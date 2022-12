Střílečku Call of Duty vám necháme deset let, uklidňuje Microsoft

Pokud Microsoft zdárně dotáhne akvizici společnosti Activision Blizzard, která vydává populární střílečku Call of Duty, zůstane deset let dostupná i pro PlayStation. Plán je to jasný: uklidnit konkurenta Sony, hráče a regulační orgány.

Šéf Microsoftu Brad Smith dělá, co může. Aby uklidnil situaci, podle serveru CNBC nabízí, že každé nové vydání hry Call of Duty bude vedle Xboxu současně dostupné i na konzoli PlayStation od Sony. Call of Duty momentálně představuje zlaté vejce, na němž sedí vývojářská firma Activision, která Microsoft přijde na 69 miliard dolarů (1,6 bilionu korun).

Populárních her, které by Microsoftu s převzetím Activision spadly do klína, je samozřejmě mnohem víc (například World of Warcraft, Diablo), ale střílečka Call of Duty je momentálně nejhodnotnější. Nabídka desetileté smlouvy má uchlácholit i regulační orgány v USA, Velké Británii a Evropské unii, protože ty se o obří herní obchod začaly živě zajímat.

Minulý měsíc server Politico například informoval, že americká Federální obchodní komise pravděpodobně podá antimonopolní žalobu, aby zablokovala převzetí společnosti Activision. Jakýkoli krok, který by hru Call of Duty znepřístupnil konzoli PlayStation od společnosti Sony, by byl „ekonomicky iracionální”, reagoval šéf Microsoftu Smith. Garanci má představovat desetiletá záruka, že americký počítačový gigant toho japonského od Call of Duty neodstřihne. „Žaloba by byla chyba. Poškodilo by to konkurenci, spotřebitele a tisíce herních vývojářů,” uvedl Smith.

Bude deset let stačit?

Rovněž regulační orgány v Evropské unii se obávají, že by Microsoft postupem času mohl zablokovat přístup ke hrám - včetně Call of Duty - pro konkurenty.

„Vzhledem k popularitě cross-play by to bylo katastrofální i pro sérii Call of Dut a Xbox samotný, protože by to odradilo miliony hráčů,” uvedl Smith. „Jsme otevřeni tomu, abychom stejný závazek poskytli i dalším platformám a zajistili jeho právní vymahatelnost regulačními orgány v USA, Velké Británii a Evropské unii.”

Přesto není jisté, že to na uklidnění Sony bude stačit. „Desetiletý závazek zní významně, Sony by byla skutečně v bezpečí během životního cyklu PlayStation 5, ale mohla by se dostat do problémů v době, kdy přijde další generace konzole,” uvedl pro CNBC Serkan Toto, generální ředitel poradenské společnosti Kantan Games. „Domnívám se tedy, že nabídka nebude stačit k tomu, aby rozptýlila obavy Sony, ale mohla by do jisté míry uklidnit regulátory.”

