řízení, brzdění a vyvážení jsou plynulé na křivolakých dálnicích a pomalejších vedlejších silnicích. Nejlepší na tom je, že má přední kufr, do kterého se vejdou dvě příruční zavazadla nebo několik tašek – perfektní výmluva, proč si vzít tento kabriolet na dovolenou.

Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder (233 tisíc dolarů, asi 5,55 milionu korun)

zdroj: Lamborghini, se svolením

Verze kabrioletu nejpohodlnějšího a nejpříjemnějšího všestranného vozu Lamborghini, EVO RWD Spyder, přidává ostřeji vypadající přední „žraločí“ příď a nové linie napříč zadním difuzorem. Když se podíváte pozorně, všimnete si, že má také širší zadní přívod vzduchu.

Kabriolety nejsou obecně považovány za „vážné“ automobily jako kupé, pokud jde o výkon, protože přidaná hmotnost střešního mechanismu a snížená pevnost v tahu karoserie vozidla jej činí pomalejším než u jeho kolegů, ale tento RWD Lamborghini V10 je rychlý – má maximální rychlost více než 322 kilometrů v hodině a dokáže dosáhnout stovky za 3,5 sekundy. Nevadí ani spotřeba paliva 15,7 litru na 100 kilometrů – pokud chcete zachránit planetu, nekupujte si nové superauto.

McLaren 765LT Spider (383 tisíc dolarů, asi 9,12 milionu korun)

zdroj: McLaren, se svolením

Kabriolet McLarenu je na vrcholu skupiny supersportovních vozů značky, která zahrnuje 720 Spider a 720S. Není tak extrémní jako McLaren Senna, ale je mnohem výkonnější než ostatní mclareny, jako je 600LT. Vyrobí se jich pouze 765 kusů.

765 má aerodynamické prvky z uhlíkových vláken, které pomáhají jeho nízké hmotnosti 1,28 tuny. Což znamená, že s motorem o výkonu 755 koní je velmi rychlý – z nuly na stovku zrychlí za 2,7 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 330 kilometrů za hodinu.

Model 765 i přes svou kabrioletovou střechu je uvnitř relativně holý, aby se ušetřila hmotnost, ale obsahuje pružné kožené čalounění a dobře vyrobenou jednodílnou stahovací střechu, která se spustí za pouhých jedenáct sekund. Uvnitř je takové ticho, že můžete úplně zapomenout, že jste v kabrioletu.

Ceny pocházejí z amerického trhu, oproti českému či evropskému se mohou lišit