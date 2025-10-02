ORKA Ventures a Insta Global Ventures společně vstupují do Španělska

ORKA Ventures a Insta Global Ventures (IGV) oznamují založení společného podniku. Prvním trhem bude od 1. října 2025 Španělsko, následovat bude expanze na trhy Latinské Ameriky.
ORKA Ventures do partnerství přináší své pokročilé fintech know-how a více než desetiletou zkušenost s poskytováním spotřebitelských úvěrů v Evropě. IGV, CVC divize společnosti Instacredit, zajišťuje vstupní kapitál a zkušenosti z více než 25 let působení v oblasti úvěrových produktů v regionu Střední Ameriky. V prvotní fázi bude investice ORKA Ventures činit 30 milionů korun, IGV/CVC 32,5 milionů korun.
ORKA Ventures a Insta Global Ventures investují do španělské expanze v následujících třech letech více než 250 milionů korun.
Country Directorem bude Simone Bertolone. Byl jmenován boardem, ve složení Jose Daniel Miranda Fumero, Gabriel Sragovicz Guterman, Ondřej Šmakal, Simone Bertolone.
„Do Španělska budeme dodávat naše fintech know-how, včetně vlastních scoringových modelů a řízení rizik. Po úspěšném zvládnutí této mise nás s naším partnerem čeká expanze na latinskoamerické trhy, kde má Instacredit již přes 1 milion zákazníků,“ uvedl Ondřej Šmakal, CEO a akcionář ORKA Ventures.
„Jsme hrdí na naši evropskou expanzi. V ORKA Ventures máme silného partnera se znalostí evropského trhu spotřebitelských úvěrů. Naší rolí je dodat kapitál a podpořit růst společného podniku. V další fázi se zaměříme na Latinskou Ameriku,“ doplňuje Carlo Blasio, Director of Venture Capital, Insta Global Ventures.
„Španělský trh je strategicky klíčový pro naše globální ambice. Společně s IGV tu chceme vybudovat lídra v oblasti férového, rychlého a technologicky vyspělého spotřebitelského financování, produkt samotný spustíme do února příštího roku. Těším se na tuto výzvu i možnost připravit půdu pro expanzi do Latinské Ameriky,“ doplňuje Simone Bertolone, Country Director pro Španělsko.
„Simone se zásadním způsobem podílel na transformaci ORKA Ventures během posledních pěti let. Jeho schopnost vést mezinárodní týmy, rozvíjet fintech byznys a stavět efektivní provozní modely je přesně to, co potřebujeme pro úspěšný vstup na španělský trh,“ uvádí Ondřej Šmakal, CEO a akcionář ORKA Ventures.
Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce
Obnovitelné zdroje, elektromobilita nebo digitální transformace energetiky. To jsou témata, která nejen na unijní půdě budí vášnivé debaty. Zároveň jsou to jedny z vůbec největších výzev dneška. Nároky na elektrickou infrastrukturu se totiž chtě nechtě zvyšují – a následující roky nám ukáží, jak dobře jsme připraveni. Brněnský Mycroft Mind už dnes svými predikcemi přispívá k tomu, abychom nemuseli čelit nepříjemným překvapením.
Na konci června jezdilo v Česku přes pětačtyřicet tisíc bateriových elektromobilů. Jen za první půlrok jich přibylo téměř sedm tisíc, což odpovídá meziročnímu nárůstu o necelých sedmdesát procent. Vyplývá to z dat portálu Čistá doprava. Podle zprávy Global EV Outlook by pak do roku 2030 mohly globálně tvořit víc než čtyřicet procent prodejů nových aut. A tajemstvím není ani fakt, že Evropská unie by v členských státech chtěla do stejného roku alespoň třicet milionů elektromobilů. Takové množství aut už ale může výrazně zatížit síť a způsobit výkyvy.
