Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem OBRAZEM: Stavebnice Merkur slaví sto let výroby. Zájem o ně roste, a to i v zahraničí

OBRAZEM: Stavebnice Merkur slaví sto let výroby. Zájem o ně roste, a to i v zahraničí

Jednatel společnosti Merkur Toys Radek Jelínek ukazuje model vrtulníku
ČTK
ČTK
ČTK

Zájem o stavebnice Merkur, které vyrábí firma Merkur Toys z Police nad Metují, stoupá. Je to dané kombinací nostalgie, technické kvality, vývoje nových produktů a modernizací stavebnic, řekl jednatel společnosti Merkur Toys Radek Jelínek. Koncept konstrukční kovové stavebnice z děrovaných pásků, šroubků a matiček vznikl před sto lety. Firma od roku 2020 ročně investuje do svého rozvoje přes deset milionů korun.

Firma podle Jelínka uvádí ročně na trh více než 20 nových nebo inovovaných stavebnic, navyšuje výrobní kapacity a modernizuje výrobu. „Zájem o stavebnice Merkur v posledních letech výrazně roste. Od roku 2020 jsme zvýšili produkci stavebnic z přibližně 30 tisíc kusů ročně na plánovaných 120 tisíc kusů v letošním roce, kdy letošní rok ještě není zdaleka uzavřen,“ řekl Jelínek.

V roce 2024 činily tržby společnosti z prodeje stavebnice zhruba 26 milionů korun, což představuje meziroční růst o deset procent. „V letošním roce bychom chtěli překročit částku 30 milionů korun,“ řekl Jelínek.

FOTOGALERIE: Podívejte se na výrobu stavebnic Merkur

13 fotografií v galerii

Zájem roste i v zahraničí

Stoupá podle něj také vývoz do zahraničí, v současnosti míří na export zhruba 20 procent produkce. „Firma se zaměřuje na evropský trh, zejména Rakousko, Francii a Německo, ale exportujeme i do Kanady a dalších zemí. Exportní zájem roste, zejména v západní Evropě. Největší poptávka je po retro technických hračkách, které mají v těchto zemích silnou tradici a jsou vnímány jako kvalitní a edukativní,“ řekl Jelínek.

Hlavní část z celkového prodeje firmy Merkur Toys připadá na kovové stavebnice Merkur, jejichž vznik spadá do 20. let minulého století. Sortiment firma postupně rozšiřuje o moderní prvky jako robotika a mechatronika. Přibližně čtvrtinu prodeje firmy tvoří učební pomůcky pro podporu technického vzdělávání ve školách. Vedle stavebnic Merkur Toys vyrábí i dětské tříkolky, koloběžky a různé dětské nářadí, například lopatky, rýče a kolečka na pískoviště.

„Firma se v současnosti zaměřuje na modernizaci produktového portfolia a zvyšování kvality. Tímto krokem navyšujeme výrobní kapacitu a modernizujeme výrobní procesy. Stavebnice doplňujeme o prvky robotiky, elektroniky včetně moderních manuálů, které oslovují jak děti, tak dospělé,“ sdělil Jelínek.

Například do konce letošního roku chce firma dokončit automatizaci počítací linky na součástky a připravuje modernizaci lakovací linky, ta by měla být hotová do poloviny roku 2026. Součástí investic do rozvoje firmy je také postupná rekonstrukce Muzea Merkur, které firma v Polici nad Metují otevřela v roce 2006. Na financování se podílejí i dotační programy Královéhradeckého kraje a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Korejská k-pop kapela BTS v roce 2021

Tohle bude velké. K-pop idolové z BTS možná spasí McDonald´s

Money

Sedmičlenný fenomén k-pop kapely BTS, jež posiluje image luxusních módních značek, nejspíš vylepší image i příjmy také řetězce rychlého občerstvení McDonald´s. Od září totiž spolu rozjíždí masivní spolupráci v téměř 70 zemích světa. A fanoušci kapely, zvaní Army, se už mobilizují a odpočítávají dny, kdy hodlají vzít restaurace rychlého občerstvení útokem.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Cílová skupina? I prarodiče

„Merkur se chce i do budoucna profilovat jako technicko-edukační značka. Postupně uvádíme na trh robotické stavebnice a i běžné stavebnice se snažíme propojit s digitálním světem, čímž zavádíme další moderní prvky. Naše cílová skupina zahrnuje nejen děti, ale i školy, technické kroužky a rodiče i prarodiče,“ dodal Jelínek.

