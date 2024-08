Vít Staněk: Do každého návrhu botasek dávám kus sebe

Sourozenci Staňkovi oživují na Zlínsku Baťovskou tradici. Starší z bratrů Václav má vlastní, úspěšnou značku obuvi Vasky a mladší Vít od minulého roku šéfuje značce Botas, kterou před rokem společnost Vasky koupila. Společnými silami se tak snaží vzkřísit brand se 75letou historií. Jak jim společné podnikání šlape a co dělají pro to, aby společný byznys nebyl předmětem rodinných svárů a neskončil rozkolem, jako tomu bylo v případě bratrů Baťových, prozradil mladší z bratrů Vít v rozhovoru pro server mistoprodeje.cz.

Krachující značku Botas před rokem odkoupila společnost Vasky. Jak dlouho jste se společně s bratrem rozhodovali, že Botas zachráníte?

Vizí značky Vasky a také mou vizí, je zachování ševcovského řemesla v Česku. Když jsme se na začátku roku 2023 s bratrem dozvěděli, v jaké situaci je značka Botas, tak jsme hned věděli, že bychom rádi v této značce pokračovali a udělali jsme všechno pro to, aby to vyšlo. A naštěstí to klaplo.

Zůstala v původní „domově“ Botas ve Skutči zachována nějaká výroba a původní zaměstnanci nebo se vše přestěhovalo do Zlína?

Snažili jsme se pracovní místa ve Skutči udržet a nějakým způsobem tam pokračovat ve výrobě, to se nám ale nepovedlo. Převezli jsme tak stroje, výrobní zařízení a technickou dokumentaci do výrobny Vasky a tam nyní znovu ožívá produkce botasek.

Jak jste se vlastně k „obuvnickému řemeslu“ dostal?

Vždycky jsem miloval boty, hrál jsem fotbal, takže nejdřív to byly spíš kopačky, ale asi ve 13 letech, kdy jsem začal vypomáhat bráchovi a navrhoval první Vasky, tak jsem se do toho určitým způsobem zamiloval. Tehdy jsem ještě nevěděl, že to bude v mém životě takhle důležité odvětví, ale jsem za to rád.

Nyní jste ředitelem značky Botas. Co tomu předcházelo?

Už v mých 15 letech jsem prodával ve Zlíně v úplně prvním showroomu značky Vasky, takže jsem retail znal. Když jsem po gymplu přišel do Prahy na VŠE, první rok jsem strávil na prodejně jako brigádník. Poté jsem se přihlásil na výběrové řízení vedoucího prodejny, aniž bych o tom bratrovi řekl. Retail manažer si mě vybral jako vhodného kandidáta, působil jsem tedy jako manažer této prodejny a už tehdy to byla vlastně velká změna. Potom, když mi brácha vyslovil důvěru v ředitelování Botas, tak jsem to měl už trošku lehčí, protože jsem měl zkušenosti s vedením lidí. Poučil jsem se ze svých úspěchů i chyb v manažerské roli. Teď je to teda dost jiné, samozřejmě, ale myslím si, že jsem se v této pozici našel, moc rád se učím a zlepšuji. A baví mě to!

S bratrem spolu ne vždy souhlasíme, ale umíme se domluvit

Pracujete v tandemu s bratrem. Stejně tomu bylo u Baťů, u kterých to ale skončilo rodinným rozvratem. Jak to jde vám dvěma?

Mě se s bratrem spolupracuje skvěle. Hodně se toho můžu od něj naučit, baví mě pozorovat, jakým způsobem se snaží vést lidi, jak raguje na určité, třeba i vypjaté situace. Jistě, že máme v určitých směrech jiné názory/vhledy na podnikání a byznys, ale myslím si, že je super, že se právě v tomhle můžeme doplňovat. Vašek má primárně svoji značku Vasky, která je momentálně daleko větší než Botas, ale já jsem moc rád, že si na mě a Botas najde sem tam čas, ale není to na denní bázi. Řeším s ním jen ty nejdůležitější věci, jinak mám v zásadě hodně volnou ruku. Zároveň jsme se oba v průběhu let naučili spolu komunikovat. Když se nám něco nelíbí, řekneme si to na rovinu a někdy i ostře. Nějaký rozkol nám, doufám, nehrozí. Je prostě super podnikat s bráchou.