Evropa hledá řešení
Stále víc se proto otevírá otázka, jak moc jsou na další růst připravené distribuční soustavy a co ještě musíme udělat pro co nejefektivnější provoz a nabíjení elektromobilů. Zabývá se tím mimo jiné evropský výzkumný a inovační projekt XL-Connect, který sdružuje víc než dvacet partnerů z deseti různých zemí. Jeho hlavním výzkumným cílem je optimalizovat celý proces nabíjení – od výroby energie až po koncového uživatele.
„Zahrnuje to vytvoření široce dostupného nabíjecího řešení, založeného na optimalizované nabíjecí síti. Ta zohlední faktory jako lidské chování nebo technické a ekonomické aspekty v celém nabíjecím řetězci,“ vysvětluje Petr Možný z Mycroft Mindu, jedné z firem zapojených do projektu.
BMW v Maďarsku otevřela továrnu na elektromobily. Orbán neskrýval nadšení
Německá automobilka BMW slavnostně otevřela novou továrnu na výrobu elektromobilů v maďarském městě Debrecín. Investice do továrny činí dvě miliardy eur, tedy téměř 49 miliard korun, a zahrnují rovněž závod na baterie. Informovala o tom agentura APA.
Bez posilování a modernizace energetické soustavy to nepůjde. Možný sice zmiňuje, že po technické stránce naše distribuční síť nemá žádné limity, bude ovšem třeba ji průběžně posilovat a modernizovat. Počítá se tam s výraznějšími investicemi, stát na posílení přenosových a distribučních sítí v následujících letech uvolní až patnáct miliard korun. „Energetiku je třeba transformovat, protože základní infrastruktura pochází z let, kdy se ještě řešily úplně jiné výzvy. Dnes se všechno mění, významně do toho vstupuje podíl obnovitelných zdrojů a další proměnné. Posouváme se pryč od tradiční energetiky, kde byly jen jaderné či uhelné elektrárny a jediné vyrovnávání výkonu probíhalo pomocí vodních elektráren. Vyvíjí se i spotřeba, která už vůbec není tak konstantní jako dřív,“ zmiňuje Možný.
Pokud se včas nepřizpůsobíme novým podmínkám, mohl by nás čekat podobný scénář jako Holandsko. „Tamější síť dosáhla svého stropu a její další rozšiřování už bez extrémních finančních nároků není možné. Kvůli velkému podílu elektromobilů museli přejít na systém, kdy budou přidělené nabíjecí sloty, aby se poptávka po energii rozložila v čase,“ upřesňuje Možný. Problém tam nesouvisí jen s elektromobily, ale také s obnovitelnými zdroji. Přechod byl zkrátka příliš rychlý a plošný, přenosová soustava nebyla na takový nápor připravená. Proto dnes Nizozemci sahají po přísných opatřeních a omezují časy pro nabíjení, aby zabránili výpadkům. Protože realita je taková, že v některých částech země dnes čekají tisíce nových domů, firem a institucí na připojení k už tak přetížené síti, což je závažný problém.
Právě predikce brněnského Mycroft Mindu slouží k tomu, abychom se v Česku nebo i dalších zemích podobnému vývoji vyhnuli a na rozvoj elektromobility se včas připravili. „Zpracováváme modely toho, jak bude vypadat budoucí situace. Třeba ve městě, kde elektromobily tvoří dvacet procent vozového parku. Řešíme, kolik elektřiny spotřebují, kdy a kde vzniknou špičky a zda je pokryjí místní zdroje,“ říká Možný a pokračuje: „Využíváme k tomu umělou inteligenci a strojové učení, pomocí kterých zpracováváme data posbíraná přímo u zdroje, tedy například v měřících přístrojích nebo jiném hardwaru.“ V rámci predikcí pracují s řadou proměnných včetně osídlení lokality, scénářů spotřebního chování a místní infrastruktury spojené s elektromobilitou nebo obnovitelnými zdroji.
