Česko loni přitáhlo méně filmařů, obrat audiovizuálního průmyslu se propadl o čtvrtinu

Obrat českého audiovizuálního průmyslu se vloni snížil o 27 procent na necelých deset miliard korun. Nastal očekávaný propad u zahraničního servisu o 40 procent, protože loňské pobídky ve výši 20 procent nemohly podle Asociace producentů v audiovizi (APA) konkurovat ostatním státům. Poptávka zahraničních produkcí po natáčení ale v Česku díky řadě opatření, která byla vloni přijata, již v tuto chvíli roste. Aby se dostala opět na úroveň z roku 2022, bude zřejmě potřeba delší doba.

V loňském roce ale rostly české placené internetové přenosy (Video on Demand - VOD) a reklama. Na všech frontách se daří také české animaci. Zatím nejvyšší výdaje filmařů byly v roce 2022, kdy produkce v Česku utratily 15,4 miliardy korun, z toho asi 11,3 miliardy tvořily výdaje zahraničních produkcí.

"Pokles roku 2024 odráží to, před čím APA varovala. Pokud by se vládě nepodařila reforma audiovizuálního systému, česká audiovize by se propadla do stagnace nebo poklesu. To se naštěstí neděje. Od ledna 2025 máme nový Státní fond audiovize s dvojnásobným rozpočtem a vylepšenými pobídkami. Letošní rok tak opět přináší růst a nové příležitosti. A nejde jen o reformu fondu, ruku v ruce s tím šla dlouho potřebná reforma financování veřejnoprávní televize. Ta je zásadním investorem do audiovize včetně menšinových a nekomerčních projektů, dokumentů, animace a tvorby pro děti a mládež," uvedl předseda APA Vratislav Šlajer.

Novela zákona o audiovizi, kterou vloni v říjnu schválila sněmovna, zvýšila základní filmovou pobídku z 20 procent na 25 procent. Současně se zvýšila i nejvyšší možná částka pobídky na jeden projekt na 450 milionů korun. Výše pobídek pro animaci a digitální produkci je 35 procent. Navíc pobídky v České republice jsou pro filmaře velmi rychle dostupné, co se týče administrace, a výhodné ohledně dalších procesních finančních výdajů. Novelizace také přinesla samostatný pilíř pro animaci a gaming. A díky kreativním voucherům, které administruje ministerstvo kultury z Národního plánu obnovy, do audiovize přibylo dalších 200 milionů korun.

Obrat reklamního odvětví ve výši necelých 2,5 miliardy korun po loňském mírném poklesu o 13 procent opět narostl a překonal zatím nejvyšší číslo z roku 2022. Zakázková reklamní tvorba letos stoupla o 400 milionů korun na celkový obrat 1,4 miliardy korun. Důvodem je například výrazný nárůst v počtu natáčecích dní, a to o 40 procent, a zároveň celkový růst ekonomiky, uvedla APA.

Česko, oblíbený cíl filmařů

Česká republika, i přes loňský pokles objemu zahraniční produkce, zůstává klíčovou destinací pro mezinárodní filmové projekty. Vloni Praha hostila dvě mimořádně náročné a prestižní sci-fi produkce. První byl seriál Blade Runner 2099 pro platformu Amazon Prime. Jeho přípravy a natáčení ve druhé polovině roku zcela zaplnily areál Barrandovských studií včetně přilehlých pozemků.

Druhým byla další řada seriálu Foundation (Nadace), inspirovaného klasickou knižní sérií Isaaca Asimova. Jenže zájem zahraničních produkcí ukázal i na související problém, kterým je nedostatek ateliérové kapacity v České republice. Dva největší projekty obsadily klíčové ateliéry na Barrandově i v Prague Studios na mnoho měsíců, a další potenciální zahraniční projekty proto musely hledat zázemí jinde.

Česká VOD tvorba zaznamenala vloni rekordní nárůst na 381 milionů korun, zatímco poklesla výroba filmů a seriálů. Česká tvorba ale dlouhodobě pokračuje ve stoupajícím trendu, přestože je objem nižší než v roce 2023. Ten byl ale výjimečný souběhem několika velkých projektů.