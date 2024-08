Výrobce čipů AMD kupuje za téměř pět miliard dolarů firmu ZT Systems

Americký výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD) koupí za 4,9 miliardy dolarů (zhruba 112 miliard korun) dodavatele počítačových serverů ZT Systems. Snaží se tak podpořit své aktivity v oblasti umělé inteligence (AI), aby mohla lépe konkurovat rivalovi Nvidia, informuje agentura Reuters.

Společnost ZT Systems je podle AMD předním dodavatelem počítačové infrastruktury pro umělou inteligenci. „Převzetí firmy ZT Systems je dalším významným krokem v naší dlouhodobé strategii v AI,” uvedla šéfka AMD Lisa Suová.

AMD hodlá uhradit tři čtvrtiny kupní ceny hotovostí a jednu čtvrtinu vlastními akciemi. Firma předpokládá, že transakci dokončí v první polovině příštího roku.

Suová v rozhovoru s agenturu Reuters uvedla, že AMD bude moci díky inženýrům z firmy ZT Systems rychleji testovat nejnovější grafické procesory (GPU) určené pro AI a zavádět je v rozsahu, jaký vyžadují velké podniky působící v oblasti cloudových služeb, jako je například softwarový gigant Microsoft. „Hlavní přínos (převzetí firmy ZT Systems) spočívá ve větším prodeji procesorů GPU,” dodala.

AMD po dokončení převzetí hodlá prodat aktivity ZT Systems v oblasti výroby serverů. Firma si podle své šéfky hodlá ponechat zhruba 1000 inženýrů společnosti ZT Systems, která v současnosti celkově zaměstnává kolem 2500 lidí, píše Reuters.

Světovému trhu s čipy pro AI nyní dominuje americká společnost Nvidia. Ta v poslední době díky vlně zájmu o AI zažívá překotný růst. Tržní hodnota podniku letos díky prudkému růstu ceny akcií překročila tři biliony dolarů. Tržní hodnota AMD se na konci pátečního obchodování nacházela v blízkosti 240 miliard dolarů.

