Podivná úmrtí v Boeingu. Po krátké nemoci zemřel další whistleblower společnosti

Po krátké nemoci zemřel bývalý auditor kvality u dodavatele společnosti Boeing, který vůči letecké společnosti vznesl vážná obvinění. Pětačtyřicetiletý Joshua Dean, který upozorňoval na výrobní vady letadel 737 MAX, se tak stal druhým whistleblowerem společnosti Boeing, který letos zemřel, uvedl list The Guardian.

Bývalý auditor kvality u dodavatele společnosti Boeing, společnosti Spirit AeroSystems, podal stížnost k Federálnímu úřadu pro letectví (FAA), v níž tvrdil, že došlo k „závažnému a hrubému pochybení ze strany vyššího vedení kvality výrobní linky 737“. Deana loni společnost propustila a auditor podal stížnost na ministerstvo práce, v níž tvrdil, že se jednalo o odvetu za to, že upozornil na bezpečnostní problémy.

Podle deníku Seattle Times byl Dean hospitalizován poté, co měl problémy s dýcháním. Dostal zápal plic a vážnou infekci a po dvou týdnech zemřel.

Deana zastupovala stejná advokátní kancelář, která zastupovala dalšího whistleblowera společnosti Boeing Johna Barnetta. Dvaašedesátiletý Barnett byl v březnu nalezen mrtvý na následky střelného zranění, které si zřejmě způsobil sám. Také on upozornil na závažné závady ve výrobě. Tvrdil, že vedení jeho stížnosti ignorovalo a přesunulo ho do jiné části závodu.

Ignorace a vyhrožování

Minulý měsíc další whistleblower společnosti Boeing, Sam Salehpour, řekl výboru pro vnitřní bezpečnost amerického Senátu, že ve společnosti Boeing „neexistuje žádná kultura bezpečnosti“. Tvrdil, že zaměstnanci, kteří upozornili na problém, byli „ignorováni, bylo jim vyhrožováno, byli odsunuti na vedlejší kolej a ještě něco horšího“. Dodal, že se po zveřejnění svých obav obával „fyzického násilí“.

Salehpour uvedl, že americký výrobce letadel by podle něj měl vyřadit z provozu všechny stroje Dreamliner 787. Mohly by podle něj předčasně selhat kvůli mezerám mezi jednotlivými částmi trupu.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) vyšetřuje Salehpourovo tvrzení, že výrobce letadel urychlil výrobu letounu 787 a ignoroval přitom problémy v oblasti bezpečnosti a kvality. Například se podle něj správně nesmontovávaly části trupu letadla. Podle Salehpoura jsou problémy také s modelem 777.

Letos v lednu se letadlu 737 MAX společnosti Alaska Airlines ve vzduchu odtrhla část trupu, na což FAA zareagoval tím, že firmě zakázal zvyšovat výrobu těchto letadel. FAA také uvedl, že v dodavatelském řetězci společnosti Boeing zjistil četné problémy s nedodržováním předpisů.

V letech 2018 a 2019 při dvou vážných nehodách letadel Boeing 737 MAX zahynulo dohromady 346 lidí. Letadla pak byla z rozhodnutí úřadů v celém světě na více než rok a půl odstavena z provozu. Agentura Reuters minulý měsíc uvedla, že ministerstvo spravedlnosti nyní zvažuje, zda Boeing neporušil dohodu, která ho chránila před trestním stíháním kvůli smrtelným nehodám z let 2018 a 2019.