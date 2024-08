Boeing: Čína bude už za 20 let největším trhem letecké dopravy na světě

Čína bude v příštích dvaceti letech potřebovat 8830 dopravních letadel a do roku 2043 se její letecká flotila proti současnosti více než zdvojnásobí.

Ve své letošní prognóze vývoje trhu letecké dopravy v Číně to uvedl americký výrobce letadel Boeing, který tak zvýšil svou dosavadní předpověď. Očekává také, že Čína už za 20 let bude největším trhem letecké dopravy na světě. V současné době prvenství patří Spojeným státům.

Odvětví letecké dopravy v Číně zažívá dlouhodobý růst. Zároveň modernizuje, aby vyhovělo rostoucí poptávce nejen po osobní letecké dopravě, ale i po dopravě nákladní. V minulém výhledu na příštích 20 let Boeing odhadoval, že Čína bude do roku 2042 potřebovat 8560 dopravních letadel. V letošní prognóze je tedy odhadovaný počet o více než tři procenta vyšší.

Rozšiřování trhu

„Čínský trh komerčního letectví pro osobní i nákladní dopravu se stále rozšiřuje, zejména díky růstu ekonomiky a díky leteckým společnostem, které budují své vnitrostátní sítě,“ řekl viceprezident Boeingu Darren Hulst. „Jak ukazuje tato prognóza, čínské letecké společnosti zaznamenají silnou poptávku, což si vyžádá i další růst jejich moderních flotil s nízkou spotřebou paliva,“ dodal.

Flotila komerčních letadel poroste v Číně tempem 4,1 procenta ročně. Ze současných 4345 strojů se tak do roku 2043 dostane na počet 9740 letadel. Roční nárůst osobní dopravy dosáhne 5,9 procenta, a překročí tak celosvětový průměr 4,7 procenta, odhaduje Boeing. K růstu počtu cestujících přispěje i fakt, že aerolinky rozšiřují své sítě propojením hlavních uzlů s menšími městy.

Letecká doprava v pevninské Číně podle nové prognózy Boeingu poroste ročním tempem 5,2 procenta, a vytvoří tak největší trh letecké dopravy na světě. Z celkového počtu 8830 letadel, které bude Čína v příštích dvaceti letech potřebovat, připadá 60 procent na růst poptávky po cestování letadlem a 40 procent na obnovu flotily, kdy aerolinky nahrazují starší stroje novými a úspornějšími.

