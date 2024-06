Naděje pro lanovku z Podbaby do Bohnic? Scheinherr chce přezkoumat její zamítnutí

Opoziční zastupitel Prahy a bývalý náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) podal na ministerstvo životního prostředí (MŽP) podnět k přezkumu rozhodnutí, kterým magistrát zamítl lanovku z Podbaby přes Troju do Bohnic. Lanovka je podle něj chytré, levné a ekologické řešení chybějící veřejné dopravy.

Úředníci magistrátního odboru ochrany prostředí zamítli v řízení EIA posuzujícím vliv stavby na životní prostředí záměr výstavby lanovky, neboť je podle nich nepřijatelný její vliv na krajinný ráz Trojské kotliny a ekologické funkce krajiny.

FOTOGALERIE: Vizualizace lanové dráhy z Podbaby do Bohnic

Lanovka měla zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 6 a 8 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze měly být stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Lanovka by za hodinu přepravila až 2300 lidí. Odhad nákladů na výstavbu byl podle dřívějších informací dvě miliardy korun.

Ekologické řešení

„Není to žádná turistická atrakce, ale chytré, levné a ekologické řešení dopravy tam, kde jsou terénní podmínky mimořádně složité. Pokud přímé spojení Prahy 6 a 8 chceme, bude zkrátka vidět. S lanovkou ovšem jen v podobě několika sloupů, bez nutnosti rubat a přemisťovat statisíce kubíků horniny jako u mostu a navazujícího tramvajového tunelu,“ uvedl Scheinherr.

Magistrátní rozhodnutí chce Scheinherr zvrátit autorizovaným posudkem krajinné ekoložky. „Funkční spojení dvou částí města je silný veřejný zájem a ochrana krajinného rázu nemůže být absolutní, to už by se nepostavilo nikdy nic,“ uvedl Scheinherr. Podle něj most a tramvajová trať ovlivní krajinu víc než lanovka. Navíc stavba mostu je prý v následujících deseti letech nereálná.

Proti stavbě lanovky se v minulosti postavila část obyvatel a občanské spolky. Terčem kritiky se stala rovněž pro některé politiky, kteří projekt označili za nesmysl a vyhazování peněz. Pražský radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) loni v září na zasedání zastupitelů řekl, že na takovou „kravinu“ peníze z městského rozpočtu rozhodně nedá.

Podle plánu vedení metropole pojede z Podbaby do Troje tramvajová trať po novém mostě, který bude stát přes Vltavu ve špičce Císařského ostrova. Následně tramvaje pojedou tunelem do Bohnic. Náklady by měly být podle předpokladů ve výši 6,5 miliardy korun, stavba by mohla začít v roce 2030 a trvat čtyři roky.