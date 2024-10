Cestování po New Yorku. Jak levně poznat jedno z nejdražších měst světa?

Newyorské ikonické metro zná z amerických filmů snad každý. Jet s ním v nejrušnějších hodinách i jen pár stanic a na těch nejkomplikovanějších křižovatkách přestupovat je docela adrenalinová zábava, zvláště, pokud se tam příliš nevyznáte. Až na několik nadzemních částí v Bronxu a v Brooklynu ale z něj příliš slavné metropole neuvidíte. O to více stojí za to cestovat povrchovou dopravou, abyste si zažili ten opravdový New York (NYC). Na výběr máte hned několik zajímavých variant – po moři i po souši. Tipy, jak na levně cestovat po podzimním NYC, najdete v textu i ve fotogalerii.

Jak to chodí v newyorském autobuse

Docela pohodlným způsobem, jak po NYC cestovat, jsou autobusy, na které platí stejné lístky jako na metro. Ty si přitom můžete nabít dolary na určitou částku, kterou vám automat dovolí, anebo si můžete pořídit lístky na určitý počet dnů. Ačkoli zdejší dopravní podnik každoročně své služby docela vylepšuje, autobusy jsou ve srovnání třeba s pražskou či brněnskou dopravou, kvůli neustálým dopravním zácpám mnohem méně spolehlivé než ty u nás.

Pokud si chcete New York namísto předražených vyhlídkových turistických autobusů prohlédnout trochu jinak a poznat trochu i každodenní život města, projeďte se některou z autobusových linek od severu na jih po Eastu či Westu, nebo naopak těmi tranzitními, co spojují východní a západní část Manhattanu napříč. A až budete chtít vystoupit, nezapomeňte, že se tu obvykle zvoní zataháním za dlouhý drát podél oken.

Nejkrásnější pohledy na NYC jsou z lodi

Prohlédnout si fascinující městský horizont Manhattanu z lodi je ovšem o dost lepší. To, že se dá objet slavná Socha svobody i celý Manhattan na výletní lodi, už bylo v bezpočtu filmových snímků. Na kolik vás ale takováto atrakce přijde, už tak známo není. Na výběr máte drahé komentované lodní vyjížďky, u kterých se každým rokem zdražují jízdenky. A zatímco vloni jste je pořídili ještě do 40 dolarů, letos už stojí 53 na osobu pro tu obyčejnější část lodi. Ta lepší sedadla ovšem nyní vyjdou už na téměř 80 dolarů. Firma Circleline provozující výletní lodě má sice v nabídce i kratší a levnější okružní jízdy, ale lístek stále vychází na desítky dolarů.

Pokud si ale chcete prohlédnout město z lodi a trochu i něco ušetřit, máte ještě dvě další možnosti. Buďto využijete obří oranžový trajekt Staten Island Ferry, který jezdí každou půlhodinu, je zdarma, ale bývá dost plný a jede od Manhattanu na vzdálenější ostrov. Anebo se můžete vydat na klasický trajekt z Pieru 11 na dolním Manhattanu do Brooklynu nebo na Upper East Side. Z Pier 11 odplouvá řada přívozů jen za 4,50 dolaru na jednu jízdu. Cena je stejná ať už pojedete jen jednu zastávku nebo tu nejdelší hodinovou trasu až na 90.ulici jen pár metrů od sídla primátora města New York na Upper East Side.

Výhodnější variantou jízdného je pak 10 předplacených jízd za 29 dolarů. A tak jako u nás jezdí zdarma autobus do obchodního domu Ikea, tak v New Yorku mají místo toho do Ikei zdarma přívoz. Výhodné také je si na cestování trajekty stáhnout místní aplikaci Ferry NYC, ve které tak máte i mapu, jízdní řády trajektů a můžete si přímo v ní i koupit jízdenku na loď.

Kolo kam se podíváš

Rok od roku zajímavější pak je po NYC cestovat i na kole. Za posledních 20 let se to tu pro cyklisty neuvěřitelně zlepšilo a na kole se dá dostat téměř všude. Kola si můžete snadno i s přilbou půjčit třeba v historickém dřevěném zeleném domku půjčovny Bike Rent na jižní okraji Centrál Parku, kde mají vedle bicyklů na půjčení i další menší i větší vozítka od elektrických koloběžek až třeba po dvojkola. Ta, stejně jako sedačky pro děti, se ale vyplatí si zarezervovat online, aby je měli na místě pro vás připravené. Kola u této společnosti se pak dají vracet až na výjimky jen tam, kde jste si je půjčili. Výhodou ale zase je, že si spolu s kolem můžete u nich pronajmout i průvodce, který vám ukáže všechna zákoutí Central Parku. Levné to ale není. Podle typu vybraného vozítka si na celodenní výpůjčku připravte od 40 do 100 dolarů.

Další variantou je půjčit si kola u konkurenční Citibike. Na výběr máte skoro všude jak levnější klasická tak i dražší elektrická kola, jejich stojany stojí na Manhattanu snad na každé druhé ulici. Pro jejich využití si musíte však stáhnout aplikaci Citibike, nechat si poslat pro ověření SMS a provázat platbu s kreditkou. Pak už stačí načíst si jen QR kód konkrétního kola a můžete se už během minuty projíždět po některé ze zdejších pobřežních cyklostezek, uličkami horního Manhattanu, přejet do Chinatownu či Little Italy nebo jezdit po cyklostezkách v místních parcích. Za větší komfort při jízdě i při parkování kola, si sice připlatíte (2h na elektrokole vychází na zhruba 42 dolarů, na klasickém kole pak asi 35 dolarů), odpadne vám ale zase starost „kam s ním“.

Pokud chcete kolo na celý den, zvažte, zda se vám nevyplatí celodenní Day Pass za 19 dolarů, který má levnější minutovou sazbu a umožňuje i neomezený počet jízd do 30 minut pro klasická kola. Stejně tak si projděte v aplikaci i zvýhodněné roční jízdné, pokud ve městě budete pobývat delší dobu. Rok od roku je NYC více a více orientované na cyklisty, a to i navzdory husté dopravě, takže se tam jezdí mnohem pohodlněji a podle mne i bezpečněji než v Praze.

No a v neposlední řadě si můžete v NYC vyzkoušet i proslulé žluté taxíky, kde se cestujícím vysílá při jízdě místní TV a které docela pravidelně uvíznou v dopravní zácpě. A také se můžete nejen po Central Parku, ale i po ulicích NYC svézt třeba i v kočáře taženém koňmi či v moderní variantě rikši, ve které mladíci vozí turisty "na vlastní pohon" až dlouho do noci a vyhrávají jim k tomu muziku z malých repráčků.

Vzhledem k hustému dopravnímu ruchu na Manhattanu ale může být v dopravních špičkách nakonec tím nejrychlejším způsobem cestovat - paradoxně - chůze. Nečekejte však, že zvládnete přejít celý Manhattan od shora dolů či naopak na jeden zátah, přece jen to je více než 13 mil, tedy 21 kilometrů, dlouhý ostrov a chůze po betonu je docela úmorná.

A co tedy doporučuji? Za sebe asi kombinaci více způsobů povrchové dopravy, protože v New Yorku je ve dne v noci neustále na co se dívat a tak je škoda být schovaný v tunelu v metru.