Stavebnice firma Merkur Toys vyrábí v Polici nad Metují, zakázkovou kovovýrobu zajišťuje ještě v provozovně v Teplicích nad Metují. Firma má 36 zaměstnanců, uvedli její zástupci.

Počátky stavebnice Merkur spadají do roku 1920, kdy Jaroslav Vancl založil firmu Inventor. Původní systém spojování jednotlivých dílů stavebnice kovovými háčky byl v roce 1925 nahrazen novým systémem šroubků a matiček, který se zachoval dodnes. Po roce 1989 výroba stavebnice zkrachovala. Výrobu tradiční české hračky zachránil Jaromír Kříž, který produkci stavebnice v 90. letech převzal a dál rozvinul.

Firma Merkur Toys vznikla v roce 2003 a přebrala výrobu stavebnice v Polici nad Metují. V roce 2023 se stoprocentním vlastníkem firmy Merkur Toys stal podnikatel Richard Hrbáč. V letošním roce byla po 25 letech dokončena největší stavba postavená ze stavebnice Merkur. Stavba má osm metrů na šířku, váží více než 2,5 tuny a na její stavbu padlo více než 400 tisíc šroubků a matiček, uvedla firma na webu. Postavil ji Jiří Mládek. Zájemci ji mohou vidět v Muzeu Merkur v Polici nad Metují.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Písecký Aisin bude vyrábět elektromotor pro BMW

Aisin Europe Manufacturing Czech
ČTK
ČTK
ČTK

Firma Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku bude vyrábět kompletní motor pro elektromobily značky BMW v nové hale, kterou otevřela. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun, jde o největší investici do píseckého závodu. Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu. Firma postupně přijme přes tři stovky lidí.

„Naše firma rozšiřuje svoje portfolio od výrobce dílů po výrobce celého srdce elektrického auta, motoru, který váží 150 kilogramů. S jistou dávkou nadsázky lze říct, že nás tento krok posouvá od dodavatele komponentů téměř na úroveň malé automobilky. V tom je unikátnost a prestižnost tohoto projektu,“ řekl prezident píseckého podniku Zdeněk Rataj. V Písku vyrábějí komponenty pro spalovací a hybridní motory a převodovky, například olejová čerpadla, sací potrubí, skříně klikových hřídelí nebo kryty převodovek. Většina této produkce je pro automobilku Toyota.

Po rozšíření výroby a rozběhu všech směn se obrat společnosti postupně zvýší až na 600 milionů eur (po přepočtu zhruba 14,6 miliardy korun), přičemž až tři čtvrtiny podílu na obratu má tvořit produkce elektromotorů. V loňském hospodářském roce, který skončil letos v březnu a začal loni v dubnu, byl obrat píseckého podniku 2,62 miliardy korun.

„Investice je naší odpovědí na postupně přicházející trendy v automobilovém průmyslu a má zajistit dostupnost pro uspokojení změn poptávky na trhu. Po dlouhých letech, kdy jsme evropský trh podporovali vývozem automatických převodovek z Japonska, činíme zásadní krok vpřed a poprvé v Evropě zahajujeme výrobu kompletní pohonné jednotky pro novou generaci bateriových elektromobilů BMW. Tento okamžik je symbolem našeho odhodlání být hybnou silou transformace k elektromobilitě a budoucnosti udržitelné mobility,“ řekl výkonný ředitel Aisinu pro Evropu Šódžiró Sahara.

