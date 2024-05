Německo i přes ekonomický pokles loni přilákalo rekordní objem zahraničních investic

Objem nových investic v Německu přislíbených zahraničními podniky se v loňském roce vyšplhal na nové rekordní maximum, a to navzdory ekonomickému útlumu a vysokým cenám energie v zemi. Vyplývá to podle agentury Reuters z analýzy, kterou dnes zveřejnila německá rozvojová agentura Germany Trade and Invest (GTAI).

Hodnota nových investičních příslibů se vloni podle analýzy zvýšila na 34,8 miliardy eur (přes 860 miliard korun). O více než třetinu tak překonala předchozí rekord 25,3 miliardy eur z roku 2022, píše Reuters.

Největším vloni přislíbeným projektem byla investice tchajwanského výrobce čipů TSMC do nové továrny v Drážďanech ve výši deset miliard eur. Mezi další velké investice ohlášené v loňském roce patří například továrna amerického výrobce čipů Wolfspeed ve spolkové zemi Sársko za tři miliardy eur či rozšíření evropského centra Applu pro navrhování čipů v Mnichově za miliardu eur.

Mimo čipový průmysl ohlásila velký projekt například americká farmaceutická společnost Eli Lilly, která se rozhodla investovat zhruba 2,3 miliardy eur do nové továrny ve spolkové zemi Porýní-Falc. Britská energetická firma BP pak představila plán vynaložit až 6,8 miliardy eur na větrné elektrárny v Severním moři.

„Navzdory obtížnému globálnímu podnikatelskému klimatu a negativním zprávám se Německu v loňském roce nadále dařilo přitahovat špičkové projekty některých předních světových společností, včetně firem Apple, Roche, Eli Lilly, BP a TSMC,“ uvedl šéf GTAI Robert Hermann. „Není divu, protože Německo je největším trhem v Evropě, nabízí bezpečné a spolehlivé podnikatelské prostředí a je světovým lídrem ve výzkumu a vývoji s vysoce kvalifikovanou pracovní silou,“ dodal.

