Oživení v nedohlednu. Češi loni vypili nejméně piva ve své historii, klesla i produkce pivovarů

Pivovary v České republice loni uvařily zhruba 20 milionů hektolitrů piva, což bylo meziročně o 2,7 procenta méně. Klesla i průměrná spotřeba na obyvatele, která dokonce dosáhla historického minima. V porovnání s rokem 2022 se snížila ze 136 na 128 litrů za rok, vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven.

Do spotřeby piva na člověka i podílu prodejů v hospodách a restauracích se podle svazu negativně promítla pokračující ekonomická nejistota a změny ve spotřebitelském chování zákazníků.

„Již čtvrtým rokem se hodnoty ročního výstavu piva pro domácí trh nacházejí pod úrovní roku 2010. Bohužel očekávané oživení prodejů v loňském roce přímo i nepřímo brzdila nepříznivá ekonomická situace. Tento trend má nadále negativní vliv také na hospody a restaurace, zejména na ty v menších městech a na vesnicích,“ uvedl ředitel svazu Tomáš Slunečko. Podle něj se mění i návyky spotřebitelů, kteří se stále častěji přiklánějí k nealkoholickému pivu nebo míchaným nápojům na bázi piva.

Z piva uvařeného v ČR se ho na domácím trhu loni spotřebovalo 15,2 milionu hektolitrů, meziročně o 2,4 procenta méně. Po dvouletém růstu se loni snížil i vývoz piva do zahraničí o 4,3 procenta na 5,17 milionu hektolitrů. To podle svazu přibližně odpovídá hodnotám z roku 2018. Nejvýznamnějšími exportními trhy jsou nadále Slovensko, Německo a Polsko.

Ležák zůstává favoritem

Pokles se nevyhnul ani prodeji piva v hospodách. Předloni se ho podle předchozích údajů svazu vypilo v restauracích a hospodách 31 procent, loni to bylo 30 procent. Přitom ještě před 15 lety se v restauračních zařízeních vypilo 51 procent českého piva, uvedl svaz.

Podle jeho statistiky zůstává mezi Čechy nejoblíbenější ležák, tedy jedenácti- až dvanáctistupňové spodně kvašené pivo. Na prodejích se podílí ze zhruba 57 procent, zatímco podíl výčepního piva klesl na 38 procent.

Dvě pětiny uvařeného piva loni pivovary stočily do skleněných lahví a 29 procent do sudů. Pětina piva byla v plechovkách a zhruba desetina v PET lahvích.

Nealko pivo trenduje

Za pozitivní trend svaz považuje rostoucí oblibu nealkoholického piva a takzvaných beer mixů, tedy míchaných nápojů na bázi piva. Meziročně jich pivovary loni vyrobily o 9,3 procenta více, a to 1,42 milionu hektolitrů.

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se podílí na výrobě piva. Mezi členy je 26 pivovarských společností, pět sladoven a 18 přispívajících společností.