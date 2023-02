Výroba botasek po šedesáti letech definitivně končí. Firma je v likvidaci, prodej značky nevyšel

Výrobce obuvi Botas ze Skutče na Chrudimsku je v likvidaci. Rozhodla se k ní vlastnická společnost Benal, vyplývá z dokumentu ve Sbírce listin. Výroba obuvi značky Botas byla zastavena, jak dříve uvedl server Seznam Zprávy, důvodem bylo výrazné zdražení energií i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Firma Botas propustila část ze 70 zaměstnanců.

„Po dohodě s likvidátorem nebudeme poskytovat další informace médiím," napsal ČTK v odpovědi na dotaz týkají se podrobností likvidace spolumajitel František Nestával. Před časem uvedl, že obuv Botas bude vyrábět jinde nebo značku prodá. Výrobu by případně mohl zadávat do jiného závodu v Česku či na Slovensku.

Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím skončila ve ztrátě 2,930 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun.

Dopad války na Ukrajině i růstu cen energií

„Výsledky roku 2021 jsou výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností bychom byli v malé ztrátě," řekl vloni Nestával. Již dříve uvedl, že výsledky za rok 2022 budou poznamenány kromě zdražení energií také výpadkem exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině a nárůstem cen materiálů pro výrobu.

Společnost Botas je známá hlavně výrobou sportovní obuvi, jméno firmy s ní v minulosti téměř splynulo. Začala fungovat v roce 1949 ještě pod názvem Botana, vznikla sloučením menších znárodněných podniků ze Skutče a okolí.

Obuv pod značkou Botas, vzniklé ze slov „bota" a „Skuteč", firma vyráběla od roku 1963. Většina produkce v současnosti připadala právě na sportovní obuv, a to pod značkami Botas a Authentic. Ještě v roce 1991 podnik zaměstnával 2400 lidí, o deset let později měl o polovinu méně pracovníků. Jediným akcionářem Botasu je společnost Benal.

