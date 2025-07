Měníme předsudky vůči ženám, říkají v podcastu #FinŽeny Nemika Menevse, Martina Tesařová a Kateřina Kozerovská

Jak se pracuje pod šéfkou na distanc? Kdy je manažerka úspěšná? A co je nejvíc potřeba, aby se podíl žen ve vysokých funkcích dostal na paritu? Nejen to bylo náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream s projektem #FinŽeny a tentokrát zavítal do kanceláří společnosti Twisto v Praze. A jelikož mezi trojicí inspirativních manažerek byla i CEO společnosti Nemika Menevse, byl podcast veden v angličtině. Svou nadřízenou ve studiu doplnily členka představenstva a šéfka právního oddělení Martina Tesařová a ředitelka HR Kateřina Kozerovská.

Turecká rodačka Nemika Menevse je kosmopolitní manažerkou. Dříve korporátní bankéřka, která má za sebou působení v bankách QNB, ABN či ING, žije částečně v Londýně, v Praze a vzhledem k tomu, že odpovídá i za polské aktivity Twista, zavítá i k severním sousedům. Do čela Twista se postavila před necelými dvěma lety poté, co byla společnost koupena firmou Param.

Pro svou nynější pozici ji podle vlastních slov kvalifikuje mimo jiné právě dlouholetá zkušenost z Turecka. „Ovládám finance a platební systémy. Díky práci v Turecku, což je komplikovaná a vysoce konkurenční ekonomika se specifickými podmínkami, jsem získala jistou odolnost. K tomu mám zkušenosti z Londýna, finančního centra Evropy. Díky tomu mám schopnost řídit týmy napříč kulturami. A miluji výzvy,“ říká vitální dáma.

Obě své kolegyně považuje za vrcholné profesionálky. Head of Legal Martina Tesařová je podle ní velmi důvěryhodná a otevřená. „Máme blízkou komunikaci, dává přednost firmě před svým egem či vlastním prospěchem. Má skvělé odborné dovednosti v právu a compliance. Díky ní jsme výrazně vylepšili právní agendu,“ vysekává poklonu. Také Kateřina Kozerovská se dočkala komplimentu. Podle Nemiky se o ní nedá říct, že je „jen“ dobrá, protože se spíše blíží dokonalosti. „Důvěryhodná, klidná, dokáže zvládnout změny, kterých bylo loni (po akvizici Twista Paramem – pozn red.) opravdu hodně. A kde je hodně změn, tam se přirozeně objevují chyby. Teď vím, že jsme něco mohli udělat lépe, ale Katka byla skvělý prostředník mezi týmem a managementem a pomáhala efektivní komunikaci. Je pilná, zároveň nezpanikaří. Zkrátka řešitelka problémů a ideální osoba do čela HR, protože dobře čte jak požadavky managementu na tým, tak obráceně,“ říká Nemika Menevse.

Drive bez hierarchie

Jak v podcastu přiznává, Martina Tesařová měla více možností jak zúročit své právní vzdělání. Zvažovala třeba dráhu soukromé advokátní praxe, ale nakonec zvítězil korporát. „Hned po škole jsem pracovala v právním oddělení jako juniorní advokátní koncipientka a poté složila advokátní zkoušky. Pak jsem také rozjela vlastní advokátní kancelář, ale zároveň jsem chtěla uplatnit své know-how u velkých firemních projektů. Nastoupila jsem tedy do banky, byla povýšena na manažerku a dostala pozitivní zpětnou vazbu. Takže jsem se začala vnímat nejen jako právnička, ale také jako manažerka,“ vysvětluje.

Na současném působišti oceňuje jak jeho drive, tak jednodušší strukturu. „Líbí se mi živější přístup a málo hierarchie. Toto prostředí mi vyhovuje, jsem energická a proaktivní a mohu se podílet na firemním fungování, což zdaleka není možné všude,“ dodává.

Ani Kateřina Kozerovská nepotřebuje přísnou hierarchii. Přísnost vůči sobě uplatňuje sama. „Mám tendenci na sebe tlačit, ale velmi si vážím autonomie, kterou mi Twisto dává. Je pro mě důležité mít v tom, za co nesu odpovědnost, určitou autonomii. V Twistu ji mám od začátku a myslím, že díky tomu se podařily věci, za které jsem velmi vděčná,“ pochvaluje si. K oboru HR se přitom dostala spíše náhodou. „Na své první místo jsem nastoupila do jedné z prvních firem poskytujících spotřebitelské úvěry. Pak jsem tři roky žila v Austrálii a po návratu mi nabídli práci v HR v menší firmě a od té doby už se v této specializaci jen posouvám,“ přidává.

