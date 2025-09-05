Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Lidé v létě omezili nákupy. Maloobchodní tržby zpomalily meziroční růst na 2,5 procenta

Lidé v létě omezili nákupy. Maloobchodní tržby zpomalily meziroční růst na 2,5 procenta

Lidé v létě omezili nákupy
Profimedia
ČTK
ČTK

Meziroční růst maloobchodních tržeb v Česku v červenci zpomalil.

Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel činil 2,5 procenta, zatímco v červnu tržby podle revidovaných dat vzrostly meziročně o 4,8 procenta. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. V meziměsíčním srovnání obchodníci v červenci utržili o 0,3 procenta méně.

Zemřel italský návrhář Giorgio Armani

Svět módy truchlí. Zemřel italský návrhář Giorgio Armani

Leaders

Zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Značku luxusního oblečení, která nese jeho jméno, založil v roce 1975.

nst

Přečíst článek

"Domácí poptávka je hlavním motorem současného růstu ekonomiky. V červenci si ovšem vzala oddechový čas. Maloobchodní tržby se v meziměsíčně snížily o 0,3 procenta, meziroční tempo růstu zvolnilo na 2,5 procenta, což je nejméně za posledních 19 měsíců. Přestože došlo k červenci ke zpomalení růstu maloobchodních tržeb, měla by i v dalších měsících zůstat domácí poptávka silná. Podporuje je ji zejména růst mezd, který letos zrychlil na téměř 8 procent. Naopak brzdou zůstává nadprůměrně vysoká míra úspor domácností," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek  a doplnil, že maloobchodní tržby v reálném vyjádření nyní dosahují prakticky stejné hodnoty jako na konci roku 2019. Za celý letošní rok počítá s jejich zvýšením o 3-4 procenta.

V porovnání s loňským červencem vzrostly obchodníkům tržby za prodej pohonných hmot a nepotravinářského zboží, naopak za prodej potravin poklesly. "Nižší tržby jsme zaznamenali také u prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s oděvy a obuví," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Na Česko se valí vaječná krize. Vajíčka nebudou, nebo zdraží dvojnásobně

Názory

Klíčovém problémem je, že Evropská unie reguluje, jak mají slepice klást vejce. Už ne v kleci, ale někde „lidštěji“, třeba v podestýlce. Bohulibý záměr, který má vaječný průmysl vrátit do devatenáctého století. Bohužel, ten současný vaječný průmysl na tuto progresivní myšlenku není připraven. Důsledkem bude, že nebude dost vajec. Nebo budou příliš drahá.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Andrej Babiš v Ostravě
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.

Ani ho představovat nemusel. Všichni vědí, co Babiš chce, co dělal v minulosti, jak v té dávné, kdy donášel komunistům a o které se nechce bavit, tak i o té, když byl ministrem financí v Sobotkově vládě nebo premiérem v době covidu se socialistou Hamáčkem v zádech, který nám slavnostně přivezl roušky z Číny.

Babiš je notoricky známý, a všichni voliči si o něm už obrázek udělali. Výsledkem bude patrně něco kolem 32 procent podpory národa a očekávané vítězství ve volbách, jak predikují všechny předvolební průzkumy.

Je vlastně zázrak, že se Babiš s nějakým programem vůbec obtěžuje. Patrně vyčetl v nějaké brožurce, že strana, v jeho podání hnutí, má mít nějaký program. A hlavně, když představujete program, je to velká sláva, zabírá vás v přímém přenosu televize. Takže proč nepředstavit program, když vám média díky tomu udělají zadarmo propagaci.

Takže co nám Babiš slibuje na příští roky, až vyhraje volby? Samozřejmě lepší život. Jak toho dosáhne? Takže pár detailů z rozsáhlého programu, který chudák pracovitý Karel Havlíček musel zesumírovat do mnoha stránek a nechat vyvěsit na web. ANO například vyčítá současné vládě, že nezastropovala ceny energií. To je lákavé téma, ceny energií jsou skutečně bolavou nohou mnoha domácností. Tady budou volební procenta.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Ostrá fáze kampaně začala. Babiš dostal do hlavy berlí

Názory

Ono to zase takové drama nebude. Není to jako ve Spojených státech, když šílený střelec zranil v předvolební kampani Donalda Trumpa, a kdyby mířil o deset centimetrů vedle, tak by Trumpa zastřelil. Babiš jen dostal na mítinku při své kontaktní kampani berlí. To byl asi trochu větší kontakt, než doufal. Podle některých verzí do hlavy, podle jiných do zad. Pokud do hlavy, třeba se Babišovi rozsvítí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co dál Babiš nabízí. Důchodci mají podle něj o tisíc korun méně měsíčně, než by si zasloužili. Takže tady máme jednak jasnou nabídku pro 2,4 milionu voličů, vyšší důchody, a na druhé straně další růst schodku rozpočtu. Schodek ovšem nikoho nezajímá, ať je, jaký je. Zvláště před volbami nás zajímají ty důchody.

