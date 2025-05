Termín podání přehledů pro OSVČ za rok 2024 se blíží

Už jen necelé dva týdny zbývají na podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Podnikatelé a další daňoví poplatníci, kteří podávali své daňové přiznání elektronicky k 2. květnu, musejí své přehledy podat do 2. června.

OSVČ a další daňoví poplatníci, kteří letos do 2. května podávali elektronicky a sami své daňové přiznání, tedy bez daňového poradce, mají vždy současně i povinnost podat také přehledy za sociální a zdravotní pojištění. Termín pro podání těchto přehledů je vždy do jednoho měsíce ode dne, ve kterém byla povinnost podat daňové přiznání za uplynulý rok. Letos to je tedy k 2. červnu 2025. Ti, co podávají daňové přiznání za rok 2024 prostřednictvím svého daňového poradce, pak mají ještě na podání přehledů více času, a to nejdéle do 1. srpna 2025.

Kdo nemusí podávat přehledy

Uvedené povinnosti ohledně přehledů se ovšem netýkají podnikatelů, kteří využívali pro uplynulý rok režim paušální daně a kterým se nezměnily žádné okolnosti ohledně jejich příjmů. V praxi to znamená, že se jim nezměnilo ani pásmo paušální daně, neměli tedy výrazný nárůst příjmů, a neměli ani žádné ostatní příjmy nad 15 tisíc korun kupříkladu ze svého investování či pronájmu.

Jak se podávají přehledy

V České republice má většina OSVČ ze zákona povinnost podávat daňové přiznání elektronicky, a i proto jim byla ze zákona v minulosti zřízená i datová schránka. Pokud ji tedy mají zpřístupněnou, mají pak vzhledem k tomu i povinnost podávat elektronickou formou také přehled o příjmech a výdajích za rok 2024 i pro Českou zprávu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Přehled za sociální pojištění mohou elektronicky přitom podat třemi způsoby. Buďto prostřednictvím interaktivních formulářů na webových stránkách ČSSZ, tedy na ePortálu ČSSZ (eportal.cssz.cz). To je ostatně i nejjednodušší a nejrychlejší varianta. Stačí se totiž přihlásit na ePortál ČSSZ třeba přes datovou schránku nebo Portál občana a přímo zde je pak možné interaktivní formulář vyplnit a rovnou i podat. Výhodou této varianty je, že formulář řadu věcí za vás předvyplní automaticky. Dále je také možné vyplněný formulář poslat ze své datové schránky do datovky podatelny sociální správy. Poslední elektronickou variantou pak je odeslání přehledu z emailu, ten však musí být elektronicky podepsaný.

U zdravotní pojišťovny má podávání přehledu o příjmech a výdajích ještě stále více možností a to jak v elektronické formě, tak stále i na papírovém formuláři. Většina zdravotních pojišťoven už ale online podání přehledů stejně umožňuje. Zpravidla to jde přímo na portálu konkrétní zdravotní pojišťovny, který rovněž umožňuje vyplňování a následně i podání prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře. Také v tomto případě máte řadu údajů pak už předvyplněných. „Formulář zároveň vypočítá pojistné, vyčíslí přeplatek nebo nedoplatek a v případě vzniku nedoplatku je součástí potvrzení QR kód, pomocí kterého lze platbu ihned snadno provést,“ uvádí na svých stránkách například zdravotní pojišťovna VZP.

A také u zdravotních pojišťoven platí, že pro podání přehledu je možné využít i další varianty jako je odeslání z vlastní datovky nebo z elektronicky podepsaného emailu. Další možností je odeslání vyplněného papírového formuláře klasicky poštou nebo jej případně můžete osobně donést na kteroukoliv pobočku zdravotní pojišťovny.

Přeplatky, nedoplatky a zálohy

Pokud vám v přehledech vyjde nedoplatek, musíte jej zaplatit do osmi dnů od data, kdy jste podali nebo měli podat přehled OSVČ. Za každý den prodlení vám jinak hrozí sankce (0,05 procent denně z celkové částky, kterou dlužíte). V opačném případě, kdy vám vyjde přeplatek, musíte v přehledu nezapomenout zaškrtnout, že žádáte o vrácení přeplatku.

Jestliže jste si v přehledu propočítali novou vyšší zálohu na důchodové pojištění anebo to za vás vypočítal interaktivní formulář ePortálu ČSSZ, počítejte s tím, že novou zálohu byste měli ČSSZ platit až za měsíc, který následuje po měsíci, kdy jste přehled podali nebo měli podat. U zdravotního pojištění si musíte navýšenou platbu zálohy ohlídat dříve, protože se navýšení počítá už od měsíce, kdy podáváte přehled své zdravotní pojišťovně. Platí se přitom vždy do 8.dne v dalším měsíci.

