OBRAZEM: Stavebnice Merkur slaví sto let výroby. Zájem o ně roste, a to i v zahraničí
Zájem o stavebnice Merkur, které vyrábí firma Merkur Toys z Police nad Metují, stoupá. Je to dané kombinací nostalgie, technické kvality, vývoje nových produktů a modernizací stavebnic, řekl jednatel společnosti Merkur Toys Radek Jelínek. Koncept konstrukční kovové stavebnice z děrovaných pásků, šroubků a matiček vznikl před sto lety. Firma od roku 2020 ročně investuje do svého rozvoje přes deset milionů korun.
Firma podle Jelínka uvádí ročně na trh více než 20 nových nebo inovovaných stavebnic, navyšuje výrobní kapacity a modernizuje výrobu. „Zájem o stavebnice Merkur v posledních letech výrazně roste. Od roku 2020 jsme zvýšili produkci stavebnic z přibližně 30 tisíc kusů ročně na plánovaných 120 tisíc kusů v letošním roce, kdy letošní rok ještě není zdaleka uzavřen,“ řekl Jelínek.
V roce 2024 činily tržby společnosti z prodeje stavebnice zhruba 26 milionů korun, což představuje meziroční růst o deset procent. „V letošním roce bychom chtěli překročit částku 30 milionů korun,“ řekl Jelínek.
FOTOGALERIE: Podívejte se na výrobu stavebnic Merkur
Zájem roste i v zahraničí
Stoupá podle něj také vývoz do zahraničí, v současnosti míří na export zhruba 20 procent produkce. „Firma se zaměřuje na evropský trh, zejména Rakousko, Francii a Německo, ale exportujeme i do Kanady a dalších zemí. Exportní zájem roste, zejména v západní Evropě. Největší poptávka je po retro technických hračkách, které mají v těchto zemích silnou tradici a jsou vnímány jako kvalitní a edukativní,“ řekl Jelínek.
Hlavní část z celkového prodeje firmy Merkur Toys připadá na kovové stavebnice Merkur, jejichž vznik spadá do 20. let minulého století. Sortiment firma postupně rozšiřuje o moderní prvky jako robotika a mechatronika. Přibližně čtvrtinu prodeje firmy tvoří učební pomůcky pro podporu technického vzdělávání ve školách. Vedle stavebnic Merkur Toys vyrábí i dětské tříkolky, koloběžky a různé dětské nářadí, například lopatky, rýče a kolečka na pískoviště.
„Firma se v současnosti zaměřuje na modernizaci produktového portfolia a zvyšování kvality. Tímto krokem navyšujeme výrobní kapacitu a modernizujeme výrobní procesy. Stavebnice doplňujeme o prvky robotiky, elektroniky včetně moderních manuálů, které oslovují jak děti, tak dospělé,“ sdělil Jelínek.
Například do konce letošního roku chce firma dokončit automatizaci počítací linky na součástky a připravuje modernizaci lakovací linky, ta by měla být hotová do poloviny roku 2026. Součástí investic do rozvoje firmy je také postupná rekonstrukce Muzea Merkur, které firma v Polici nad Metují otevřela v roce 2006. Na financování se podílejí i dotační programy Královéhradeckého kraje a Státního zemědělského intervenčního fondu.
Sedmičlenný fenomén k-pop kapely BTS, jež posiluje image luxusních módních značek, nejspíš vylepší image i příjmy také řetězce rychlého občerstvení McDonald´s. Od září totiž spolu rozjíždí masivní spolupráci v téměř 70 zemích světa. A fanoušci kapely, zvaní Army, se už mobilizují a odpočítávají dny, kdy hodlají vzít restaurace rychlého občerstvení útokem.
Tohle bude velké. K-pop idolové z BTS možná spasí McDonald´s
Money
Sedmičlenný fenomén k-pop kapely BTS, jež posiluje image luxusních módních značek, nejspíš vylepší image i příjmy také řetězce rychlého občerstvení McDonald´s. Od září totiž spolu rozjíždí masivní spolupráci v téměř 70 zemích světa. A fanoušci kapely, zvaní Army, se už mobilizují a odpočítávají dny, kdy hodlají vzít restaurace rychlého občerstvení útokem.
Cílová skupina? I prarodiče
„Merkur se chce i do budoucna profilovat jako technicko-edukační značka. Postupně uvádíme na trh robotické stavebnice a i běžné stavebnice se snažíme propojit s digitálním světem, čímž zavádíme další moderní prvky. Naše cílová skupina zahrnuje nejen děti, ale i školy, technické kroužky a rodiče i prarodiče,“ dodal Jelínek.
Stavebnice firma Merkur Toys vyrábí v Polici nad Metují, zakázkovou kovovýrobu zajišťuje ještě v provozovně v Teplicích nad Metují. Firma má 36 zaměstnanců, uvedli její zástupci.
Počátky stavebnice Merkur spadají do roku 1920, kdy Jaroslav Vancl založil firmu Inventor. Původní systém spojování jednotlivých dílů stavebnice kovovými háčky byl v roce 1925 nahrazen novým systémem šroubků a matiček, který se zachoval dodnes. Po roce 1989 výroba stavebnice zkrachovala. Výrobu tradiční české hračky zachránil Jaromír Kříž, který produkci stavebnice v 90. letech převzal a dál rozvinul.
Firma Merkur Toys vznikla v roce 2003 a přebrala výrobu stavebnice v Polici nad Metují. V roce 2023 se stoprocentním vlastníkem firmy Merkur Toys stal podnikatel Richard Hrbáč. V letošním roce byla po 25 letech dokončena největší stavba postavená ze stavebnice Merkur. Stavba má osm metrů na šířku, váží více než 2,5 tuny a na její stavbu padlo více než 400 tisíc šroubků a matiček, uvedla firma na webu. Postavil ji Jiří Mládek. Zájemci ji mohou vidět v Muzeu Merkur v Polici nad Metují.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.