Úspěch je, když…

Je přirozené, že manažerky úspěšné firmy za sebou mají řadu úspěchů. Jak to ale vidí ony samy? Kdy si připadaly naposledy „superúspěšné“? Kateřina Kozerovská má jasno. „Letos v lednu. Spustili jsme nový HR systém, který z 99 procent fungoval podle našich představ,“ říká. Martině Tesařové přinesla pocit hrdosti úspěšná implementace evropského souboru pravidel pro řízení digitální rizik ve finančním sektoru (DORA). „Přišlo mi jako obrovský úspěch, že jsme zvládli projekt DORA přesně podle požadavků regulátora. Byl to složitý úkol, na začátku jsme využili i externí pomoc poradců, ale vyžadovalo to především spoustu práce interního týmu. Zvládli jsme to a zvládli jsme to včas,“ těší ji.

Nemika Menevse navazuje s tím, že pro ni bylo zdrojem hrdosti zařazení do exkluzivního klubu zahraničních výkonných ředitelů projektu Global Minds. „Je pro mě pocta být zařazena do Top 40 CEO expatů v Česku. Je mi skoro padesát, CEO Twista jsem necelé dva roky, nedělala jsem v Česku kariéru, ale teď tu dělám byznys a být zařazena do takového klubu pro mě bylo silné znamení, že moje práce má dopad,“ myslí si.

Šéfka on the road

Ani dnes ale šéfka Twista netráví všechen čas v Praze. Už proto, že zodpovídá i za polskou část byznysu. Jakožto manažerka, která je často mimo fyzický dosah svých podřízených, má pro tyto situace svou strategii. „Není to jen o tom, kde jste, ale o autenticitě a transparentnosti. Jistěže jednání tváří v tvář vytváří osobní vztahy, které jsou důležité. Ale důvěru lze budovat i jinak. Například tím, že držíte slovo. Já nikdy nechci nikoho oklamat, vždycky říkám, co zamýšlím. Upřímnost a dodržování závazků vytváří důvěru i na dálku. Důležité je, aby tým cítil, že může otevřeně říct, co si myslí,“ říká Nemika.

Martině Tesařové tento styl vyhovuje, ačkoli je zvyklá na fyzickou přítomnost. Ani řešení citlivějších právnických otázek podle ní není problém. „Dřív jsem působila v tradičním prostředí, kde byla osobní přítomnost normou. S Nemikou je to jiné, ale podařilo se nám vybudovat vztah plný důvěry a flexibility. Můžu se ozvat kdykoli přes online platformy. Umíme řešit citlivé věci okamžitě a efektivně, protože Nemika je nám vždy k dispozici,“ říká šéfka právního oddělení Twista. Podle Nemiky Menevse sice takové uspořádání vyžaduje víceméně trvalou pohotovost na telefonu, ale s tím je smířena. „Jsem vždy připravená, ale zároveň obě kolegyně jsou velmi samostatné a zas tak moc mě nepotřebují. Řeší většinu věcí samy, ale ty zásadní samozřejmě diskutujeme,“ přibližuje.

Můžeme být obojí

Samotné složení tohoto podcastu je dostatečným důkazem, že s obsazováním vysokých pozic ženami nemá Twisto sebemenší problém. Na druhé straně v otázce ženského prosazování je jistě obecně stále co zlepšovat. Jaká konkrétní věc či vlastnost by podle diskutujících mohla ženy nejvíce popostrčit?

Podle Martiny Tesařové i Kateřiny Kozerovské je to schopnost otevřené komunikace. Konkrétně umět se ozvat či říct ne. „Je důležité umět nastavit hranice. Říct co je pro mě přijatelné, co ne a mluvit o tom s nadřízenými. Když máte hromadu úkolů na stole a nesdělíte, že jste přetížení, věci se nezmění. Sedět a tiše doufat, že se to zlepší? To nefunguje,“ je si jista Martina Tesařová.

Nemika Menevse nabízí ještě hlubší pohled na věc. „Já bych zdůraznila mateřství a výchovu našich dětí. Vše, co nás dnes trápí a co chceme změnit, dlí v nastavení mysli. Musíme změnit předsudky vůči ženám. Tedy že prvním povoláním ženy je mateřství, práce až druhým a musíte si zvolit. Není to tak. Můžete být máma i manažerka. A nemusíte být v obou disciplínách dokonalá, stačí, že to děláte s chutí. Dcerám je třeba říkat, že mají hlas a nemusí čekat na svolení. Synům pak vštěpovat, že domácí práce jsou sdílené – že ženy nejsou na světě od toho, aby sloužily mužům. To změní společenské myšlení dlouhodobě. Je to samozřejmě i odpovědnost otců, ale matky mohou začít tímto,“ říká CEO Twisto.

