Moneta vyplatí na dividendách 4,1 miliardy korun

Moneta Money Bank vyplatí akcionářům na dividendách 4,1 miliardy korun z loňského čistého zisku 4,7 miliardy korun. Zbylé peníze převede banka na účet nerozděleného zisku z předchozích let. V úterý to schválila valná hromada banky. Dividenda bude činit osm korun na akcii. Uvedla to mluvčí banky Zuzana Filipová.

Valná hromada také odsouhlasila účetní závěrku a zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady banky. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů k 2. květnu jako akcionáři banky. Dividenda bude vyplacena 25. května.

Novou členkou dozorčí rady je Jirásková z PPF

Akcionáři také zvolili novou členkou dozorčí rady Kateřinu Jiráskovou ze společnosti PPF, která je významným akcionářem Monety. Jirásková nyní působí jako finanční ředitelka celé skupiny PPF. S akciemi Monety se obchoduje na pražské burze.

Před rokem Moneta vyplatila dividendu 3,6 miliardy korun z předloňského čistého zisku, který činil 4,1 miliardy korun. Dividenda činila sedm korun na akcii.

Moneta Money Bank, dříve GE Money Bank, měla ke konci loňska 1,5 milionu klientů a 2699 zaměstnanců. Celková klientská základna podle banky meziročně vzrostla o 5,4 procenta, zaměstnanců ubylo téměř o desetinu.

Před rokem PPF zařízla spojení s Monetou. Zůstává jejím největším akcionářem

Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Ta usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank. Transakci o spojení částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Moneta Money Bank schválili akcionáři Monety v prosinci 2021. Plán padl loni na jaře.

PPF a Moneta tehdy jako důvod uvedly negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo změny požadavků centrální banky na kapitálovou vybavenost bank v ČR.

