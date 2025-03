Akcie Tesly otočily, dnes rostou

Akcie výrobce elektrických vozidel Tesla se během pondělního obchodování dostaly až na 273,99 dolaru. Oproti minulému týdnu jde o nárůst o více než 17 procent.

Akcie Tesly v pondělí zaznamenaly největší procentní skok od 6. listopadu, tedy dne, kdy Trump vyhrál americké prezidentské volby. Letos zatím zažívají turbulentní vývoj. Především kvůli rostoucí konkurenci, slabé poptávce a kontroverzí kolem politické angažovanosti šéfa firmy Elona Muska. V posledních dnech se však zdá, že je obavám alespoň na chvíli konec. „Investoři mohou mít pocit, že všechny tyto špatné zprávy si již vybraly svou daň a nyní je čas na nákup,“ řekl pro agenturu Reuters Dan Coatsworth, investiční analytik společnosti AJ Bell.

Ve čtvrtek večer Tesla uspořádala setkání, kde generální ředitel a hlavní akcionář Elon Musk znovu představil dlouhodobou strategii společnosti v oblasti robotaxi, umělé inteligence a robotiky, včetně očekávané poptávky po humanoidním robotu Optimus a investory povzbudil s tím, že má podnik „stále nabito“.

V pondělí odpoledne SEČ přidávají akcie Tesly kolem deseti procent, obchodují se za hodnotu blízkou 272 dolarům za akcii.

Čína vede

Vrásky na čele mohou Muskovi přidělávat Číňané. Konkrétně automobilka BYD. Ta v loňském roce zvýšila čistý zisk o 34 procent na rekordních 40,3 miliardy jüanů (zhruba 128 miliard korun). Firma uvedla, že tržby zvýšila o 29 procent na 777 miliard jüanů (téměř 2,5 bilionu korun) a předstihla Muskovu automobilku, která vloni utržila 97,7 miliardy dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), uvedla agentura Bloomberg.

Společnost BYD s Teslou v poslední době soupeří o vedoucí pozici na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem. V loňském roce BYD prodala zhruba 1,76 milionu elektromobilů, zatímco Tesla zhruba 1,79 milionu elektromobilů. Po zahrnutí hybridních vozů však celkový prodej vozů BYD činil 4,27 milionu, a byl tak téměř na úrovni prodeje americké automobilky Ford Motor.

BYD předpokládá, že v letošním roce zvýší prodej na pět až šest milionů vozů. Firma stále prodává velkou většinu svých automobilů na čínském trhu, snaží se ale rozšiřovat svou mezinárodní přítomnost, mimo jiné i v Evropě. Během několika týdnu se dostane i na český trh.

Akcie čínského výrobce dnes přidávají kolem pěti procent, když se obchodují kolem 53 dolarů za akcii.

