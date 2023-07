Odebrání stomilionové dotace pekárně Agrofertu už zase pokračuje. Síkela potvrdil, že jeho podřízení nejsou podjatí

Na více než rok se zastavil proces odebírání stomilionové dotace pekárně Zelená louka patřící pod Penam z Agrofertu kvůli námitce koncernu, že ministerští úředníci jsou podjatí. Nyní se opět rozjel poté, co šéf rezortu Jozef Síkela (za STAN) tuto námitku negoval, píše server iROZHLAS.cz

Reklama

Ministerstvo už loni v březnu oznámilo záměr odebrat pekárně dotaci, kterou získala na linku na výrobu toustového chleba. Resort se rozhodl podporu odejmout poté, co od Evropské komise (EK) získal podklady o nedostatečné inovativnosti projektu. Holding Agrofert ale trval na tom, že podpora byla vyplacena v souladu s dotačními pravidly a podal proti rozhodnutí námitku.

Podle serveru iROZHLAS.cz ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) loni v listopadu poprvé rozhodl, že jeho podřízení podjatí nejsou. Jenže vedení Agrofertu se odvolalo a posuzování se muselo uskutečnit znovu. S námitkou, která procesu odebírání bránila, se Síkela definitivně vypořádal v druhé polovině dubna. „Opravný prostředek byl zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno,“ sdělilo nyní ministerstvo serveru.

Pokračování vymáhání serveru potvrdil i náměstek pro eurofondy na ministerstvu průmyslu Marian Piecha. „Penam vymáháme,” uvedl. Podle něj je každý proces, který ministerstvo vůči Agrofertu zahájí, kontrován námitkou podjatosti ministerstva.

Žaloba zatím nepadla

Zda se bude Agrofert bránit podáním správní žaloby, není podle serveru jasné. „Naše jednotlivé procesní kroky nekomentujeme,” cituje web mluvčího koncernu Pavla Heřmanského. Ministerstvo o možné stížnosti k soudu neví. Nedorazila ani na Městský soud v Praze, který by případně spor řešil, sdělila jeho mluvčí Štěpánka Tykalová.

Evropská komise již dříve rozhodla, že vyplacenou dotaci 100 milionů korun Česku neproplatí. Podle Bruselu nebyl projekt výrobní linky v Pekárně Zelená louka inovativní. Evropští auditoři konstatovali, že se zaměřoval na produkt, který se již v rámci holdingu Agrofert vyrábí. Agrofert, který bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů, už dříve uvedl, že na unikátnosti linky trvá.

Agrofert loni zdvojnásobil svůj zisk. Hlavním tahounem byly chemické továrny Zprávy z firem Holding Agrofert loni více než zdvojnásobil zisk na 12,97 miliardy korun. Zisk vzrostl o 124 procent oproti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Tržby skupiny vzrostly o 33 procent na 245 miliard korun, uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Za růstem tržeb je podle něj zejména zvyšování cen v chemickém průmyslu, což byl důsledek výrazného zdražování vstupních nákladů firem. ČTK Přečíst článek

Agrofert chystá fúzi Penamu a United Bakeries, vznikne jednička s třetinovým podílem na trhu Zprávy z firem Na českém trhu vznikne jasná pekárenská jednička. Dvě z největších firem Penam a United Bakeries, obě ze skupiny Agrofert, sfúzují do jedné, jejíž podíl na trhu by měl činit 30 až 35 procent. V rozhovoru pro newstream.cz to řekl generální ředitel Penamu a člen představenstva Agrofertu Jaroslav Kurčík. Celkový konsolidovaný obrat firem loni dosáhl 5,4 miliardy. V zisku před zdaněním si Penam o něco pohoršil, United Bakeries naopak, dodal. Dušan Kütner Přečíst článek