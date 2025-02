Do čela rakouské zbrojařské firmy Steyr Arms míří Milan Šlapák

Rakouskou zbrojařskou společnost Steyr Arms nově povede Milan Šlapák z české investiční skupiny RSBC, která podnik získala loni v dubnu. V čele rakouské firmy, která mimo jiné vyrábí útočnou pušku Steyr AUG patřící do výzbroje více než dvou desítek armád, se Šlapák podle RSBC zaměří na zefektivnění chodu společnosti a její expanzi na americkém trhu.

Šlapák byl dosud výkonným ředitelem RSBC, v aktivitách skupiny zůstane zapojený jako byznysový stratég. Do vedení RSBC se vrací zakladatel a předseda představenstva skupiny Robert Schönfeld.

Americký civilní trh přesahuje podle Šlapáka hodnotu pěti miliard dolarů ročně (zhruba 122 miliard korun). Rozšíření působnosti na tomto trhu je strategickým krokem, přičemž důvěryhodná reputace založená na špičkové kvalitě produktů a výrobní závod přímo v USA hrají zásadní roli pro civilní i státní zákazníky," dodal. Pro expanzi chce firma využít know-how společnosti Arex, která se specializuje na krátké palné zbraně a patří do skupiny RSBC.

Nové akvizice

„V USA nyní dosahujeme ročních tržeb kolem deseti milionů dolarů. To sice není malá částka, ale vzhledem k velikosti trhu je naším cílem každoročně přidat dalších deset milionů,“ uvedl Šlapák pro Hospodářské noviny (HN). Zaměřit se plánuje nejprve na civilní a komerční trh, během pár let chce Steyr proniknout i do veřejných tendrů a federálních zakázek. Firma také podle Šlapáka plánuje přebírat další zbrojní podniky, míří na dvě nové akvizice ročně.

Rakouský výrobce loveckých, sportovních a obranných palných zbraní Steyr Arms se stal loni v srpnu druhým aktivem fondu kvalifikovaných investorů RSBC Defence. Skupina RSBC převzala Steyr Arms od skupiny SMH Holding, která firmu kontrolovala od roku 2007. Prvním aktivem fondu byl slovinský výrobce pistolí a dalšího zbrojního vybavení Arex, kterého skupina RSBC koupila v roce 2017.

Steyr Arms byl založen v roce 1864, sídlí v hornorakouském Steyru. Zaměstnává víc než 200 lidí, tržby za rok 2023 překročily 45 milionů eur (1,13 miliardy korun). Arex vyrábí cvičnou a průbojnou munici nebo samonabíjecí pistole, sídlo a závod má ve slovinském městě Šentjernej. Firma vznikla v roce 1994 a zaměstnává přibližně 160 lidí. Investiční skupinu RSBC založil Schönfeld v roce 1998 pro správu restituovaného rodinného majetku. Vedle investičních fondů a správy majetku se zaměřuje také na reality.

