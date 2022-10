Prodej počítačů klesá, Microsoftu rostly tržby nejpomaleji za pět let

Čistý zisk americké softwarové společnosti Microsoft se v prvním finančním čtvrtletí meziročně snížil o 14 procent na 17,6 miliardy dolarů (zhruba 432 miliard korun). Tržby podniku rostly nejpomaleji za pět let, výsledky však mírně překonaly očekávání analytiků.

Tržby se ve čtvrtletí, které skončilo 30. září, meziročně zvýšily o 11 procent na 50,1 miliardy dolarů. Analytici je podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali pouze na 49,7 miliardy dolarů. Zisk na akcii činil 2,35 dolaru, zatímco analytici očekávali jen 2,31 dolaru, napsala agentura AP.

Microsoft je známý zejména díky operačnímu systému Windows a herním konzolím Xbox. Windows je nejrozšířenějším operačním systémem pro osobní počítače na světě.

Do pátku ten Twitter opravdu koupím, slíbil Musk bankéřům Money Americký miliardář Elon Musk slíbil, že do pátku uzavře dohodu o převzetí internetové společnosti Twitter. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Musk podle zdrojů takový slib učinil při videokonferenci s bankéři, kteří se podílejí na financování transakce. ČTK Přečíst článek

Globální trh s osobními počítači však zaznamenal ve třetím kalendářním čtvrtletí rekordní propad kvůli ekonomické nejistotě a nadbytku neprodaných zásob.

Celkové dodávky počítačů se podle výzkumné společnosti Gartner ve třetím čtvrtletí meziročně snížily o 19,5 procenta, což byl nejvýraznější propad za více než dvě desetiletí, kdy tento údaj sleduje. Prodej tak klesl již čtvrté čtvrtletí za sebou.

Vyhazujete peníze oknem, vzkázal Zuckerbergovi vlivný investor Leaders Společnost Meta trpí syndromem velké korporace, zaměstnává přemíru drahých lidí a plýtvá zdroji na nesmyslné investice. Tak by se dala shrnout slova jednoho z jejích investorů, který napsal otevřený dopis zakladateli gigantu Markovi Zuckerbergovi, uvedl server CNBC. vku Přečíst článek

