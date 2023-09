Nejsme vyděrači, protestuje Fortuna. Žaluje Kazmu kvůli záběrům sázkovky v jeho filmu

Sázková kancelář Fortuna poslala influencerovi a moderátorovi Kamilovi Bartoškovi, který vystupuje pod pseudonymem Kazma, předžalobní výzvu kvůli jeho filmu Onemanshow: The Movie. Fortuně se nelíbí, jak je ve filmu vyobrazena, vadí ji také využití jejího loga. Žádá proto úpravu filmu.

Reklama

Ve filmu je mimo jiné scéna, ve které Bartoška vydírá údajně jeden ze zaměstnanců Fortuny a chce po něm deset milionů. Podle sázkové kanceláře se ale scéna nezakládá na pravdě.

Dalibor Martínek: Případ Kazma. Jaký je nejvíc sledovaný film? Lepší otázkou je, jací jsou vlastně Češi Názory Film, jehož jméno není podstatné, a který vyprodukoval Kamil Bartošek, alias Kazma, trhnul přes víkend návštěvnické rekordy. Všichni jsou překvapení, jaký meteorit se objevil na nebi české filmové tvorby. Do kin nalákal diváky výtvor muže, kterého je těžké nějak označit, rebel nebo podvodník, typický Čech? Dalibor Martínek Přečíst článek

„Příběh aktuálně vysílaného filmového snímku Onemanshow: The Movie se v několika rovinách dotýká i společnosti Fortuna. Na základě prvotních impulsů právní oddělení firmy již ve středu 16. srpna požádalo producenta i distributora z procesních důvodů o zpřístupnění filmu," cituje server Seznam Zprávy mluvčího Fortuny Petra Šraina.

Fortuna žádá vystřižení záběrů z filmu

Poté následovalo zaslání předžalobní výzvy. „Způsob, jakým je ve snímku zachycena, vedle užití loga nebo podvodné konstrukce, poškozuje její dobré jméno a pověst, proti čemuž se společnost rozhodla bránit," vysvětlil v prohlášení mluvčí Fortuny Šrain.

Kazmův film Onemanshow: The Movie kritici rozcupovali. Ale dál vládne návštěvnosti kin Enjoy V čele žebříčku víkendové návštěvnosti tuzemských kin zůstal i po druhém víkendu film Onemanshow: The Movie, za kterým stojí influencer a moderátor Kamil Bartošek vystupující pod pseudonymem Kazma. O uplynulém víkendu ho vidělo téměř 62 tisíc diváků, víkend předtím to bylo 290 tisíc diváků, což je nový český rekord. ČTK, duk Přečíst článek

Sázková kancelář podle Seznam Zprávy požaduje „korekce a úpravy filmu tak, aby byly odstraněny veškeré informace týkající se nebo jakkoliv související se společností Fortuna s tím, že do doby provedení odpovídajících úprav požaduje zdržení se dalšího šíření filmu". Chce také zveřejnění omluvy za poškozování dobrého jména a pověsti firmy. Kancelář vyloučila, že by šlo o reklamní trik a že by měla s tvůrcem filmu nějakou dohodu.

Kazma na dřívější výzvu nereagoval

To, že se Fortuna na Bartoška obrátila, potvrdil i Bartoškův právník Robert Plicka. Uvedl, že jeho klient dostal výzvu ke zpřístupnění filmu před veřejnou premiérou kvůli podezření Fortuny, že by ve filmu mohlo dojít ke zneužití jejího názvu a loga a že by firma mohla být vyobrazena poškozujícím způsobem.

Musk má problém. Jeho tajný realitní Projekt 42 za miliony od Tesly začal zajímat i federální žalobce Zprávy z firem Společnost Tesla utratila miliony dolarů za utajovaný Projekt 42, který podle interních informací z firmy měl sloužit jako soukromé obydlí pro spoluzakladatele Tesly Elona Muska. Výdaje na projekt zkoumá nejen vedení automobilky, ale začali se o něj zajímat i federální žalobci a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Důvodem je podezření, že by Musk mohl zneužít peníze firmy pro soukromé účely, uvedl deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

„Součástí výzvy je i upozornění na možný vznik škod, ukážou-li se tyto informace jako pravdivé. Na výzvu dosud nebylo ze strany klienta (Kamila Bartoška, pozn. red.) reagováno. K dalším otázkám se z pochopitelných důvodů nemohu vyjádřit," dodal.

Film, který vstoupil do kin ve druhé polovině srpna, byl dvakrát v čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin. Za první víkend po uvedení ho vidělo 290 tisíc diváků, což je nový český rekord.

Draze nakoupili, teď litují. Investoři do Bored Apes tvrdí, že naletěli Paris Hilton, chtějí soud Money Skupina investorů žaluje aukční síň Sotheby's a další společnosti kvůli aukci a propagaci NFT Bored Ape Yacht Club v roce 2021, která následovala po propadu cen tohoto digitálního umění podporovaného celebritami jako jsou Paris Hilton nebo Justin Bieber. nst Přečíst článek