Bavíte se doma při rodinných sešlostech o byznysu?

Když se s bratrem vidíme po delší době, tak ano. Naše mladší sestra Julie, které letos bylo 18, je už na naše byznysové debaty trochu alergická, ale myslím si, že to nějak nepřeháníme. Snažíme se to nedělat, ale není to úplně jednoduché, když nás naše maminka zahrnuje dotazy. Nejde jí nic vyčítat, má o nás strach, aby se nám to náhodou nevymklo kontrole, nebyli jsme pořád ve stresu, odpočívali jsme atd. Prostě chce, abychom byli šťastní a spokojení.

Kolik máte aktuálně prodejen? A kam byste rádi expandovali?

Zatím máme prodejny jen v České republice. Na Slovensko prodáváme online přes náš e-shop. Prodejen máme společně ve spolupráci se značkou Vasky devět a další chystáme. Kamenné prodejny generují asi třetinu tržeb, 65 procent ale plyne především z onlinu. E-shop je stále náš nejsilnější prodejní kanál. Vnímáme ale potenciál kamenných prodejen, který roste, a proto na ně cílíme své reklamy, aby se zákazníci přišli podívat a nakoupit. Digitální marketing je ale určitě jednodušší, protože ten si dokážeme doměřit. Víme, že když dáme do reklamy X peněz, tak nám Y peněz přinese v prodeji. U prodejen to tak úplně není a nemůžeme říct, díky čemu přesně k nám zákazník zavítá. Snažíme se tak povědomí o kamenných prodejnách šířit na internetu a propagaci dělat na obě strany jak na prodejny, tak na e-shop.

Setkáváme v prodejně Botas v Praze v Krakovské ulici. Na první pohled jde o společnou prodejnu s Vasky. Jak to teď máte vlastně nastavené?

Já bych byl samozřejmě rád, kdybychom všude „tlačili“ značku Botas, ale nesmíme zapomenout na to, díky které značce se stále z Botasu můžeme těšit. A to je Vasky. Zatím je to je tak, že tahle prodejna bude společná, dokud probíhá rekonstrukce prodejny Vasky v ulici Na Příkopech, poté bude vyloženě značky Botas – takový náš domeček. Vasky samozřejmě zůstávají jako ten hlavní byznys a hlavní značka, ale já se snažím, aby značka Botas rychle rostla, protože v ní opravdu věřím a i dosavadní výsledky hovoří jasně.

Značka Vasky je už zavedená, jak je to ale se značkou Botas? Přeci jen jsou botasky známé jako sportovní boty. Máte nějaké ambice v tomhle sportovním odvětví?

Já bych v první řadě řekl, že značka Botas oslaví letos 75 let, takže je určitým způsobem více zavedená než značka Vasky, která je ale samozřejmě trendem poslední doby. Myslím si, že máme oproti Vasky určitou výhodu. Tou je naše bohatá historie, kdy se můžeme nejen poučit z chyb bývalého Botasu, ale také využít povědomí o samotné značce, které v ČR stále je. Slovo botasky je zavedené i v normálním slovníku, sice už trochu méně, ale stále nám to hraje do karet a je to pro nás přínosem. V téhle souvislosti se snažíme podporovat různé akce, jako je třeba Nejúspěšnější sportovec roku, kde jsme letos byli hlavním partnerem. Dále dáváme botasky i jako ceny do sportovních soutěží pro mladé lidi. Botas jako značka chce podporovat mladé sportovce.

