Mango chytilo druhý dech. Oděvní řetězec víc než zdvojnásobil zisk, tržby měl rekordní

Španělský řetězec obchodů s módou Mango loni zvýšil čistý zisk na 172,1 milionu eur (4,35 miliardy korun), což je oproti zisku 81 milionů eur o rok dříve nárůst víc než dvojnásobný. Tržby se podobně jako v minulých letech dostaly na další rekord. Firmě pomohla expanze na trh ve Spojených státech, uvedla agentura Reuters. Mango je konkurentem oděvního řetězce Zara, který je rovněž ze Španělska.

Tržby se loni zvýšily o 19 procent na 3,1 miliardy eur, třetinu jich tvořil internetový prodej. Firma se sídlem v Barceloně uvedla, že překonala svůj vlastní výhled.

Mangu se daří nabízet módní trendy rychleji než konkurenci zejména díky tomu, že má dodavatele blízko svých hlavních logistických center ve Španělsku a blízko továren v Asii. Podle společnosti EDITED, která se zabývá maloobchodním zpravodajstvím, se Mango více profiluje jako prémiový prodejce a u některých společenských oděvů má vyšší ceny než Zara, kterou vlastní Inditex, a než švédský podnik H&M.

Velká expanze

Letos chce mít firma po celém světě 2700 prodejen, loni jich měla 2566. Mango do dvou let hodlá otevřít 500 nových obchodů ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Španělsku, Indii, Francii, Itálii a v Německu.

Společnost předpokládá, že Spojené státy budou do roku 2026 jedním z jejích tří nejdůležitějších trhů, zatím jsou po otevření 22 prodejen v první pětce. Podnik odhaduje, že v roce 2026 bude celosvětově dosahovat tržeb čtyři miliardy eur a že díky expanzi také zdvojnásobí čistý zisk.

Generální ředitel Toni Ruiz popřel, že by společnost zvažovala vstup na burzu. Mango má podle něj dost zdrojů, aby mohlo pokračovat v růstu i bez vstupu na veřejný akciový trh.

