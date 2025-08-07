Skupině ČSOB stoupl čistý zisk na 9,6 miliardy
Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí letošního roku stoupl meziročně o jedno procento na 9,6 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou se zvýšil o 11 procent na 433 miliard korun.
Provozní výnosy ČSOB v prvním pololetí vzrostly o osm procent na 23,6 miliardy korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 11,2 miliardy korun, což bylo meziroční zvýšení o pět procent. Objem úvěrů stoupl o sedm procent na 1,02 bilionu korun. Celkové vklady se zvýšily o sedm procent na 1,473 bilionu korun.
„Letošní rok se zatím v Česku podobně jako loni vyznačuje opatrným optimismem a rostoucí ekonomickou aktivitou domácností, firem i podnikatelů. Díky tomu jsme v pololetí nadále rostli v klíčových oblastech vkladů, investic, úvěrů a pojištění,“ komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Počet aktivních klientů ČSOB meziročně narostl o 75 tisíc. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o desetinu na 1,51 milionu a dosáhl podílu 84 procent na celkovém počtu aktivních digitálních klientů.
Klienti ČSOB si ve druhém čtvrtletí pořídili hypoteční úvěry za 25,8 miliardy korun, což bylo meziročně o 57 procent víc. Úvěry ze stavebního spoření dosáhly objemu pět miliard korun, což byl meziroční nárůst o 72 procent. Majetek v podílových fondech stoupl v prvním pololetí meziročně o 14 procent. Postavení největšího fondu si udržel fond ČSOB Bohatství s objemem 43,5 miliardy korun.
Pololetní výsledky již zveřejnily konkurenční banky. České spořitelně vzrostl v prvním pololetí 2025 meziročně čistý zisk o 3,3 procenta na 12,8 miliardy korun, Komerční bance o 37,5 procenta na 8,9 miliardy korun. Raiffeisenbank v Česku meziročně stoupl čistý zisk o 87 procent na 5,69 miliardy korun. Čistý zisk Moneta Money Bank vzrostl meziročně o 14,4 procenta na 3,1 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí čistý zisk v přepočtu zhruba 5,8 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 5,5 procenta.
Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.