Botas má zajímavý barevný design. Kdo stojí za jejich návrhy?

Návrhy jsem doposud vymýšlel já, většinou skicou na papír, kde si jednotlivé vzory načrtnu a vykresluji. Potom se je snažím dát do grafické podoby. Nyní mám v týmu k ruce šikovného Davida Merganse, který se také na návrzích podílí. Na konci pak máme před sebou početnou kolekci odlišných vzorků v barevných variantách, ze kterých vybereme ty nejlepší, otestujeme kvalitu a poté jdou botasky do výroby a prodeje. Co se týče vzorů, tak se inspirujeme minulostí značky Botas. Oni měli opravdu obrovské portfolio modelů a barevných variant, ze kterých vybíráme to nejlepší, co se nám nejvíc líbí. To potom určitým způsobem re-designujeme a snažíme se do toho dát kus sebe. Také pracujeme na modelech úplně nových - nejnovější model ve spolupráci s Footshopem toho je určitě příkladem.

Jak často Vás napadne udělat nový design?

Tohle je zrovna složka mé práce, která mě strašně baví, takže se k ní rád vracím. Každý měsíc si tak najdu čas, abych měl „náboje“ do budoucna, abych věděl, co se bude dít na konci roku už teď, co se bude dít na začátku příštího roku a tak dále. Takže se snažím mít nějaký ten náskok a průběžně na tom pracuju.

Kdybyste měl mluvit o konkurenci značky Botas, kde ji vidíte?

Já se na konkurenci nedívám úplně z českého pohledu. Mám rád spíš různé světové brandy a ten nejbližší k naší značce mi přijde japonský Onitsuka Tiger. Značku ze začátku prodával zakladatel Nike - Phil Knight, který je dovážel z Japonska do Ameriky, kde je rozšiřoval. Na základě povědomí o téhle značce si potom založil svoji. Mimochodem Phila Knighta a jeho příběh úplně zbožňuji a mám o něm přečtených hodně knížek. Myslím si, že naše boty jsou podobné a to, co mne hodně těší a přijde mi zároveň i hezké a trochu vtipné je, že lidi staré modely znovu začínají milovat stejně jako já. Nám to hraje určitě do karet a jsme rádi, že můžeme naše modely obnovovat a nejen pracovat na nových a tím vlastně i předvídáme, co se třeba bude líbit lidem v budoucnu.

Jaké jsou Vaše plány ohledně značky Botas do budoucna?

Botas bude stále tradiční značka obuvi, která je vyráběna lokálně, to chceme zachovat. Dále se pořád chceme dívat primárně na kvalitu, aby produkt vydržel a nevyhazoval se, protože s tím je spojena i udržitelnost v našem segmentu. Zároveň opravdu chceme nějakým způsobem otočit ten trend, kdy se k nám z Číny valí zboží z masových výroben. Díváme se tak samozřejmě i do zahraničí, kde bychom Botas rádi viděli a to do budoucna souvisí s expanzí mimo ČR. Samozřejmě bude znát určitá kooperace obou značek (Vasky a Botas) i další roky, ale snažíme se je budovat různými směry. Pokud půjdeme do expanze, už třeba v tomto nebo v příštím roce, tak opravdu primárně jako značka Botas.

A poslední otázka, jak trávíte volný čas, když nepracujete?

Já se rád probouzím i chodím spát s knížkou, takže se denně snažím přečíst pár stránek, protože pak je mi lépe, že jsem se něco nového dozvěděl a něco pro sebe udělal. Rád se i vzdělávám, tam mi teda teď pomáhá škola:). Miluju běh, při kterém poslouchám podcasty a celkově miluju i ostatní sporty jako je fotbal, tenis, hokej a u toho vždycky „vypnu“ nejlépe s kamarády, to je úplně nejlepší.

Autorkou rozhovoru je Jana Follprechtová, mistoprodeje.cz