Motory pro nejnovější elektromobily BMW

Elektrické motorové jednotky eAxle budou hlavní součástí nové generace vozů BMW takzvané Neue Klasse, včetně zcela nového modelu iX3. Připravovaný eAxle obsahuje elektromotor technologie EESM, takže se obejde bez permanentních magnetů. Díky tomu se výrazně sníží závislost na dodávkách těchto magnetů a surovin potřebných k jejich výrobě. Elektromotor vyvinula automobilka BMW, Aisin navrhl a připravil technologii pro vlastní výrobu.

Jimmy Kimmel
Aktualizováno

Televize ABC kvůli kritickým slovům o Kirkovi a Trumpovi stopla vysílání slavné talkshow

Politika

Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.

ČTK

Přečíst článek

Stavba nového výrobního závodu na rozloze přes 19 tisíc metrů čtverečních začala loni v červenci a hlavní stavební práce dokončili letos v červnu. „Ihned od konce června jsme zahájili instalaci strojů pro projekt elektromotorů pro elektrická auta, těch je přes 260,“ dodal Rataj. Navazuje na druhý menší závod, který má rozlohu 8000 metrů čtverečních. Původní první závod zabírá 21 tisíc metrů čtverečních. Celý areál se rozkládá na ploše 154 tisíc metrů čtverečních.

Firma i přes automatizovaný a robotizovaný provoz v hale plánuje přijmout 180 lidí letos a v příštím roce. Uplatnění najdou lidé na všech stupních vzdělání od inženýrů, specialistů, techniků přes operátory a další řídicí pracovníky výroby. Příležitost dostanou i čerství absolventi. Aisin v Písku v současnosti zaměstnává přes 800 lidí. „Finální stav, na který míříme, je zhruba 1200 lidí,“ dodal Rataj.

Společnost Aisin Europe Manufacturing Czech s.r.o. je jedním ze čtyř výrobních závodů v Evropě skupiny Aisin Seiki Co. A je hlavním výrobním závodem v kontinentální Evropě pro Aisin, uvedl Rataj. Další závody jsou v Belgii, Anglii a Turecku.

V Česku Aisin zahájil výrobu v roce 2003. O dva roky později firma otevřela novou slévárnu pro vysokotlaké lití hliníku a v roce 2014 spustila provoz druhé výrobní haly pro výrobu plastových komponentů automobilů. Aisin patří do pětice největších japonských investorů v Česku. Dosud v projektech v Česku investoval přes sedm miliard korun.

Související

Pojištění odpovědnosti u nemovitostí: kdy se hodí a před čím ochrání

Pojištění odpovědnosti u nemovitostí: kdy se hodí a před čím ochrání
iStock
nst
nst

Poškozený plot, pád stromu, vytopený byt – běžné nehody, které se mohou prodražit. Pojištění odpovědnosti dokáže ušetřit velké starosti i peníze.

Každý z nás nese odpovědnost za následky svého jednání. V českém právu platí zásada, že pokud někomu způsobíte škodu, musíte ji nahradit. Ať už jde o poškozený majetek, újmu na zdraví nebo ztrátu života, odpovědnost se týká každého bez ohledu na to, zda k události došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Škodu může způsobit i nemovitost, za kterou odpovídá její vlastník. Tyto náklady pomáhá pokrýt pojištění odpovědnosti, lidově známé jako „pojistka na blbost“. Kdy vás ochrání a jak funguje?

„Pro majitele nemovitostí je zásadní pojištění odpovědnosti za škody z držby nemovitosti. V běžném životě se pak hodí i pojištění občanské odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti je často podceňované, přitom může výrazně zmírnit dopady nečekaných událostí,“ uvedl Petr Mareš, team leader pojištění Hyponamíru.cz.

Malý byt

Češi řeší nedostupné bydlení. Ale hypotéku na půl století jako jinde ve světě si sjednat nemůžou

Reality

Zatímco české banky končí u třicetileté splatnosti, v zahraničí už běžně existují modely, které se splácí několik generací. Úvěroví experti upozorňují, že takzvané mezigenerační hypotéky by sice mohly ulehčit rodinným rozpočtům, ale zároveň také otevřít cestu k novým dluhovým pastím.

nst

Přečíst článek

Jak funguje pojistka na blbost 

Pro pojištění odpovědnosti se vžil lidový název „pojistka na blbost“. Nejčastěji se používá v souvislosti s pojištěním občanské odpovědnosti, ale můžete se s ním setkat i u odpovědnosti z držby nemovitosti. 

