Zlatá česká dcera. Škodovka vydělává miliardy, zatímco Volkswagen zápasí o zisk
Když se mateřskému Volkswagenu hroutí zisky, česká Škodovka dál vydělává miliardy. Za prvních devět měsíců letošního roku zvýšila provozní zisk na téměř 47 miliard korun. Celému německému koncernu se přitom zisk propadl o bezmála 99 procent. Zatímco Volkswagen doplácí na problémy v Číně, drahou transformaci a sílící konkurenci, jeho mladoboleslavská dcera roste. Škoda se tak stává jedním z nejvýraznějších světlých bodů v jinak pochmurných výsledcích německého automobilového obra.
Automobilka Škoda Auto zvýšila za prvních devět měsíců letošního roku provozní zisk meziročně o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur, tedy přibližně 46,8 miliardy korun. Tržby mladoboleslavské automobilky vzrostly o 3,5 procenta na 23,13 miliardy eur. Vyplývá to z hospodářských výsledků, které ve čtvrtek zveřejnil mateřský koncern Volkswagen. Ten naopak vykázal dramatický propad provozního zisku o 98,7 procenta.
Škoda Auto od ledna do září prodala celkem 899 tisíc vozů, meziročně o 3,4 procenta více. K růstu přispěla zejména vyšší poptávka po elektrických modelech Elroq a Enyaq a po SUV Kodiaq. Automobilka navíc uvedla na trh nové elektromobily Epiq a Peaq. Podle Volkswagenu české značce pomáhá nejen silný prodej, ale také pozitivní dopady programu optimalizace nákladů.
Problém pro mladoboleslavskou automobilku by nastal v momentě, kdy by nebyla schopna pokračovat v zajímavé modelové nabídce. A je škoda, že po odchodu Martina Jahna do Wolfsburgu nebude v představenstvu žádný Čech, říká strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap.
Petr Knap: Škoda Auto je zlaté vejce koncernu. Zatím
Zprávy z firem
Problém pro mladoboleslavskou automobilku by nastal v momentě, kdy by nebyla schopna pokračovat v zajímavé modelové nabídce. A je škoda, že po odchodu Martina Jahna do Wolfsburgu nebude v představenstvu žádný Čech, říká strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap.
Škoda pomáhá vyvažovat slabší výsledky Volkswagenu
Výsledky české automobilky výrazně kontrastují s hospodařením celého německého koncernu. Volkswagen za prvních devět měsíců letošního roku vykázal provozní zisk pouhých 100 milionů eur (přibližně 2,4 miliardy korun), zatímco před rokem dosahoval 5,4 miliardy eur. Provozní zisk se tak meziročně propadl o 98,7 procenta.
Volkswagen ve své výsledkové zprávě výslovně uvedl, že silné výsledky Škody pomohly v rámci skupiny objemových značek vyvažovat slabší hospodaření samotné značky Volkswagen. Tuto skupinu kromě Škody tvoří také Volkswagen osobní vozy, Volkswagen užitkové vozy a značky Seat a Cupra. Její provozní zisk za devět měsíců dosáhl 4,3 miliardy eur oproti loňským 4,7 miliardy eur.
Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?
Šéf Škody Auto Peters: Nejen auta. Vydělávat bychom mohli i na cloudu
Zprávy z firem
Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?
Volkswagen doplácí na Čínu, konkurenci i elektromobily
Za prudkým propadem ziskovosti německého koncernu stojí především mimořádné náklady v celkové výši 8,7 miliardy eur, z nichž 7,8 miliardy připadlo na třetí čtvrtletí. Výsledky negativně ovlivnily zejména účetní odpisy hodnoty aktiv, včetně 6,4 miliardy eur souvisejících se značkou Porsche a přibližně jedné miliardy eur v Číně. Bez mimořádných položek dosáhl provozní zisk koncernu za devět měsíců 8,8 miliardy eur.
Automobilka zároveň čelí nepříznivému vývoji na čínském trhu, rostoucímu cenovému tlaku a tvrdší globální konkurenci. Ziskovost snižuje také rostoucí podíl elektromobilů, na kterých Volkswagen zatím dosahuje nižších marží než u vozů se spalovacími motory. Situaci komplikují rovněž americká cla a sílící konkurence čínských výrobců na evropském trhu.
Ve Škodě Auto se rýsuje ostrý střet o mzdy i pracovní místa. Podle odborů KOVO požaduje koncern Volkswagen zmrazení mezd až do roku 2030, a to včetně bonusů, prémií a dalších složek odměňování. Odbory požadavek odmítají a varují, že pokud by se automobilka pustila do propouštění, zaměstnanci jsou připraveni zastavit výrobu ve všech třech českých závodech. Škoda Auto v reakci odkázala na současnou kolektivní dohodu.
Ve Škodě houstne atmosféra. Volkswagen chce zmrazit mzdy, odbory hrozí zastavením výroby
Zprávy z firem
Ve Škodě Auto se rýsuje ostrý střet o mzdy i pracovní místa. Podle odborů KOVO požaduje koncern Volkswagen zmrazení mezd až do roku 2030, a to včetně bonusů, prémií a dalších složek odměňování. Odbory požadavek odmítají a varují, že pokud by se automobilka pustila do propouštění, zaměstnanci jsou připraveni zastavit výrobu ve všech třech českých závodech. Škoda Auto v reakci odkázala na současnou kolektivní dohodu.
V samotném třetím čtvrtletí vykázal Volkswagen provozní ztrátu 5,9 miliardy eur, zatímco před rokem činila 1,3 miliardy eur. Výsledek byl výrazně horší, než očekávali analytici společnosti Visible Alpha, kteří předpovídali ztrátu 2,6 miliardy eur. Čtvrtletní tržby se navíc meziročně snížily o šest procent na 75,3 miliardy eur.
Finanční ředitel Volkswagenu: Nemůžeme ztrácet čas
Vedení koncernu připouští, že současná situace vyžaduje rychlé změny. „Výsledky za prvních devět měsíců jasně ukazují jedno: nemůžeme ztrácet čas. Musíme jednat rychle a rozhodně,“ uvedl finanční ředitel Volkswagenu Arno Antlitz.
Koncern podle něj musí zjednodušit svou strukturu, snížit náklady a zvýšit efektivitu výroby. Volkswagen plánuje v rámci svého transformačního programu opatření ke snížení nákladů v celkové hodnotě přibližně 31 miliard eur. Přestože v Evropě roste zájem o jeho elektromobily, jejich nižší ziskovost zatím představuje další tlak na hospodářské výsledky.
Volkswagen přenáší svoji krizi na úspěšnější Škodu Auto. Škoda má více než dvojnásobnou marži oproti celému koncernu, její zaměstnanci by ale v důsledku zmrazení mezd čelili reálnému propadu výdělků zhruba o deset procent
Kovanda: Za úspěch se trestá. Škoda vydělává a Němci natahují ruku
Názory
Volkswagen přenáší svoji krizi na úspěšnější Škodu Auto. Škoda má více než dvojnásobnou marži oproti celému koncernu, její zaměstnanci by ale v důsledku zmrazení mezd čelili reálnému propadu výdělků zhruba o deset procent
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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