Na přidání zapomeňte. Volkswagen chce zaměstnancům na několik let zmrazit mzdy
Volkswagen chce podle odborového svazu IG Metall zmrazit až do roku 2030 mzdy více než 660 tisíc zaměstnanců po celém světě. Plán by bez kompenzace inflace znamenal citelný pokles reálných příjmů a mohl by se dotknout i zaměstnanců české Škody Auto, která do koncernu patří. Automobilka se k nové informaci zatím nevyjádřila, Volkswagen ji označil za spekulaci.
Koncern Volkswagen podle německého odborového svazu IG Metall připravuje zmrazení mezd svých více než 660 tisíc zaměstnanců až do roku 2030. Výdělky by tak podle odborářů zůstaly na úrovni letošního roku a nezvyšovaly by se ani o inflaci. IG Metall tvrdí, že pokyn nezvyšovat mzdy už koncern vydal s účinností od začátku října. Volkswagen informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung, nepotvrdil a uvedl pouze, že se ke spekulacím nevyjadřuje.
Pokud by se plán skutečně uskutečnil, zaměstnanci by podle odborů během příštích čtyř let přišli kvůli inflaci o více než deset procent reálné hodnoty mezd. IG Metall proto očekává výrazný odpor zaměstnanců. Spor o náklady práce přitom přichází ve chvíli, kdy Volkswagen chystá největší restrukturalizaci ve své historii a hledá úspory napříč celým koncernem.
Výrobní závody Škody Auto čekají velké proměny. Někde už začaly. „V okolí Mladé Boleslavi proto nyní uvidíte rozsáhlé stavební projekty, které následně osadíme nejmodernějšími technologiemi. Jejich postupné zprovoznění plánujeme na roky 2029 a 2030,“ říká v rozhovoru pro Newstream Holger Peters, člen představenstva podniku zodpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Za modernizací je i přechod na takzvaný unboxing, který zásadním způsobem změní tradiční výrobní proces automobilů.
Škodu čeká výrobní revoluce. Unboxing je gamechanger, říká Peters
Zprávy z firem
Výrobní závody Škody Auto čekají velké proměny. Někde už začaly. „V okolí Mladé Boleslavi proto nyní uvidíte rozsáhlé stavební projekty, které následně osadíme nejmodernějšími technologiemi. Jejich postupné zprovoznění plánujeme na roky 2029 a 2030,“ říká v rozhovoru pro Newstream Holger Peters, člen představenstva podniku zodpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Za modernizací je i přechod na takzvaný unboxing, který zásadním způsobem změní tradiční výrobní proces automobilů.
Otazník visí i nad Škodou Auto
Součástí Volkswagenu je také Škoda Auto, která patří k největším zaměstnavatelům v Česku a má přibližně 36 500 zaměstnanců včetně agenturních. Z dodaných informací ale zatím nevyplývá, zda by se případné zmrazení mezd automaticky vztahovalo také na českou automobilku. Ta na dotaz ohledně možného dopadu plánu na své zaměstnance uvedla, že spekulace nebude komentovat.
„Omlouváme se, ale spekulace nebudeme komentovat,“ sdělil mluvčí mladoboleslavské automobilky za výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Stanovisko odborů KOVO ve Škodě Auto zatím není známo.
Odbory KOVO ve Škodě Auto minulý týden uspořádaly v Mladé Boleslavi velké zaměstnanecké shromáždění, na kterém měli vystoupit zástupci odborů i vedení automobilky. Podle odborového čtrnáctideníku Škodovácký odborář chtěly odbory se zaměstnanci hovořit také o rizicích, o kterých podle nich není možné veřejně informovat. Podle firemního časopisu Škoda Mobil jsou další podniková shromáždění naplánována na dnešek v Kvasinách na Rychnovsku a na čtvrtek ve Vrchlabí na Trutnovsku.
Škoda přitom na rozdíl od mateřského koncernu v letošním roce roste. Za první tři čtvrtletí zvýšila celosvětový odbyt meziročně o 6,1 procenta na 812 400 vozů, zatímco celý koncern Volkswagen prodal přibližně šest milionů aut, což představuje meziroční pokles o devět procent. Škoda zároveň v minulosti opakovaně uváděla, že rozsáhlý transformační plán Volkswagenu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Součástí záchranného plánu koncernu Volkswagen je propuštění 100 tisíc zaměstnanců, zrušení čtyř závodů, redukce modelových řad na polovinu a komplexity o tři čtvrtiny a vedle řady dalších opatření také něco, čemu se pěkně česky říká „škatulata, hýbejte se“. Jak to dopadne na naši automobilku? „Škodovka patří do kategorie, které se slangově říká dojná kráva. Takže není žádný důvod jim do toho sahat,“ říká v rozhovoru pro Newstream bývalý šéf Škody Auto a poradce pro průmyslové strategie Vratislav Kulhánek.
Exšéf Škody Auto Kulhánek: Přestat vyrábět Fabii by byl hřích
Zprávy z firem
Součástí záchranného plánu koncernu Volkswagen je propuštění 100 tisíc zaměstnanců, zrušení čtyř závodů, redukce modelových řad na polovinu a komplexity o tři čtvrtiny a vedle řady dalších opatření také něco, čemu se pěkně česky říká „škatulata, hýbejte se“. Jak to dopadne na naši automobilku? „Škodovka patří do kategorie, které se slangově říká dojná kráva. Takže není žádný důvod jim do toho sahat,“ říká v rozhovoru pro Newstream bývalý šéf Škody Auto a poradce pro průmyslové strategie Vratislav Kulhánek.
Volkswagen škrtá a nevylučuje ani zavírání továren
Mateřský koncern řeší vysoké náklady, nadbytečné výrobní kapacity, rostoucí čínskou konkurenci i americká cla. Dozorčí rada proto minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii firmy. Volkswagen chce do konce desetiletí po celém světě zrušit až 100 tisíc pracovních míst, omezit počet modelů a ve hře je také uzavření čtyř německých závodů.
Napětí mezi vedením a zaměstnanci navíc roste už několik týdnů. Volkswagen na konci září oznámil, že přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s IG Metall a ke konci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro snižování počtu zaměstnanců. Odbory krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek, které by mohly začít od 1. ledna po skončení současného příměří.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.