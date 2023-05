Nejlepší seriál posledních let končí. Boj o moc ukázal krutost světa miliardářů

Desátou epizodou čtvrté série se v neděli uzavřou peripetie rodiny mediálních magnátů Royových. Skončí tak seriál Boj o moc, který se stal nejvýraznější sondou do světa nejvyšších vrstev, jakou kdy televize, film či literatura zachytily. A navíc jde o neuvěřitelně atraktivní jízdu, která hodně vypovídá o současném uspěchaném světě.

Kdo s koho? Kdo nahradí doyena mediální skupiny Logana Roye? Bude to jeho druhorozený syn Kendall, kterého Logan vybral již před lety, ale o jehož schopnostech vést neustále pochyboval? Nebo to bude psychotický pragmatik Roman, floutek, který klidně uzavře smlouvu s Ďáblem, pokud mu to přinese zisk? Nebo se na vrchol nakonec vyškrábe jediná Loganova dcera Shiv, která se snaží porazit oba bratry a uzavřela pakt s úhlavním nepřítelem?

Takto je rozehrána závěrečná partie seriálu Boj o moc (známý pod původním názvem Succession), která se uzavře tuto neděli na HBO a streamingové službě HBO Max. A s jejím vyvrcholením skončí jedna z nejúžasnějších televizních událostí posledních let.

Boj o nástupictví

Za seriálem stojí scenárista a showrunner Jesse Armstrong a k úspěchu mu notně pomohl také režisér Adam McKay, autor mimořádného snímku Sázka na nejistotu, který popsal vznik finanční krize z roku 2008.

Již v první epizodě naznačili vlastně vše, o čem jim půjde. Logan, stárnoucí miliardář, monstrum pro své podřízené i příbuzné, má srdeční příhodu. V nemocnici se tak scházejí jeho nejbližší a začíná boj o moc, o nástupnictví. A tento boj vlastně pokračuje celých 39 epizod navzdory tomu, že se Loganovo zdraví zlepšuje.

Autorům se však tento boj o nástupnictví podařilo rozepsat do nesmírně komplexní šíře. Logan totiž se svými dětmi bojuje vlastně také. Firmu chce prodat, rozdělit, hraje zákulisní hry s hlavními akcionáři. V reakci se proti němu spojují zase potomci, část firmy skutečně prodají.

Do toho se blíží volby, v nichž se snaží uspět Loganův prvorozený syn a jediný, který o nástupnictví neusiluje. Nedrží totiž žádné akcie.

Svět skutečně bohatých

Každá zápletka, každá dějová linka však neustále rozšiřuje základní premisu – boj o moc. O ten tady totiž jde především. Armstrongovi se totiž podařilo zachytit nejspíš velmi věrně podstatu tohoto světa private jetů, luxusních apartmá na Páté Avenue a rodinných výletů helikoptérami. Co je pro mnohé nedosažitelný sen, je pro tyto lidi standard, norma. Nemusejí o to usilovat.

Přesto jejich život není žádný instagramový ráj, jak chce většina lidí věřit. Je to mix neustálého stresu, neutuchajících bojů, ztrát. A snahy vyrovnávat se s psychickými obtížemi, k nimž to vede.

Ostatně seriál si část slávy vydobyl i zcela radikální úvodní znělkou, v níž jsou jakési záběry z domácího videa Loganovy rodiny. Děti mají vše a mohou cokoli (třeba kouřit doutníky), ale Logan tu je jen jako jakési nepřítomné monstrum stojící anonymně kdesi vzadu na zahradě řešící byznys. Právě tady leží základ jejich osobností, které poté sledujeme v seriálu naplno rozvinuté. Naplno zničené.

Všichni všechno předstírají

Všechny vztahy v tomto světě jsou účelové, veškeré emoce jsou předstírané, hrané, simulované. Z nejlepších přátel se stávají nepřátelé, z manželů jsou obchodní protivníci. To vše je napsáno jednak velmi živým jazykem, navíc zjevně po konzultacích s lidmi, kteří vědí, jak tento svět funguje. Zápletky jsou totiž i z byznysového hlediska skvělé.

Přesto nejsilnější zbraň seriálu je trochu jinde. Současné seriály jsou nejpozději od Přátel plné rozebírání nejniternějších emocí postav. Stalo se z toho klišé. I kvůli tomu se však ze seriálů jakýkoli závan autenticity, skutečnosti zcela vytratil. V Succession všichni všechno hrají, předstírají. Hrají i zájem o druhého, předstírají konverzaci o pocitech, když už k něčemu takovému vůbec dojde. Když se ale rozpadá vztah Shiv Royové a Toma Wambsganse, tak nějak to skutečně bolí. Tvůrci se tam dotýkají určité těžko popsatelné esence, která je podstatou každého umění.

Totéž v neméně nesnesitelném pojetí je pak snaha Kendalla vyrovnat se Loganovi, posléze stát se tvůrcem moderního média pro mladé. Opět jde o natolik komplexní emoce, že by v běžném seriálu zkrátka nemohly být, jsou příliš složité a sledovat je není vůbec prvoplánově příjemné. A z postavy bratrance Craiga se kvůli jeho zcela nekompromisnímu outsiderství stala doslova kultovní postava, jejíž sledování je ale opravdu pro silné povahy.

Monstra na vlně úspěchu

Od seriálu Mad Men tu nebyl tak komplexní pohled na úspěch, jaký nabízí Boj o moc. Obě díla také ukazují, že úspěch bývá vykoupen, mívá oběti mezi druhými i v samotném člověku, který upěje. Oba seriály zachycují monstra, která nasedla na vlnu úspěchu, který je posiluje. Ale jeho účinky se snižují, proto je potřeba dávat vyšší a vyšší dávky.

Don Draper z Mad Men z tohoto kolotoče nakonec vystoupil, ačkoli nevíme, co by se mu dělo dál. Logan Roy měl horší osud. V jednu chvíli si uvědomil, že úspěch samotný již nefunguje a zbylo mu jen několik exmanželek, jedna aktuální milenka, které se všichni smějí, a banda potomků, kteří jej vysávají, nenávidí a jdou mu po krku. Tím Succession opravdu dosáhla až rozměrů antické tragédie. A je neméně kvalitní.

