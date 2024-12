Zakladatel módního řetězce Mango Isak Andic tragicky zahynul

V horách nedaleko Barcelony tragicky zahynul španělský podnikatel a zakladatel řetězce obchodů s módním oblečením Mango Isak Andic. Podle místních médií po poledni uklouzl a spadl do rokle. Andic, jemuž bylo 71 let, patřil k nejbohatším Španělům, na žebříčku časopisu Forbes byl co do majetku na pátém místě v zemi.

Andic zemřel při procházce se synem a manželkou na stezce, která vede ke slavnému klášteru Montserrat. Podle agentury EFE spadl do propasti z výšky asi 150 metrů, takže přivolaní záchranáři už mu nemohli pomoci. Andic byl vášnivým horským turistou.

Isak Andik Ermay se narodil 20. října 1953 v tureckém Istanbulu do židovské rodiny. Do Katalánska se přestěhoval ve 14 letech. Už tři roky nato začal prodávat první oblečení na tržištích a později prodával v obchodech v Barceloně či Madridu. První prodejnu značky Mango otevřel v roce 1984 v Barceloně, nyní jich má firma přes dva a půl tisíce ve stovce zemí světa.

Podle časopisu Forbes činí hodnota Andikova majetku asi 4,5 miliardy eur (112 miliard korun), byl nejbohatším v Katalánsku. Soustrast pozůstalým vyjádřil dnes i předseda regionální katalánské vlády Salvador Illa, který na síti X vyzdvihl také jeho podnikání, jímž podle něj dělal dobré jméno Katalánsku ve světě.