Kromě posilování sítě se totiž přece jen stále více mluví také o chytrém nabíjení, ke kterému museli přikročit Nizozemci. Byť tam je to s mnohem přísnějšími podmínkami. V zásadě by se ale mělo jednat o takový styl dobíjení, kdy po příjezdu domů připojíte vůz k dobíjecí stanici a samotné nabíjení pak začne teprve ve chvíli, kdy to umožní kapacita přenosové soustavy. Tedy zejména během noci. Takový systém je ale třeba dobře propracovat, aby se nestalo, že budete potřebovat odjet a vůz nebude mít dostatek energie. A právě i takové situace modelují predikce Mycroft Mindu.
Šéf českého Lexusu Jakub Květoň: Češi věří hybridům, s elektromobily zatím váhají
„Chceme být japonskou alternativou německé velké trojky,“ říká šéf českého Lexusu Jakub Květoň. Za sedm let narostl prodej Lexusů v Česku více než osminásobě. V rozhovoru pro Newstream.cz mluví o novém modelu ES, přístupu k elektromobilitě i o tom, proč showroom není místo, kde by měl zákazník čekat.
Predikce pak pomáhají nejen distributorům a dodavatelům energií, ale také dalším poskytovatelům nabíjecích stanic. „Jsme schopni predikovat mimo jiné to, jaké bude vytížení jednotlivých nabíjecích míst. Provozovatel pak získá informace o spotřebě – a pokud má na střeše soláry, tak i o výrobě,“ vysvětluje Možný s tím, že postupně navazují spolupráci s některými sítěmi čerpacích stanic, které se o možnosti nabíjení zajímají.
Do budoucna by predikce mohly být zajímavé i pro města nebo další aktéry stále decentralizovanější energetiky. „Směřuje to do menších nebo větších komunit a není to jen o elektromobilitě, ale o celém komplexním systému. Na jedné straně bude někdo, kdo díky fotovoltaice vyrobí víc energie, než kolik spotřebuje, na té druhé pak bude někdo s elektroautem, kdo přebytečnou energii využije,“ vysvětluje Možný a pokračuje: „Dnes to funguje stylem: teď je tady moc energie, pojďte se všichni připojit. My nabízíme možnost vidět trochu do budoucna a umět se dopředu rozhodnout,“ dodává. Predikce by pak mohly vést i k dynamické tarifikaci nabíječek, kdy by elektřina stála méně v době větších přebytků. Zatím to ale vypadá, že čeští provozovatelé dobíjecích stanic půjdou cestou nejmenšího odporu. V praxi tak nejspíš vznikne jednotarifní sazba, podobně jako u mobilních operátorů a jejich neomezených tarifů.
Co se samotných elektromobilů týče, podle Možného teď bude klíčové, jak se k otázce postaví Evropská unie. Na jedné straně tu sice máme velké plány s navyšováním tržního podílu bateriově poháněných aut, na té druhé ovšem vládne poměrně nejasná legislativní situace. A nikdo neví, co bude. „Všichni jsme počítali s tím, že za deset let začne platit zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. Teď se řeší možný odklad termínu, což by pro mnoho firem, které změnily svůj byznys plán a přeorientovaly se na elektromobilitu, znamenalo velkou čáru přes rozpočet,“ říká Možný. V tuto chvíli všichni vyčkávají a nikomu se tolik nechce do velkých investic, mezi které patří třeba právě budování sítě dobíjecích stanic. „Bude muset přijít hegemon, který to utrhne a spustí další vlnu,“ zakončuje Možný.
Volkswagen a Xpeng v Číně vybudují ultrarychlou nabíjecí síť pro elektromobily
Penta Real Estate dál posiluje svou pozici na pražském rezidenčním trhu. Od Českých drah koupila za zhruba 750 milionů korun pozemky v severní části areálu Nákladového nádraží Žižkov a už na přelomu roku chce spustit stavební práce.
Projekt počítá s výstavbou 530 bytů, přičemž zhruba polovina území má zůstat vyhrazena zeleným plochám. Dokončení je naplánováno na rok 2029.
