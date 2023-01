Konec tradičních botasek? Výroba ve Skutči kvůli krizi skončila

Ve Skutči na Chrudimsku byla uzavřena výroba obuvi značky Botas. Důvodem bylo podle majitele firmy Františka Nestávala výrazné zdražení energií i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Nestával serveru řekl, že zvažuje přesun výroby i prodej značky. Rozhodne se v následujících měsících. Firma Botas propustila část ze 70 zaměstnanců.

O osudu společnosti chce podle serveru majitel rozhodnout během prvního čtvrtletí tohoto roku. „Teď to analyzujeme zleva zprava. Buďto se bude vyrábět jinde, nebo značku prodám. Zájemce ale zatím nemám, nikde jsem to neříkal," řekl Nestával Seznam Zprávám. Výrobu by případně majitel Botasu mohl zadávat do jiného závodu v Česku či na Slovensku, kde se už podle serveru konala první jednání.

Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím naopak skončila ve ztrátě 2,93 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun.

„Výsledky roku 2021 jsou výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností bychom byli v malé ztrátě," řekl tehdy ČTK Nestával. Již dříve uvedl, že výsledky za rok 2022 budou poznamenány kromě zdražení energií také výpadkem exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině a rovněž nárůstem cen materiálů pro výrobu.

Šedesátiletá tradice

Společnost Botas je známá hlavně výrobou sportovní obuvi, jméno firmy s ní v minulosti téměř splynulo. Začala fungovat v roce 1949 ještě pod názvem Botana, vznikla sloučením menších znárodněných podniků ze Skutče a okolí.

Obuv pod značkou Botas – vzniklé ze slov „bota" a „Skuteč" – firma vyráběla od roku 1963. Většina produkce v současnosti připadala právě na sportovní obuv, a to pod značkami Botas a Authentic. Ještě v roce 1991 podnik zaměstnával 2400 lidí, o deset let později měl o polovinu méně pracovníků. Jediným akcionářem Botasu je společnost Benal.

