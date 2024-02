Válka módních gigantů. Majitel Zary nasazuje proti Sheinu levný řetězec Lefties

Největší prodejce rychlé módy na světě, španělská skupina Inditex, bojuje o udržení pozice. Aby ustála drtivou ofenzívu levné čínské konkurence v podobě Sheinu a Temu, rozšiřuje svoji diskontní značku Lefties. Ačkoli ta dosud nefiguruje ani mezi značkami Inditexu na jeho oficiálních webových stránkách, existuje Lefties už tři dekády. Zpočátku však fungovala jako obchod s outletovým zbožím své velké sestry Zary. Postupně se však z Lefties stala zbraň proti rychle expandujícímu Primarku a nyní i Sheinu.

„Je jen otázkou času, kdy s Lefties začne Inditex zacházet jako se samostatnou značkou,“ prohlásil přesně před deseti lety analytik Carlos Hernandez z poradenské firmy Planet Retail. Od té doby už Lefties expandovala z Pyrenejského poloostrova do 17 zemí, obchody má například v Turecku, Rumunsku, Egyptě, Saudské Arábii, Emirátech či v Mexiku.

Šaty vyjdou na 7,99 eur, tedy v korunách na dvě stovky, džíny na 17,88 a kabelku lze koupit za 5,99 eur. Ve Španělsku, kde má značka Lefties podle svých webových stránek 25 kamenných obchodů, se rozrostla z přibližně 3,5 milionu zákazníků v roce 2019 na loňských pět milionů, čímž se na základě odhadů analytické společnosti Kantar řadí hned za Shein s 5,2 miliony.

Jak píše agentura Reuters, růst Lefties ukazuje, že Inditex se přece jenom chce prosadit na trhu s cenově dostupnou módou. A to i přesto, že jeho vlajková loď Zara se k dostihům se Sheinem nepřihlásila. Naopak si je vědoma toho, velkou část zákazníků Zary tvoří takzvané bílé límečky, které jsou ochotné více utrácet. Inditex se tak v době vysoké inflace nebál zareagovat vyššími cenami v Zaře. Víceméně v tichosti si však zároveň buduje levný brand.

Schovaný za sukněmi Zary

Přítomnost Lefties na několika rozvíjejících se trzích naznačuje, že představuje pro Inditex způsob, jak obsloužit zákazníky, kteří by mohli být méně ochotni utrácet za Zaru, tvrdí Reuters s odkazem na Swethu Ramachandranovou, portfolio manažerku společnosti Artemis Fund Managers, jejíž fond investuje do Inditexu. Vliv Sheinu na trh rychlé módy a to, jak mu může Inditex nejlépe konkurovat, jsou témata, která se neustále objevují na schůzkách s vedením Inditexu, uvedla Ramachandranová.

Na Instagramu a TikToku používá Lefties podobné strategie jako Shein a ve většině svých příspěvků uvádí mikroinfluencery, což je v kontrastu s estetikou vysoké módy, na kterou sází na sociálních sítích Zara.

Lefties je ve finančních zprávách Inditexu stále zahrnutý pod Zarou, což znamená, že jeho výsledky nejsou veřejné. Inditex na otázky agentury Reuters ohledně prodeje a strategie Lefties neodpověděl.

„Nemáme o něm moc přehled, ale myslím si, že dělá zázraky, protože je jediný v nízkonákladovém segmentu s dobrou online službou,” řekla Patricia Cifuentesová, hlavní analytička společnosti Bestinver Securities. „Obvykle nějakou dobu trvá, než maloobchodník dosáhne kritického množství, a tedy správné ziskovosti. Navíc je výhoda, že výsledky jsou před konkurencí prozatím utajeny,” uvedla.

Rychleji než konkurence

Značkami Inditexu jsou vedle Zary a Zary Home také Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stadivarius a Pull&Bear. Za prvních devět měsíců svého finančního roku, tedy do konce října, zvýšil Inditex čistý zisk o 32,5 procenta na 4,1 miliardy eur, v přepočtu přes 100 miliard korun. Čistý zisk za první tři kvartály byl v souladu s odhady analytiků, dodala agentura Reuters.

Tržby on-line i kamenných obchodů skupina za první tři čtvrtletí minulého fiskáního roku dohromady zvýšila meziročně o 11,1 procenta na 25,6 miliardy eur, tedy přes 627 miliard korun. To je zpomalení tempa růstu proti stejnému období o rok dřív, kdy se tržby zvýšily o 19 procent.

Inditex nyní snižuje počty obchodů a investuje do větších a atraktivnějších prodejních míst. Snaží se i zlepšovat logistiku, aby doručoval on-line objednávky rychleji než konkurenti.