Žižkovské nákladové nádraží se svou rozlohou 30 hektarů patří mezi největší brownfieldy v Praze a jeho transformace je jednou z nejdůležitějších rozvojových iniciativ hlavního města. Do budoucna má lokalita nabídnout bydlení pro přibližně 20 tisíc lidí. „Naším cílem je přinést do projektu špičkovou architekturu a kvalitní veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně a uměleckými instalacemi. Spolupracujeme proto s renomovaným nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects,“ uvedl David Musil, šéf české divize Penta Real Estate.
Penta postaví více než 500 bytů
Praha koupí budovu Nákladového nádraží Žižkov. Po 20 letech se začne v brownfieldu stavět
Po více než 20 letech se začne měnit jeden z největších pražských brownfieldů – Nákladové nádraží Žižkov. Už dnes by pražští radní totiž měli rozhodnout o odkupu tamní památkově chráněné budovy. Za objekt a přilehlé pozemky, kde má vzniknou tramvajová linka, má hlavní město zaplatit víc než miliardu. Informaci serveru newstream potvrdil Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3.
České dráhy, které pozemky prodaly, chtějí získané prostředky využít zejména k modernizaci vlaků a zlepšení služeb pro cestující. „Areál už dávno neslouží svému původnímu účelu, jeho postupná proměna byla tedy jen otázkou času,“ dodal generální ředitel ČD Michal Krapinec.
Transakce navazuje na dubnovou změnu územního plánu a dohodu Penty s hlavním městem a Prahou 3 o výši kontribucí. Ty přesáhnou 100 milionů korun a zahrnují například výstavbu velkého parku s vodní plochou, sportovištěmi a zdravotnickým zařízením o ploše 700 metrů čtverečních, stejně jako desítky milionů na rozšíření a rekonstrukci škol.
Penta Real Estate do projektu vstoupila už v roce 2019. Od prvních příprav až po plánované dokončení výstavby tak uběhne zhruba deset let – typická časová osa pro development v této lokalitě s vysokým strategickým významem.
Valovi mohou začít s přestavbou Domu Radost. Vybudují v něm stovky minibytů
Přestavba pražského domu Radost na byty má stavební povolení. Žižkovskou nemovitost vlastní majitelé koupelnářské skupiny Siko. Valovi tam plánují namísto bývalých kanceláří vybudovat více než 600 malometrážních bytů doplněných o obchody, galerie, multifunkční sály či sportovní zařízení.
V areálu bývalého nádraží už staví firma Central Group, která tam plánuje ve třech projektech postavit 4600 bytů. Kromě Penty tam chce stavět i Sekyra Group či Finep. Praha 3 a Praha se s developery dohodly na takzvaných kontribucích, které firmy samosprávám zaplatí na rozvoj infrastruktury. Celkem by měly mít podle dřívějších vyjádření zástupců města hodnotu zhruba 1,5 miliardy korun.
Podle loni schválené urbanistické studie má v nové čtvrti v budoucnu žít až 15 tisíc obyvatel, mají tam vzniknout parky a několik školských zařízení včetně základní školy v budově nádraží. Na ni město plánuje podle dřívějších informací uspořádat architektonickou soutěž, stejně jako na návrh parku, který má vzniknout ve střední části území, a dalších veřejných prostranství. Na severním okraji území podél Malešické ulice vznikne tramvajová trať a nová Jarovská ulice čtvrť napojí na budoucí úsek městského okruhu.
Luděk Sekyra se rozjel. Na Smíchově staví největší čtvrť v Praze za sto let
Na Smíchově se rozjíždí druhá etapa obřího projektu Luďka Sekyry, která zahrnuje byty, kanceláře, parky, v zásadě celou novou čtvrť. Dominantou této etapy výstavby části města, kterou firma jednoho z nejbohatších Čechů nazývá Smíchov City Jih, bude centrála České spořitelny. Celý projekt Smíchov City bude kompletně dokončen v roce 2032. Podívejte se, jak má vypadat.
