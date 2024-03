V Praze není draze. Pražané dnes reálně MHD cestují dvakrát levněji než před deseti lety

V roce 2020 si pražský magistrát nechal zpracovat studii, z níž vyšlo, že roční kupon MHD by měl stát 8422 korun, pokud by tedy cena měla správně zohledňovat počet ujetých kilometrů a růst inflace v celém období od roku 2000. V tom případě by nyní, v roce 2024, zejména kvůli razantnímu nárůstu inflace v letech 2021 až 2023, měl stát zhruba 11 250 korun. Místo toho vyjde jen na 3650 korun, a to už od roku 2015, kdy jej tehdejší vedení města zlevnilo z 4750 korun.

Mimochodem, cena 4750 korun odpovídá jen z důvodu inflačního znehodnocení měny, jež od té doby nastalo, současným zhruba 7100 korunám. To vše znamená, že Pražané dnes reálně cestují zhruba dvakrát levněji než roku 2014, a více než třikrát levněji, než za kolik by měli cestovat, pokud by se zohlednil uvedený vývoj od začátku tohoto milénia.

Jinými slovy, Pražanům se za necelých deset let snížila reálná cena jízdného MHD na polovinu. Zřejmě nikdy v novodobé historii ČR od roku 1993 Pražané nejezdili v MHD reálně tak levně – vzhledem k cenám všeho dalšího v ekonomice – jako letos.