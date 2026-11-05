Odbory Škody Auto přitvrzují: Bez odpovídajících odměn omezíme přesčasy
Odbory ve Škodě Auto přitvrzují kvůli požadavku koncernu Volkswagen na zmrazení mezd až do roku 2030. Pokud zaměstnanci nedostanou odpovídající odměny, mohou podle odborového předáka Jaroslava Povšíka omezit dobrovolné přesčasy a dosavadní flexibilitu. Stávku teď odbory nechystají, zastavení výroby ale připouštějí v případě, že by hrozilo uzavření některého z českých závodů.
Odbory ve Škodě Auto vysílají vedení automobilky i koncernu Volkswagen varování. Pokud zaměstnanci nedostanou odpovídající odměnu za práci, mohou omezit dobrovolné přesčasy, práci o víkendech a další flexibilitu, na které dnes výroba spoléhá. Předseda podnikové rady odborů KOVO Jaroslav Povšík to uvedl v odborovém čtrnáctideníku Škodovácký odborář.
„Pokud bychom nedostali adekvátní odměnu – peníze za práci, jednoduše bychom přibrzdili, a to v rámci zákonů České republiky, a dokonce i stávajících dohod,“ uvedl Povšík. Ve hře je podle něj omezení dobrovolné práce přesčas v létě či o víkendech, případně vypovězení některých dohod. Současně ale odmítl, že by odbory nyní připravovaly stávku.
Napětí vyvolal požadavek Volkswagenu na zmrazení mezd do roku 2030, o kterém se zaměstnanci podle odborů dozvěděli na říjnových shromážděních v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Požadavek se má týkat také bonusů a dalších složek odměňování. Odbory ho odmítly a Povšík upozorňuje, že Škodě Auto se na rozdíl od mateřského koncernu daří.
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Volkswagen se potýká s vysokými náklady, nadbytečnými kapacitami, rostoucí konkurencí z Číny i americkými cly a chystá rozsáhlou restrukturalizaci. Ve hře je uzavření čtyř německých závodů, zrušení až 100 tisíc pracovních míst po celém světě do konce desetiletí i omezení počtu modelů. Povšík připouští, že pokud by se hospodářská situace Škody Auto výrazně zhoršila, auta se neprodávala a nebyla práce, bylo by možné růst příjmů zaměstnanců na určitou dobu pozastavit. Za dobré výsledky ale podle něj mají lidé dostávat bonusy a další odměny.
Výrazně ostřejší scénář by nastal v případě, že by se začalo rozhodovat o zavírání některého z českých závodů. Povšík už v říjnu varoval, že při propouštění by podle něj mohla být zastavena výroba ve všech třech závodech. Nyní jako příklad uvedl případné uzavření závodu ve Vrchlabí. „Nic jiného by nám nezbývalo, bylo by to čiré zoufalství,“ řekl.
Ve Volkswagenu zároveň podle Povšíka pokračuje hlubší centralizace. „Nová strategie nám bohužel určuje naprostou centralizaci v rámci koncernu Volkswagen ve jménu přežití,“ uvedl. Zmínil také možnost, že by pod Škodu Auto v budoucnu mohl přejít závod v Bratislavě, případně také závod v Poznani. Změny se mají týkat rozsahu vlastní výroby, automatizace, robotizace, umělé inteligence i spolupráce s dalšími podniky.
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Když se mateřskému Volkswagenu hroutí zisky, česká Škodovka dál vydělává miliardy. Za prvních devět měsíců letošního roku zvýšila provozní zisk na téměř 47 miliard korun. Celému německému koncernu se přitom zisk propadl o bezmála 99 procent. Zatímco Volkswagen doplácí na problémy v Číně, drahou transformaci a sílící konkurenci, jeho mladoboleslavská dcera roste. Škoda se tak stává jedním z nejvýraznějších světlých bodů v jinak pochmurných výsledcích německého automobilového obra.
Odbory chtějí řešit i dopady na region
Povšík chce o možných dopadech vývoje v automobilce jednat také se zástupci regionu, mimo jiné se senátorem Ondřejem Lochmanem, primátorem Mladé Boleslavi Jiřím Bouškou a starostou Kosmonos Eduardem Masarčíkem. Tématem mají být i případné dopady na dodavatele Škody Auto a další místní firmy. Podobnou výzvu chce směřovat také do regionů Kvasin a Vrchlabí.
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