Princip tohoto pojištění je velmi jednoduchý. Pokud ho máte sjednané a neúmyslně způsobíte škodu třetí osobě, pojišťovna v rámci sjednaných limitů uhradí poškozenému vzniklou škodu. 

Základní rozdíl mezi pojištěním občanské odpovědnosti a pojistkou na blbost u nemovitosti spočívá v předmětu pojištění. Pojištění občanské odpovědnosti chrání před škodami, které způsobíte v běžném životě. Může jít například o situace, kdy vytopíte souseda, zraníte někoho při sportu nebo když vaše dítě rozbije zboží v obchodě. Oproti tomu pojistka na blbost spojená s nemovitostí se zaměřuje na škody způsobené samotnou stavbou nebo jejím technickým stavem. 

Lukáš Kovanda: Češi šílí po cihle, čímž šponují ceny bytů. Usměrní je jen krize

Názory

Ceny bytů a domů v Česku lámou rekordy – podle údajů ČNB jsou nemovitosti nejdražší v historii, a to i po očištění o inflaci. Přesto lidé dál kupují nemovitosti na drahé hypotéky, aby jim „neujel vlak“. Strach z promarněné příležitosti (FOMO) žene Čechy k posedlosti vlastnickým bydlením, která se stává ekonomickým i společenským problémem. Výsledkem je drahota, dluh a tlak na budoucí generace, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Pojistka na blbost u nemovitosti kryje například škody způsobené pádem části střešní krytiny, komína nebo omítky na zaparkovaná vozidla, stejně jako škody vzniklé únikem vody z prasklého vodovodního potrubí, která může poškodit sousední stavbu. Jde o typické případy škod souvisejících s vlastnictvím nemovitosti. Odpovědnost za takové škody vyplývá ze zákona a nese ji majitel objektu. Pojistka na blbost pro majitele nemovitosti umožňuje pokrýt vysoké výdaje spojené s náhradou škody. 

Co kryje pojistka na blbost u domu

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti kryje širokou škálu rizik a situací. Níže jsou příklady situací, které mohou být součástí pojistného krytí. Konkrétní rozsah pojištění je vždy popsán v pojistné smlouvě.

Příklady škod, které může pojištění krýt:

  • Škody způsobené provozem nemovitosti (např. padající omítka, střešní taška, sníh nebo led ze střechy poškodí auto či zdraví kolemjdoucího)
  • Rozšíření živlů (např. požár z vašeho domu se rozšíří na sousední nemovitost)
  • Vytopení sousedů v důsledku havárie rozvodů, poškození spotřebičů nebo zásahu hasičů
  • Poškození sousedova pozemku pádem stromu či větve z vašeho pozemku
  • Újma na zdraví třetích osob (např. uklouznutí na chodníku, zranění při stavebních nebo údržbových pracích)
  • Právní náklady související s vymáháním nebo obhajobou vzniklé škody

Výluky u pojistek na blbost 

Pojistné plnění může být odmítnuto nebo kráceno, pokud byla škoda způsobena úmyslně, hrubou nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. „Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se nevztahuje na škody vzniklé na vlastním majetku pojištěného. K jejich krytí slouží pojištění nemovitosti a domácnosti,“ upozornil Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Trh zasáhne hypoteční kocovina. Jaké fixace jsou teď nejvíce v kurzu

Money

Vzali jste si hypotéku před pěti lety, kdy byly sazby na minimu, a v letošním roce vám končí fixace? Zeptali jsme se hypotečních bank, jaké fixace jsou nyní nejoblíbenější mezi jejich klienty.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Mezi běžné výluky patří i škody způsobené osobám žijícím ve stejné domácnosti nebo vzniklé při krátkodobém pronájmu, například přes Airbnb. Co nekryje pojistka na blbost se vždy řídí konkrétní pojistnou smlouvou, proto je důležité ji před sjednáním důkladně prostudovat.

