Bondovský Aston Martin v minulosti sedmkrát zbankrotoval. S dluhy mu nyní pomůže čínská Geely

Čínská společnost Geely Automobile Holdings Ltd se zavázala investovat do britského výrobce luxusních automobilů Aston Martin Lagonda 234 milionů liber (6,4 miliardy korun) a stane se jeho třetím největším akcionářem. Oznámila to společnosti Aston Martin.

V současnosti je největším akcionářem luxusní automobilky firma Yew Tree, kterou vlastní předseda správní rady Lawrence Stroll. Druhým největším akcionářem je saúdskoarabský investiční fond PIF.

V rámci investice Geely získá od Yew Tree přibližně 42 milionů akcií a upíše dalších 28 milionů akcií. S podílem 17 procent bude třetím největším akcionářem a bude mít jedno místo ve správní radě.

Dluh téměř miliarda liber

Automobilka Aston Martin byla založena před více než 100 lety a její auta proslavil mimo jiné fiktivní tajný agent James Bond. Investice otvírá automobilce cestu k zajištění budoucnosti a snížení čistého dluhu, který na konci března činil 868,1 milionu liber. Automobilka ve své historii již sedmkrát zbankrotovala.

Geely vlastní několik značek, včetně britského výrobce sportovních vozů Lotus, čínského výrobce prémiových elektromobilů Zeekr, švédské automobilky Volvo, a prostřednictvím společného podniku s Volvem vlastní také výrobce elektromobilů Polesta, upozornila agentura Reuters.

Provozní ztráta britského výrobce luxusních automobilů Aston Martin se loni zvýšila o 85 procent na 141,8 milionu liber. Letos čeká výrazné zlepšení díky nové generaci sportovních vozů.

