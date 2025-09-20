Letiště v Bruselu ochromil kybernetický útok
Bruselské letiště oznámilo, že v důsledku kybernetického útoku bylo nuceno zrušit polovinu na neděli naplánovaných odletů. Informovala o tom agentura Reuters. Rozsáhlý kybernetický útok na systém odbavování cestujících narušil provoz také na dalších evropských letištích.
„Letiště Brusel požádalo letecké společnosti, aby v neděli 21. září zrušily polovinu plánovaných odletů, aby se předešlo dlouhým frontám a rušením letů na poslední chvíli,“ uvedla mluvčí letiště.
Americká letecká a obranná technologická americká společnost Collins Aerospace předtím uvedla, že pracuje na odstranění problému a co nejrychlejším obnovení plné funkčnosti svého systému pro odbavování cestujících. Ten se stal terčem kybernetického útoku v noci na dnešek.
Podle dřívějšího prohlášení mluvčí měl kybernetický útok „významný dopad“ na provoz bruselského letiště. Uvedla také, že zatím není jasné, jak dlouho budou tyto komplikace trvat.
Problémy i jinde
Problémy s odbavováním cestujících dnes kromě bruselského letiště hlásilo také letiště Berlín-Braniborsko a londýnské Heathrow. Dohromady bylo na trojici těchto letišť zrušeno 29 odletů a příletů, uvedla společnost Cirium, která poskytuje data v letectví. Menší omezení v zaznamenala také irská letiště v Dublinu a Corku. Pražské letiště problémy nezaznamenalo.
Systém společnosti Collins Aerospace nenabízí přímé odbavení cestujících, ale poskytuje technologii, která cestujícím umožňuje odbavit se sami - vytisknout si palubní vstupenky a zavazadlové štítky a odevzdat vlastní zavazadla svépomocí.