Limity pojistného plnění

Limity pojistky na blbost určují maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě škody. Stanovuje se nejen celkový limit, ale často také dílčí limity pro jednotlivá rizika. Standardní nabídky pojišťoven umožňují volbu částek od 2 do 50 milionů korun na jednu událost. Výše limitu se obvykle odvíjí od typu nemovitosti a požadavků klienta. Platí, že vyšší limit zpravidla znamená i vyšší pojistné.

Limity by měly odpovídat hodnotě majetku a potenciálním škodám, které lze reálně způsobit. Odborníci doporučují volit částky alespoň v řádu desítek milionů korun, zejména s ohledem na možné škody na zdraví nebo větší majetkové újmy. Příliš nízké limity mohou při rozsáhlých škodách nebo vážných úrazech představovat výrazné finanční riziko pro vlastníka nemovitosti.

Cena pojistky na blbost 

„Cena pojistky na blbost se odvíjí od celé řady parametrů. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti je zpravidla nabízeno pouze jako součást balíčku pojištění nemovitosti nebo domácnosti, případně jako doplňkové připojištění. Samostatně ho většina pojišťoven nenabízí,“ vysvětluje Marek Pavlík, CEO portálu hypotecnikalkulacka.cz.

U rodinných domů s limitem odpovědnosti do 20 milionů korun se běžná roční sazba pohybuje mezi 5 000 až 7 000 korunami, přičemž lokalita hraje významnou roli. Například v Praze bývá pojistné vyšší než ve venkovských oblastech. U bytů je pojištění zpravidla levnější, ročně vyjde na 3 500 až 4 600 korunami při stejném limitu. Výsledná cena zahrnuje nejen odpovědnost, ale i pojištění samotné nemovitosti nebo domácnosti.

Územní platnost pojistky na blbost

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se vztahuje výhradně na území České republiky. Platí pouze pro konkrétní nemovitost uvedenou ve smlouvě, která se nachází na dané adrese.

U pojištění občanské odpovědnosti je územní platnost výrazně širší. Většina pojišťoven ji sjednává pro celou Evropu, u prémiových variant i pro celý svět s výjimkou některých států. Kryje škody způsobené v zahraničí, třeba při pobytu v pronajatém bytě.

Pojištění nemovitosti včetně odpovědnosti z jejího držení se vyplatí posuzovat komplexně. Nejprve si ujasněte, co všechno by mělo pojištění zahrnovat a co má chránit. Následně porovnejte nabídky různých pojišťoven, ideálně pomocí online srovnávače. V pojistných podmínkách sledujte rozsah krytí, pojistné limity a výčet výluk. Zajímejte se také o vhodná připojištění, která mohou rozšířit pojistnou ochranu. Neváhejte se poradit se zkušeným pojišťovacím poradcem.

A rada na závěr. Pojistnou smlouvu je vhodné pravidelně aktualizovat, zejména pokud dojde ke změnám na nemovitosti nebo v jejím využívání.

Hořící domek, ilustrační foto

Jak reagují na klimatickou změnu pojišťovny?

Money

S klimatickou změnou a oteplováním planety dochází k extrémním výkyvům počasí. Dle nejnovější zprávy World Meteorological Organization (WMO) se Evropa otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. V návaznosti na tento trend přibývá mimořádných veder, požárů či záplav. V Česku se pak klimatická změna projevuje převážně živelnými událostmi s regionálním dosahem. Častěji se objevují bouřky s krupobitím, opakovaně se na několika místech objevilo tornádo. Škody způsobené přírodními živly ovlivňují i činnost pojišťoven, které na rostoucí rizika způsobená klimatickou změnou musí reagovat.

Zlaťák

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Povodně v Česku

Povodňový účet: Pojištěné škody na budovách občanů při povodních byly téměř sedm miliard

Reality

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme