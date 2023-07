Lehman Brothers mezi městy. Před deseti lety zbankrotoval Detroit, kolébka amerického autoprůmyslu

Největší firemní bankroty v čele s pádem Lehman Brothers v roce 2008 plnily a plní stránky novin po celém světě. Před deseti lety ale svět zaujal i jeden nepříliš častý, ale rovněž obří bankrot, když 18. července 2013 zkrachovala automobilová Mekka, sídlo továren General Motors, Ford a Chrysler a dříve téměř dvoumilionové město Detroit.

Bankrot města Detroit v Michiganu v roce 2013 byl v té době s přehledem největším komunálním bankrotem v americké historii. Není divu – dluhy města dosáhly astronomických 18,5 miliardy dolarů.

Jak vypadala atmosféra v Detroitu v době bankrotu a před ní? Podívejte se do fotogalerie:

Kolébka amerického automobilového průmyslu – v němž poprvé v roce 1913 začala sériová výroba kultovního Fordu T – se léta potýkala se slábnoucími daňovými příjmy, vysokou nezaměstnaností, velkým zadlužením a rostoucími náklady na sociální dávky, zejména pro důchodce. Tyto finanční tlaky vedly ke škrtům v základních veřejných službách, úbytku populace a katastrofě města, popsala krach analýza Harvard Business School.

Těžká rána od globální krize

Město dostalo velkou ránu od globální krize, jejímž důsledkem byly v roce 2009 i bankroty dvou z největších automobilek světa se sídlem v Detroitu General Motors a Chrysler. Dlouholeté problémy vedly k tomu, že město, které mělo v době boomu tamního autoprůmyslu v 50. letech 20. století 1,8 milionu obyvatel, v době krachu obývalo jen 700 tisíc lidí, dvaapůlkrát méně. A jeho součástí byly i desítky tisíc opuštěných budov a prázdných pozemků, zavřené veřejné parky a dvě pětiny neosvětlených ulic, popsal město před deseti lety The New York Times.

Vyhlášení bankrotu Detroitu následovalo po vyhlášení finanční nouze v březnu 2013, což vedlo k tomu, že guvernér Michiganu Rick Snyder jmenoval krizovým manažerem města Kevyna Orra. Orrova následná jednání se snažila přimět věřitele, aby se zřekli většiny dluhů Detroitu, ale nakonec byla neúspěšná – a město skončilo v bankrotu.

Šedesát let problémů

„Je to obtížný krok, ale jediná životaschopná možnost, jak vyřešit problém, který se připravoval šest desetiletí,“ řekl po vyhlášení bankrotu tehdejší guvernér státu Michiganu Rick Snyder.

S důsledky bankrotu se vypořádává dodnes

Po dlouhých jednáních potvrdil soudce Steven W. Rhodes 7. listopadu 2014 plán města na reorganizaci, čímž Detroitu připravil cestu k ukončení bankrotu. Tehdejší odhad říkal, že věřitelé a pojišťovny dosáhnou ztráty ve výši sedmi miliard dolarů, přičemž věřitelé obdrží 14 až 75 centů z každého půjčeného dolaru.

Město se ode dna odrazilo přilákáním nových investic tím, že udělilo daňové úlevy komerčním developerům a zároveň zvýšilo spotřební daně a daně z nemovitostí pro obyvatele, uvedl loni server CNBC. Ve městě mimo jiné vyrostlo mezi lety 2010 a 2019 přes sedm set nových bytových domů. S důsledky bankrotu se ale Detroit vypořádává dodnes.

