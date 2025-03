Firma z Agrofertu uspěla u soudu kvůli vrácení dotace

Drůbežářský podnik Schrom Farms z holdingu Agrofert uspěl se žalobou na ministerstvo zemědělství, uvedly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz.

U soudu se firma bránila tomu, že musela vrátit dotaci 1,6 milionu korun, kterou Evropská unie odmítla proplatit kvůli střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Městský soud v Praze věc vrátil zpátky ministerstvu, podle něhož tento verdikt ale neznamená nárok na získání dotace.

„Lze říci, že důvody pro zrušení rozhodnutí o povinnosti vrátit dotaci byly procesní povahy,“ řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Soud podle něj vrátil ministerstvu věc zpět, aby znovu v přezkumném řízení provedlo „posouzení souladu dohody o poskytnutí dotace s právními předpisy“. Více nechtěl případ komentovat. Úřad totiž očekává, že soudní spor se Schrom Farms se může po ukončení řízení opakovat.

„Jsme přesvědčeni, že naše společnost postupovala v souladu s dotačními pravidly, a proto má na dotaci nárok,“ uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

O vrácení dotace, kterou chtěla firma použít na modernizaci farmy kuřat v Bílovci na Novojičínsku, rozhodl v roce 2022 Státní zemědělský intervenční fond, který v Česku rozděluje dotace do zemědělství. Společnost s tím nesouhlasila a odvolala se k nadřízenému úřadu, tedy k ministerstvu zemědělství. Úřad ale rozhodnutí fondu potvrdil a loni v lednu musela firma dotaci vrátit. Poté se obrátila na soud.

Soud nyní podle rozhlasu konstatoval, že úřady vůbec nevypořádaly námitky, které během odvolacího řízení vedení firmy mělo. Za pravdu dal vedení drůbežárny i v tom, že fond pouze okopíroval závěry auditu, aniž sám zdůvodnil, proč nemá firma na dotaci nárok.

Dotace spadala do období vládního angažmá Babiše, který měl tehdy Agrofert vložený ve svěřenských fondech. Stala se také předmětem unijního auditu ke střetu zájmů, který se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019 a podle jehož závěrů šéf hnutí ANO porušoval českou i tuzemskou legislativu, a koncern tak neměl na některé dotace nárok.

České soudy se od té doby zabývají řadou žalob dceřiných firem Agrofertu na Státní zemědělský intervenční fond kvůli zamítnutí dotací.