Lidé v létě omezili nákupy. Maloobchodní tržby zpomalily meziroční růst na 2,5 procenta
Meziroční růst maloobchodních tržeb v Česku v červenci zpomalil.
Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel činil 2,5 procenta, zatímco v červnu tržby podle revidovaných dat vzrostly meziročně o 4,8 procenta. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. V meziměsíčním srovnání obchodníci v červenci utržili o 0,3 procenta méně.
Zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Značku luxusního oblečení, která nese jeho jméno, založil v roce 1975.
Svět módy truchlí. Zemřel italský návrhář Giorgio Armani
Leaders
Zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Značku luxusního oblečení, která nese jeho jméno, založil v roce 1975.
"Domácí poptávka je hlavním motorem současného růstu ekonomiky. V červenci si ovšem vzala oddechový čas. Maloobchodní tržby se v meziměsíčně snížily o 0,3 procenta, meziroční tempo růstu zvolnilo na 2,5 procenta, což je nejméně za posledních 19 měsíců. Přestože došlo k červenci ke zpomalení růstu maloobchodních tržeb, měla by i v dalších měsících zůstat domácí poptávka silná. Podporuje je ji zejména růst mezd, který letos zrychlil na téměř 8 procent. Naopak brzdou zůstává nadprůměrně vysoká míra úspor domácností," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek a doplnil, že maloobchodní tržby v reálném vyjádření nyní dosahují prakticky stejné hodnoty jako na konci roku 2019. Za celý letošní rok počítá s jejich zvýšením o 3-4 procenta.
V porovnání s loňským červencem vzrostly obchodníkům tržby za prodej pohonných hmot a nepotravinářského zboží, naopak za prodej potravin poklesly. "Nižší tržby jsme zaznamenali také u prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s oděvy a obuví," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Klíčovém problémem je, že Evropská unie reguluje, jak mají slepice klást vejce. Už ne v kleci, ale někde „lidštěji“, třeba v podestýlce. Bohulibý záměr, který má vaječný průmysl vrátit do devatenáctého století. Bohužel, ten současný vaječný průmysl na tuto progresivní myšlenku není připraven. Důsledkem bude, že nebude dost vajec. Nebo budou příliš drahá.
Na Česko se valí vaječná krize. Vajíčka nebudou, nebo zdraží dvojnásobně
Názory
Klíčovém problémem je, že Evropská unie reguluje, jak mají slepice klást vejce. Už ne v kleci, ale někde „lidštěji“, třeba v podestýlce. Bohulibý záměr, který má vaječný průmysl vrátit do devatenáctého století. Bohužel, ten současný vaječný průmysl na tuto progresivní myšlenku není připraven. Důsledkem bude, že nebude dost vajec. Nebo budou příliš drahá.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.