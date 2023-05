Walmart zvýšil čtvrtletní zisk. Pomohl mu hlad po levnějších potravinách

Americký řetězec Walmart, který je největším maloobchodním prodejcem na světě, zvýšil v prvním čtvrtletí provozní zisk o 17,3 procenta na 6,24 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 137miliard korun. Firma o tom informovala ve výsledkové zprávě. Spotřebitelé podle managementu víc utrácejí hlavně za levnější varianty produktů, firma proto mohla zlepšit celoroční výhled hospodaření.

Analytici se obávali, že na hospodaření maloobchodních firem nepříznivě dolehne inflace, kvůli které lidé více šetří. Walmart ale udržuje ceny základního zboží nízko, aby lépe odrážel konkurenci, jako jsou řetězce Target a Kroger. Obchody se přitom nyní kvůli inflaci obecně potýkají s vyššími náklady, hlavně na pracovní sílu.

Tržby v amerických obchodech, které jsou otevřené alespoň jeden rok, Walmart v prvním čtvrtletí zvýšil bez započtení prodeje pohonných hmot meziročně o 7,4 procenta. Analytici čekali růst o 5,25 procenta.

Privátním značkám se daří

„Vidíme, že obchodní aktivita se určitě dál snižuje, protože spotřebitelé se možná zaměřují na levnější potraviny nebo na menší balení,” řekl agentuře Reuters finanční ředitel Walmartu John Rainey. „Také ale vidíme, že se nám ve čtvrtletí i nadále dařilo více prodávat privátní značky,” dodal.

Příznivé výsledky jsou v ostrém kontrastu s prognózou, kterou na druhé čtvrtletí zveřejnil menší rival Target. Příčinou je podle něj slabá spotřebitelská poptávka. Walmart naopak očekává ve druhém čtvrtletí lepší vývoj, než předpokládali analytici. Nyní odhaduje celoroční zisk na akcii v rozmezí 6,10 až 6,20 dolarů proti předchozímu výhledu 5,90 až 6,05 USD. Analytici podle společnosti Refinitiv čekali v průměru zisk 6,16 USD na akcii.

Rostou internetové prodeje

Walmart zároveň předpokládá, že čisté tržby zvýší přibližně o 3,5 procenta, což je více než předchozí výhled. Tržby za prodej přes internet mu v prvním čtvrtletí stouply o 26 procent ve srovnání s jednoprocentním nárůstem před rokem a oproti růstu o 17 procent v předchozím čtvrtletí. Firma přitom na jaře oznámila, že propustí přes dva tisíce lidí v pěti amerických skladech se zbožím určeným pro internetový prodej.

Hrubá marže Walmartu klesla o 18 bazických bodů, neboť hlavní zboží tohoto řetězce zahrnuje potraviny s nízkou marží. Přesto byl pokles menší než propad o 83 bazických bodů v předchozím čtvrtletí.

