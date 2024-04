Německo zřejmě upustí od prověřování čínských investic v zemi. Bojí se, že o ně přijde

Německá vláda kancléře Olafa Scholze zvažuje, že přehodnotí své záměry ohledně legislativy, která měla ustanovovat povinnost zevrubného prověřování čínských investic v zemi z bezpečnostního hlediska. Zprávu přináší Wall Street Journal.

Podle listu panuje v Berlíně obava, že prověřování čínských investic by mohlo ohrozit úsilí o nastartování ekonomiky. Německé hospodářství se potýká se závažnými problémy, zejména kvůli poměrně vysokým cenám energií, ale také kvůli zelené agendě, probíhající energetické transformaci, Energiewende, či kvůli zpomalení čínské ekonomiky a inflaci uplynulých let a souvisejícím poměrně vysokým úrokovým sazbám.

Zmíněná legislativa měla německé vládě dat pravomoc posuzovat zahraniční investice v zemi z bezpečnostního hlediska. A rovněž posuzovat z téhož hlediska projekty, na nichž spolupracují německé výzkumné instituce s těmi zahraničními, jedná-li se o projekty v kriticky důležitých oblastech.

Podle listu Wall Street Journal však vláda celou danou legislativu pravděpodobně shodí ze stolu.

Zevrubné prověřování zahraničních investic, včetně čínských, by mohlo dále ohrozit příliv těchto investic do země. To v době zásadního zadrhávání německé ekonomiky zjevně není žádoucí.

Němečtí vládní politici volají po „ekonomickém obratu“ k lepšímu. Naposledy včera ministr financí Christian Lindner na sjezdu své strany, svobodných demokratů. Podle Lindnera je ekonomická síla faktorem geopolitiky. Přitom Německo je v současnosti nezřídka označováno za „nemocného muže Evropy“, alespoň tedy z ekonomického hlediska.

Zdá se tedy, že Německo si chce udržet naději na silné geopolitické postavení i za tu cenu, že nadále umožní poměrně snadný přístup na svůj trh potenciálnímu geopolitickému arcirivalovi, totiž právě Číně.