Další bod. Učitelům vláda slíbila 130 procent průměrné mzdy, nyní mají jen 109 procent. To je předvolební nabídka 160ti tisícům učitelům. Jak to bude po volbách, vem čert.

Recept známý z komunismu

Bydlení je podle Babiše málo dostupné i pro střední třídu. To je pravda. Faktem je, že s nekonečnou délkou stavebního řízení nedokázala současná vláda pohnout. A digitalizaci řízení posel digitalizace Ivan Bartoš zcela zpackal. Nicméně, co se skrývá za laciným heslem dostupné bydlení? Babiš chce bezúročné půjčky pro mladé na bydlení. To je recept známý z komunismu, s tím má Babiš zkušenost. Ale půjčte si, třeba i bezúročně, na garsonku v Praze, která stojí šest milionů. Nic to neřeší.

Babiš dále chce zrušit poplatky za rozhlas a televizi, převést placení těchto institucí na stát. To dává logiku. I v době takzvané veřejnoprávnosti se ve vedení televize netrhnou telefony ze sekretariátů politických stran. A management jejich požadavkům často vychází vstříc. S převodem na stát by se extra nic nezměnilo.

Šéf ANO má ještě další krásné heslo: Nenecháme vás zchudnout. Opět, je nejasné, jak toho dosáhne. Má to být nějaký návrat k socialismu? Ve smyslu, budeme regulovat ceny, regulovat všechno, a podporovat byznys? Skutečně to vypadá na jakýsi návrat retrosocialismu. Maďarsko osmdesátých let. Něco zregulujeme, vykoupíme akcie ČEZ, ale podnikatelé ať podnikají. Samozřejmě pod dozorem navráceného dozoru EET.

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit

Názory

Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ANO loví i v gastru

Budoucí ministryně financí Alena Schillerová v prezentaci slavnostně ohlásila snížení firemní daně z 21 na 19 procent. A konec zvyšování odvodů živnostníkům. Hezké záměry. A ještě dál, 12 procent DPH v gastronomii. Dobrovolné spropitné bez daní. „Lidem v gastru vrátíme vše, co jim bylo vzato nesmyslným úsporným balíčkem vlády,“ prohlásila Schillerová. OK, pokrytá další voličská skupina.

ANO prý „nekompromisně“ zatočí s šedou ekonomkou, bude EET 2.0. Stát podle Babiše přišel o 35 miliard korun ročně kvůli šedé ekonomice. Co s tím? Posílí pravomoci celní správy. Další regulace, další výdaje. Babiš chce také zrušit ministra pro evropské záležitosti a ministra pro vědu a výzkum. Byli údajně zbyteční. „Zachováme korunu, euro přijímat nebudeme.“

Babiš shrnul svůj program do pěti bodů. Levné energie pro všechny. Boj proti rakovině. Zrychlení stavebního řízení. Což jistě znamená návrat původního návrhu bývalé ministryně Dostálové na snížení počtu stavebních úřadů. ANO zruší Jurečkovu důchodovou „reformu“, zastropuje důchodový věk na 65 let, vrátí školkovné. Každá voličská skupina prostě něco dostane.

Voliče Okamury chce Babiš přetáhnout přísným azylovým zákonem. A také dá víc peněz policajtům, hasičům a celníkům. Skutečně to vypadá jako utahování opratí. V duchu, svoboda byla sice fajn, ale nastává čas na pořádek. Babiš zatím nemluví o příklonu k Východu, jak mu podsouvají členové vládní koalice. Nicméně jeho kroky skutečně připomínají oživování socialistické minulosti. V které Babiš, ale i mnoho jeho voličů, vyrůstal.

Související

Adam Vojtěch, český velvyslanec ve Finsku

David Ondráčka: Comeback Vojtěcha, Metnara či Faltýnka. Koho si nakonec Babiš přivede do vlády?

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO

Karel Havlíček: Energetické firmy zlobovaly vládu, proto mají Češi nejdražší plyn i elektřinu

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Karel Havlíček (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová a poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš zase jede volební kampaň přes důchodce. Dobře ví, kudy leze koza

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme