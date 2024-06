Obyčejná práce: Praha má špičkovou městskou dopravu, říká autobusák

Profese autobusáka nevymře. O tom je přesvědčený Jiří Janíček, který busy pražské MHD řídí již patnáctým rokem. „Nemohl jsem sehnat práci a nabídka pražského Dopravního podniku mě oslovila. Udělal jsem si řidičák, složil testy a zkoušky a nastoupil. Toho rozhodnutí vůbec nelituju,“ říká řidič z povolání.

V začátcích pro něj byl problém zvyknout si na různé služby a nové trasy. Nejezdí pouze jednu linku, ale i novinky si oblíbil. „Jako autobusák vidím v Praze každý den něco nového. Například pozoruju každý den stavební ruch na různých místech. Vidím výkopy, pak se na trasu po čase vrátím a budova je hotová,” říká.

Praha má dle řidiče vynikající systém městské hromadné dopravy. Samozřejmě má své nedostatky, ale ti, co ho neustále kritizují, by měli navštívit jiné metropole a velká města ve světě.

Jinde je to horší

„Byl jsem v různých městech, od Sofie po San Francisco. Mohu tedy porovnávat. Mnohé pražské škarohlídy by tak asi překvapilo, že zpoždění půl hodiny je u linkového autobusu celkem běžné. V bulharských městech je naprosto normál, že bus nepřijede vůbec, nebo cestující zaveze úplně někam jinam,“ srovnává.

S tím, že by se dožil konce své profese, kdyby začaly jezdit po městech autonomní autobusy, vůbec nepočítá. „Možná se autobusy bez řidičů vydají na dálkové trasy, ale ani to v dohledné době nečekám. Že by se stroje bez volantů vrhly do pražského provozu? To si asi při současné dopravní situaci nedokáže a ani nechce představit snad nikdo,“ vyhodnocuje situaci s tím, že by umělá inteligence nahrazující řidiče byla nešťastná již při výjezdu z depa a v reálném provozu by raději autobus nerozjela vůbec. Dalším faktorem, který dle něj mluví proti autonomním autobusům je nedůvěra a strach cestujících.

U metra to možné samozřejmě je a nová linka má být autonomní. „Tam je ale všechno jinak. Souprava se drží své koleje, nemanévruje v kolonách, nepředjíždí. V úvahu pro metro nepřipadají ani uzávěry, objížďky a další každodenní komplikace pozemního provozu. V těchto případech žádný robot řidiče autobusu nenahradí, protože řízení ve městě opravdu není automatizovatelná činnost,“ přemítá na závěr.

